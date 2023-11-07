نتنياهو يعرض إسرائيل للخطر

هآرتس

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أسرة التحرير 7/11/2023عاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى عادته، إلى التحريضات وزرع الدمار. فإذا كان هذا في الأيام العادية سلوكا يسمم المجتمع ومنظومات الدولة، ففي أيام الحرب مثل هذا السلوك يضع إسرائيل في خطر وجودي.أول من أمس نشر أنه يعتقد بأنه يجب الفحص إذا كانت الدعوات للرفض أثرت على قرار رئيس حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، لان يبعث برجاله الى الهجوم على بلدات غلاف غزة في 7 أكتوبر. لا يوجد أي تفسير يريح العقل لحقيقة أنه في لحظات الدرك الأسفل الأصعب في تاريخ دولة إسرائيل يتصرف رئيس الوزراء على هذا النحو. نتنياهو ببساطة كالعقرب من مثال الضفدع والعقرب: هذه هذه طبيعته. دولة كاملة تصحو من كل ما آمنت به، وفقط نتنياهو – أبو المفهوم الذي تفجر الى شظايا في 7 أكتوبر، من كان مسؤولا عن أمن إسرائيل، من وقف على رأس حكومة إسرائيل في 12 من أصل 14 سنة اخيرة، من رفض طلبات متكررة من جانب جهاز الأمن لوقف الانقلاب النظامي وتجاهلها باحتقار وغرور مأخوذين من التراجيديات اليونانية – بقي كما كان: ملاك التخريب. 1400 قتيل لم يكفوه، 240 مخطوفا لا يحركون لديه ساكنا، آلاف الإسرائيليين الذين اصبحوا لاجئين وبلدات كاملة خربت – وهو على حاله. يحرض كالأمس وأول من أمس، يفكر بنفسه، يحمي كرسيه ولا يحرص الا على مستقبله."نتنياهو يدق سكينا في قلب المقاتلين، في زمن الحرب. كل الشعب – الجيش (باستثناء ابنائك) وفقط أنت تواصل تنسيق الشعب"، رد – عن حق – أعضاء حركة اخوة السلاح. لا يوجد طريقة أدق من هذه لوصف ما يفعله نتنياهو.ومثلما في الطقوس الدائمة، كان هذا مرة أخرى رئيس المعسكر الرسمي الوزير بيني غانتس، الذي دعا نتنياهو للتراجع ("التملص من المسؤولية والقاء الطين في وقت الحرب هما مس بالدولة"، كما غرد يقول. "رئيس الوزراء ملزم بأن يتراجع عن أقواله بشكل حاد وواضح")؛ ومرة أخرى "تراجع" نتنياهو وغرد: "حماس شنت حربا ضدنا، لانها تريد أن تقتلنا جميعا وليس بسبب أي جدال في داخلنا". ما الذي يضيره ان يتراجع؟ فالسم قد انتشر منذ الآن في الجو وسلسلة العدوى باتت في ذروتها.نتنياهو يمنع الدولة من الدفاع عن نفسها في وجه المصيبة التي هو – بقصوراته التي لا توصف – اوقعها عليها. سلوكه في هذه الساعة الصعبة هو إضافة خطيئة إلى الجريمة. محظور الاعتياد على هذا النمط المريض في ساعة الحرب. محظور قبول استمرار قيادته كقدر لا يمكن تغييره. على الساحة السياسية أن تجد سبيلا لوضع نهاية للحكم الخبيث لنتنياهو. الثمن الذي تدفعه دولة إسرائيل على استمرار حكمه عالٍ للغاية.