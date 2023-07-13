نتنياهو يعرض إسرائيل للخطر

هآرتس

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أسرة التحريرإحدى الأساطير بالنسبة لبنيامين نتنياهو هي انه توجد له المعرفة، المؤهلات، الكفاءات والتجربة لادارة علاقات إسرائيل مع اكبر اصدقائها، الولايات المتحدة. اما البينات والحقائق فتشير الى النقيض التام.منذ تأطرت العلاقات وبنيت في صيغتها الحالية، لم يكن رئيس وزراء ألحق بعلاقات إسرائيل – الولايات المتحدة ضررا متراكما بالمبنى، بالوعي وبالسياسة اكبر من نتنياهو. فقد اصطدم مع بيل كلينتون، تصرف بشكل بشع مع باراك أوباما والان هو في مواجهة مع أحد كبار أصدقاء إسرائيل في السياسة الأميركية، الرئيس جو بايدن.ان رعاية القوة العظمى التي بسطتها الولايات المتحدة على إسرائيل أصبحت عنصرا مركزيا في الردع الاستراتيجي لإسرائيل. مقومات الدعم الأميركي لإسرائيل هي التزام أمني ومظلة سياسية. اجمالي المساعدة لإسرائيل منذ 1948 وحتى اليوم اكبر من 180 مليار دولار. في العقود الأربعة الأخيرة رفع مستوى إسرائيل من حليف الى حليف خاص "ليس عضوا في الناتو"، وحتى الالتزام الأميركي بـ "التفوق النوعي النسبي" (QME) – الذي يعطي إسرائيل وصولا واولوية للتكنولوجيات، منظومات القتال الأكثر تطورا والاستخبارات. المظلة السياسية معروفة أساسا في اعقاب 53 مرة منذ 1972 استخدمت فيها الولايات المتحدة حق النقض الفيتو في مجلس الامن في الأمم المتحدة على قرارات تنديد بإسرائيل، او مبادرات اعتبرت كضارة لإسرائيل.لكن نواة العلاقات ونوعيتها ينبعان من مقوم مركزي ثالث: مفهوم "القيم المشتركة". الولايات المتحدة وإسرائيل تشبهان نفسيهما بدولتين مشابهتين تعتمدان على أساس قيمي واخلاقي مشابه من المساواة، الحرية، حقوق الانسان والمواطن. باختصار، ديمقراطية.على هذه البنية يهدد نتنياهو: فالحرب التي اعلنها على الديمقراطية الإسرائيلية من خلال محاولة الانقلاب النظامي وسياسته في المناطق، التي تعكس التركيبة المتطرفة والقومجية لحكومته، تقف على نقيض فظ من تلك "القيم المشتركة" التي تتباهى بها إسرائيل. يقتاد نتنياهو إسرائيل الى واقع "الدولة الواحدة"، كما يقول الأميركيون ويقصدون كلمة لا ينبغي التفوه بها: أبرتهايد.بنظر واشنطن، وضع نتنياهو نفسه في صف واحد مع رجب طيب اردوغان، فيكتور اوربان وفلاديمير بوتين. هؤلاء ليسوا "قيما مشتركة"، وبايدن يعتزم مواصلة إيضاح ذلك. ليس صدفة ان كتب هذا الأسبوع كاتب الرأي توماس فريدمان في "نيويورك تايمز" عن "إعادة تقويم" في واشنطن للعلاقات مع إسرائيل.يخرب نتنياهو عن وعي العلاقة الاستراتيجية الأهم لدولة إسرائيل. لاعتبارات تهكمية تعرض للخطر مستقبل الدولة لذلك فهو غير جدير بمنصبه.