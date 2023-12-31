نتنياهو يعرض إنجازات الجيش للخطر

هآرتس

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عاموس هرئيلالجيش الاسرائيلي عرض على الجمهور في نهاية الاسبوع الماضي عددا من الانجازات الاخيرة في الحرب ضد حماس في قطاع غزة. ضمن امور اخرى، تم تدمير منشآت متشعبة للانفاق الكبيرة، التي تصفها اسرائيل بأنها انفاق استراتيجية في شمال القطاع. في نفس الوقت يستمر القتال في المعقل الاخير لحماس في الشمال، الذي لم يتم فيه حتى الآن تحقيق أي سيطرة عملياتية، حي الدرج والتفاح في شرق مدينة غزة. الهجوم الذي تقوم به هناك الفرقة 162 يتوقع أن يستمر لبضعة ايام اخرى.تدور ايضا معارك في وسط القطاع. هناك هجوم محدود على مخيمات اللاجئين (الفرقة 99)، في الجنوب (الفرقة 36 بحجم مقلص). ولكن جهد الجيش الاسرائيلي الرئيسي ما يزال ينصب على خان يونس. هناك توجد الفرقة 98 المعززة وهي تقوم بعملية واسعة للعثور على فتحات الانفاق والسلاح. الهدف الرئيسي هناك هو المس بقيادة حماس، التي بعض كبار قادتها يختبئون كما يبدو في الانفاق الموجودة في المنطقة، اضافة الى محاولات العثور على المخطوفين.كدرس من قضية القتل الفظيع لثلاثة من المخطوفين، الذين نجحوا في الهرب من أسر حماس، على يد الجيش الاسرائيلي في حي الشجاعية، فانه تم تشكيل في قيادات الفرق التي تشارك في الهجوم غرف عمليات تخضع لمنسق شؤون الاسرى والمخطوفين، الجنرال احتياط نيتسان الون. الهدف هو زيادة نجاعة نقل المعلومات الى القوات التي تعمل في الميدان وبالعكس، الى القيادات، في محاولة لمنع تكرار كارثة مشابهة التي جزء منها كان ينبع من حساسية هذه القضية.جنوب خان يونس اسرائيل تقريبا لا تعمل في منطقة رفح، حيث يعيش هناك حوالي مليون فلسطيني، معظمهم تم تهجيرهم من بيوتهم ويعيشون على مساحة صغيرة جدا. هناك تغيير واضح يتم الشعور به من حيث اطلاق الصواريخ. فحجم الاطلاق على غلاف غزة انخفض الى عدد قليل من الصواريخ في اليوم. وعلى مركز البلاد يتم اطلاق صلية أو اثنتين في الاسبوع.الجيش يدير كل هذه العمليات استعدادا للانتقال للمرحلة القادمة في الخطة ضد حماس. المرحلة الثالثة للحرب يمكن أن تشمل تقليص جزء من القوات المكتظة التي تعمل في القطاع وتسريح وحدات في الاحتياط والتركيز على مناطق معينة ما زالت حماس فيها قوية نسبيا، بالاساس على صيغة الاقتحامات اللوائية.موعد المرحلة الثالثةلا يمكن القول بأنه يوجد اجماع حول هذا الامر. ولكن سواء في اوساط الجنرالات في هيئة الاركان أو في اوساط بعض اعضاء الكابنت السياسي، يتضح الادراك بأن صيغة العملية الحالية في القطاع تقترب من استنفاد نفسها. هذا يتعلق، كما كتب هنا في السابق، بالاعتبارات السياسية (العلاقات مع الولايات المتحدة) والعبء على جنود الاحتياط. مع بدء السنة الدراسية صباح اليوم يخلق حساسية اخرى. فمن يسبق من في التسريح؟ الطلاب الشباب الذين يمكن أن يخسروا السنة الدراسية أو ارباب العائلات واصحاب المصالح التجارية الذين بصعوبة شاهدوا بيوتهم منذ ثلاثة اشهر؟.