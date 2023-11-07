الثلاثاء 07 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

نتنياهو يعرض إسرائيل للخطر

هآرتس -(الغد)
هآرتس
 أسرة التحرير  7/11/2023
عاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى عادته، إلى التحريضات وزرع الدمار. فإذا كان هذا في الأيام العادية سلوكا يسمم المجتمع ومنظومات الدولة، ففي أيام الحرب مثل هذا السلوك يضع إسرائيل في خطر وجودي.اضافة اعلان
أول من أمس نشر أنه يعتقد بأنه يجب الفحص إذا كانت الدعوات للرفض أثرت على قرار رئيس حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، لان يبعث برجاله الى الهجوم على بلدات غلاف غزة في 7 أكتوبر. لا يوجد أي تفسير يريح العقل لحقيقة أنه في لحظات الدرك الأسفل الأصعب في تاريخ دولة إسرائيل يتصرف رئيس الوزراء على هذا النحو. نتنياهو ببساطة كالعقرب من مثال الضفدع والعقرب: هذه هذه طبيعته. دولة كاملة تصحو من كل ما آمنت به، وفقط نتنياهو – أبو المفهوم الذي تفجر الى شظايا في 7 أكتوبر، من كان مسؤولا عن أمن إسرائيل، من وقف على رأس حكومة إسرائيل في 12 من أصل 14 سنة اخيرة، من رفض طلبات متكررة من جانب جهاز الأمن لوقف الانقلاب النظامي وتجاهلها باحتقار وغرور مأخوذين من التراجيديات اليونانية – بقي كما كان: ملاك التخريب. 1400 قتيل لم يكفوه، 240 مخطوفا لا يحركون لديه ساكنا، آلاف الإسرائيليين الذين اصبحوا لاجئين وبلدات كاملة خربت – وهو على حاله. يحرض كالأمس وأول من أمس، يفكر بنفسه، يحمي كرسيه ولا يحرص الا على مستقبله.
"نتنياهو يدق سكينا في قلب المقاتلين، في زمن الحرب. كل الشعب – الجيش (باستثناء ابنائك) وفقط أنت تواصل تنسيق الشعب"، رد – عن حق – أعضاء حركة اخوة السلاح. لا يوجد طريقة أدق من هذه لوصف ما يفعله نتنياهو.
ومثلما في الطقوس الدائمة، كان هذا مرة أخرى رئيس المعسكر الرسمي الوزير بيني غانتس، الذي دعا نتنياهو للتراجع ("التملص من المسؤولية والقاء الطين في وقت الحرب هما مس بالدولة"، كما غرد يقول. "رئيس الوزراء ملزم بأن يتراجع عن أقواله بشكل حاد وواضح")؛ ومرة أخرى "تراجع" نتنياهو وغرد: "حماس شنت حربا ضدنا، لانها تريد أن تقتلنا جميعا وليس بسبب أي جدال في داخلنا". ما الذي يضيره ان يتراجع؟ فالسم قد انتشر منذ الآن في الجو وسلسلة العدوى باتت في ذروتها.
نتنياهو يمنع الدولة من الدفاع عن نفسها في وجه المصيبة التي هو – بقصوراته التي لا توصف – اوقعها عليها. سلوكه في هذه الساعة الصعبة هو إضافة خطيئة إلى الجريمة. محظور الاعتياد على هذا النمط المريض في ساعة الحرب. محظور قبول استمرار قيادته كقدر لا يمكن تغييره. على الساحة السياسية أن تجد سبيلا لوضع نهاية للحكم الخبيث لنتنياهو. الثمن الذي تدفعه دولة إسرائيل على استمرار حكمه عالٍ للغاية. 
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
هآرتس -(الغد)

لن ننتصر

منذ2 ساعة
معاريف

بايدن قد يخسر كرسيه لدعمه إسرائيل

منذ2 ساعة
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

الفشل.. البطولة.. الإنجازات والأسئلة الصعبة

منذ2 ساعة
اطفال من غزة فوق أنقاض منازلهم التي دمرتها طائرات الاحتلال .-(وكالات)

مخاوف أميركية من فشل إسرائيل بغزة

منذ2 ساعة
1699286200396890900

المرحلة التالية في المعركة بقطاع غزة تقترب

06 تشرين الثاني 2023
إسرائيل هيوم

حزب الله على نار هادئة

05 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف

الفلسطينيون والمنعطف التاريخي

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

الأردن يكسر الحصار على غزه

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

الاشتباك الأردني المكثف حول غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

ماذا يخطط الإسرائيليون للضفة الغربية؟

ماهر أبو طير |اليوم
ماهر أبو طير

إنزال في تل الهوى

ماهر أبو طير |اليوم

الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة

محمود الخطاطبة |اليوم

من هناك تبدأ الحكاية ولا تنتهي

حسني عايش |اليوم

شجاعة ملكة

سائد كراجة |اليوم
ترجمات
الناشطة المصرية زين رحمة تواجه كلاريسا وارد من (سي إن إن) بشأن تغطية الشبكة المنحازة لإسرائيل، 20 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر) ‏

كيف فضحت حرب إسرائيل على غزة كراهية الغرب للفلسطينيين‏

ترجمات | منذ2 ساعة
رايات "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي" ترتفع في جنازة شهداء في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

حصيلة ضحايا الاحتلال في الضفة تتزايد.. والغضب يتصاعد

ترجمات | منذ2 ساعة
1699265024035905200

الولايات المتحدة، حزب الله، وكيفيات إدارة التصعيد‏

ترجمات |06 تشرين الثاني 2023
1699265023985905000

هل إسرائيل مستعدة للسيطرة على غزة؟

ترجمات |06 تشرين الثاني 2023
معاريف

هبط عن السلم

ترجمات |05 تشرين الثاني 2023
مقاتلون من كتائب القسام الفلسطينية في قطاع غزة - (أرشيفية)

كيف سيتعامل الجيش الإسرائيلي مع القتال في المناطق الحضرية؟

ترجمات |05 تشرين الثاني 2023
 