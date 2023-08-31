الأحد 03 أيلول 2023
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نتنياهو يعقد اجتماعا طارئًا بوزارة الجيش

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نتنياهو يعقد اجتماعًا طارئًا بوزارة الجيش
دعا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس قادة الجيش وأجهزة الأمنية لجلسة مشاورات طارئة مساء اليوم.

وذكرت القناة الـ13 العبرية أن دعوة نتنياهو جاءت من أجل تدارس الوضع الأمني المتدهور في ظل تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان

وأعلنت مصادر عبرية صباح الخميس، عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة خمسة آخرين، جراء عملية دهس وقعت على حاجز عسكري غربي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى استشهاد المنفذ برصاص جيش الاحتلال.

وقالت القناة 14 العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، إن شاحنة يقودها فلسطيني دهست عددًا من الجنود على حاجز "مكابيم" العسكري قرب بلدة بيت سيرا، فأصابت 6 بجراح.

وأوضحت أن أحد المصابين قُتل متأثرًا بإصابته الحرجة في البطن والرأس، فيما وُصفت جراح أحد المصابين بالخطيرة وغير المستقرة، والباقين ما بين متوسطة إلى طفيفة.

كما أصيب 4 ضباط وجنود إسرائيليين بتفجير المقاومة عبوة ناسفة بهم في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
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