المرحلة الثالثة لا تشير الى نهاية للحرب في قطاع غزة. الاهداف العلنية للمعركة ضد حماس وتفكيك هذه المنظمة من قدرتها العسكرية والنظامية، الى جانب اعادة المخطوفين، لم يتم تحقيقها حتى الآن. مع ذلك، هناك توافق في المواقف على أنه ستكون حاجة الى استخدام القوة العسكرية لفترة طويلة الى جانب الاحتفاظ بقوات كبيرة نسبيا للدفاع عن الحدود مع غزة ومع لبنان.بعد فترة طويلة من الجمود في المفاوضات حول اطلاق سراح الـ129 مخطوف الباقين، الذين اكثر من 20 منهم هم موتى، حسب معطيات الجيش الاسرائيلي، فقد نشرت مؤخرا عدة تقارير عن دلائل على التقدم، على خلفية مبادرات جديدة للوساطة من قبل قطر ومصر. وقد استغرق رئيس حماس في القطاع يحيى السنوار، 12 يوما من اجل الرد بالرفض على هذه الاقتراحات.حتى الآن هناك من يلاحظون وجود شرخ ما في رفض حماس لاجراء مفاوضات طالما لم يتوقف اطلاق النار واسرائيل لم تسحب قواتها من القطاع. الرئيس الاميركي، جو بايدن، عمل حتى للدفع قدما بالمفاوضات خلال عطلة عيد الميلاد. التزام بايدن العاطفي بموضوع المخطوفين كبر. والحكومة الاسرائيلية في المقابل لم تضع على الطاولة أي اقتراح جوهري جديد منذ فترة طويلة.في البنتاغون اشاروا بشكل مهذب الى الاختلافات في المواقف بين الولايات المتحدة واسرائيل، حتى في البيان الاجمالي للمحادثة الهاتفية بين وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن ونظيره يوآف غالنت. كما جاء الاثنان ناقشا الاعداد لمرحلة الاستقرار في القطاع بعد انتهاء القتال الاساسي. وقد أكد اوستن على اهمية حماية المدنيين في غزة وعلى الحاجة الى تسريع ادخال المساعدات الانسانية.في نهاية الاسبوع تجاوز وزير الخارجية الاميركي، انطوني بلينكن، الطريق المسدود في الكونغرس وقام بالمصادقة على بيع اسرائيل قذائف مدفعية وذخيرة بمبلغ 150 مليون دولار تقريبا. بلينكن، الذي سيصل في هذا الاسبوع الى اسرائيل، يدرك الحاجة العملياتية للجيش الاسرائيلي ويعمل على زيادة الاحتياط لديه على خلفية النقص العالمي في القذائف الذي يتأثر ايضا بسبب الحرب في اوكرانيا. ولكن اليد التي تحرر هذا الخنق يمكنها مستقبلا ايضا ابطاء التيار، وفي اسرائيل يدركون هذا الامر بشكل جيد.يبدو أن لحظة الحقيقة لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في ادارة الحرب تقترب. كلما حاول تأجيلها فانه سيتعين عليه خلال الشهر القادم اتخاذ قرارات مؤلمة، مرتبطة ببعضها البعض، حول طبيعة الحرب في القطاع فيما بعد وبخصوص صفقة المخطوفين القادمة، اذا حدثت. في الحالتين هو يخشى من التصادم مع المعارضة الشديدة من قبل اليمين في الائتلاف. الآن لا يمكن للمرء أن ينفجر وهو يرى سلوكه.كلما مر الوقت يبرز اكثر الاستنتاج. سيكون من الصعب ترجمة الجهد الكبير والجدير بالتقدير للجيش الاسرائيلي والشاباك في العملية البرية في القطاع الى تغيير استراتيجي. لأن حكومة نتنياهو تضع العراقيل أمامهم. رئيس الحكومة نفسه هو العائق امام هذا التغيير. فمصلحة الدولة لم تعد نصب عينيه، بل انقاذ نفسه سياسيا وقانونيا. الازمة الامنية الشديدة يمكن أن تتحول في القريب الى ازمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة. ونتنياهو الذي يظهر بأنه غير مؤهل لادارة الازمة المركبة ومتعددة الوجوه، يمسك بالدولة بقبضة خانقة في محاولة لانقاذ نفسه.