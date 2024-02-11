نتنياهو يخفض التصنيف

أسرة التحرير
في نهاية الأسبوع سجل يوم أسود للاقتصاد، وكل التقديرات القاسية تجسدت فيه. هذه هي المرة الأولى التي يخفض فيها لإسرائيل التصنيف الائتماني منذ 1998 – السنة التي بدأ فيها التصنيف. على مدى 26 سنة قضت منذئذ شهدت إسرائيل أزمات اقتصادية وتصدت لأوضاع امنية قاسية كالانتفاضة الثانية وحرب لبنان الثانية. وفي كل هذا وثقوا بالقيادة في أنها ستعيد الاقتصاد الى المسار.
ليس هذه المرة. الثقة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبوزير المالية بتسلئيل سموتريتش – الذي حتى أمس صرح بان تخفيض التصنيف هو "بيان سياسي لا يتضمن حججا اقتصادية جدية" – تقترب من الصفر. شركة التصنيف موديس لا تعتقد انهما سيصلحان ما خرباه، ولهذا فقد أصدرت تقريرا بهذه الخطورة. لتخفيض الائتمان يوجد ثمن باهظ. الفائدة سترتفع وبالتالي فإن تمويل الدين العام سيصبح اغلى. وكلما دفع الجمهور فائدة اعلى، هكذا سيبقى اقل للتعليم، للصحة، للرفاه وللاستثمار. ونعم سترتفع الفائدة التي ستدفعها الشركات التجارية مما سيخفض الاعمال ويقلص النمو.
رفع الفائدة سيصل الى كل بيت: قرض السكن سيرتفع وكذا السحب الزائد أيضا. يوجد احتمال لتخفيض قيمة العملة، للتضخم المالي وللانخفاض في مستوى المعيشة. موديس لم تكتف فقط في المجال الاقتصادي. فقد اشارت الى غياب حل المشكلة السياسية مع الفلسطينيين، الخطر من حزب الله في الشمال، انعدام خطة "لليوم التالي" في غزة، عدم الاستقرار السياسي – بل والمحت بثقافة الحريديين الذين لا يتعلمون المواضيع الأساسية ولا يعملون وبالتالي يمسون بالإنتاج وبانتاجية العمل.
لكن العنصر الأكثر تأثيرا لدى شركات التصنيف هو ميزانية الدولة. فموديس تخشى من أن يكون ميل الانخفاض في نسبة الدين/الإنتاج قد انقلب وبدأ يرتفع. هذا الامر ينبع من الميزانية السائبة التي تقدم بها نتنياهو وسموتريتش للعام 2024 والتي تخلق عجزا ضخما وخطيرا (6.6 في المائة من الناتج) لانه لم تجر فيها التقليصات اللازمة. هذه الميزانية تضخ المليارات للقطاع الحريدي غير الإنتاجي وتنقل مبالغ طائلة للمستوطنات وللتراث بدلا من ان توجه الى الإصلاحات، الاستثمارات في البنى التحتية، انقاذ الاعمال التجارية التي تضررت وإعادة الاقتصاد الى النمو.
لا ينبغي الخطأ: تخفيض التصنيف ليس وضعا مؤقتا. موديس تقدر بان تأثيرات المواجهة العسكرية ستتواصل لزمن طويل ولهذا كتبت بانه لا يوجد احتمال لتعديل التصنيف الى الأعلى في المستقبل القريب. نتنياهو لم يستطب هذا واعلن بان تخفيض التصنيف لا يرتبط بوضعنا الاقتصادي بل ينبع من الحرب وانه سيرتفع مرة أخرى عندما سننتصر. بمعنى ان التصنيف بزعمه لا يرتبط بالميزانية السيئة، بالعجز ولا بإدارته الشخصية الفاشلة.
الحرب هي المذنبة. ولما كان هو غير مسؤول حتى عنها، فانه ليس عمليا مسؤولا عن شيء. هو مجرد شخص يمر في الشارع علق في هذا الوضع. لن تجدي تلاعباته نفعا: هذا الإخفاق أيضا سيسجل على اسمه.