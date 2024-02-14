نتنياهو يفضل النصر المطلق ولا يسارع لصفقة مع حماس

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هآرتسعاموس هرئيل14/2/2024المصادقة على المشاركة في القمة الرباعية في القاهرة حصلت عليها البعثة الإسرائيلية برئاسة رئيس الموساد دافيد برنياع في اللحظة الأخيرة. الاتصالات التي بدأت أول من أمس واستهدفت إنقاذ المحادثات من الجمود حول صفقة تبادل أخرى يترأسها من الجانب الأميركي رئيس الـ سي.آي.ايه وليام بيرنز، المبعوث للرئيس جو بايدن، وإلى جانبه أيضا، يشارك رئيس حكومة قطر ورجال مخابرات مصرية وإسرائيلية. ولكن تفويض البعثة الإسرائيلية هو تفويض محدود جدا.في إسرائيل يعتبرون طلبات حماس، التي لا تشارك في المحادثات، غير مقبولة. والآن يبدو أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لم يبق للبعثة حبلا طويلا ويبدو أنها غير مفوضة بإجراء مفاوضات حقيقية في هذه الأثناء. رئيس مركز الأسرى والمفقودين في الجيش الإسرائيلي، وحتى أن الجنرال احتياط نيتسان الون، لم يسافر إلى مصر.في المقابل، بعثة حماس يتوقع أن تعود إلى القاهرة من أجل الاطلاع على ما يحدث في لقاء الرباعية. محاولة أميركا الدفع قدما بالصفقة احتلت مكانا رئيسيا في المحادثة الهاتفية بين الرئيس الأميركي ونتنياهو في نهاية الأسبوع. بعد هذه المحادثة عملت قوة إسرائيلية خاصة في رفح وأنقذت من هناك اثنان من المخطوفين، لويس هار وفرناندو هيرمان.في غضون ذلك، نتنياهو عرض مواقف عدة متشددة. فهو لا ينوي الخضوع لطلبات حماس، وإسرائيل ستواصل عملها بقوة في محاولة لإنقاذ المخطوفين. الضغط العسكري على حماس في خانيونس سيستمر والجيش مستعد أيضا لاحتلال رفح. هذا هو مزيج الإيماءات، التي كانت لأغراض داخلية وغيرها كان موجه لحماس وللساحة الداخلية. هدفها الأساسي واضح وهو أن توجه نتنياهو هو استمرار الحرب حتى "النصر المطلق".إن الدفع قدما بصفقة أخرى لتحرير المخطوفين الإسرائيليين مقابل وقف طويل المدى لإطلاق النار وإطلاق سراح الكثير من السجناء الفلسطينيين، ليس أمرا ملحا بالنسبة له رغم الاحتجاج وتصريحات عائلات المخطوفين. رئيس الحكومة ووزير الدفاع يواصلان الادعاء بأن الضغط العسكري هو الذي سيؤدي إلى تغيير مواقف حماس وسيؤدي في نهاية المطاف إلى صفقة مع شروط أفضل بالنسبة لإسرائيل. الصعوبة في هذا الادعاء تتعلق بوضع المخطوفين، حيث إن موت 31 من بين الـ 134 الذين يوجدون لدى حماس تم الإعلان عنهم من قبل الجيش الإسرائيلي. حماس، التي وجدت نفسها تحت الضغط العسكري الكبير، تحاول استخدام الضغط النفسي على الجمهور الإسرائيلي وتكثر في هذه الأثناء من نشر الادعاءات حول موت مخطوفين في عمليات الجيش الإسرائيلي. خلافا لما كان في السابق هي لا تقدم أي تفاصيل عنهم. وهكذا، الادعاءات لا يمكن في هذه الأثناء التحقق منها.الاتصالات في القاهرة تجري على خلفية تقدم عمليات الجيش الإسرائيلي في خانيونس، التي ما يزال يوجد فيها حتى الآن، حسب تقدير اسرائيل، عدد من قادة حماس، ويبدو أنه يوجد ايضا فيها بعض المخطوفين. جهود كبيرة تستثمر في ملاحقة يحيى السنوار، الذي يبدو أنه ما يزال مختبئا في مملكة التحصينات والأنفاق التي حفرتها حماس تحت المدينة. ليس فقط وثائق السنوار هي التي تم ضبطها مؤخرا أثناء البحث عنه، بل أيضا مبلغ يقدر بـ20 مليون شيكل، الذي كما يبدو كان يستخدمه هو ورجاله. جنود الجيش والشاباك وجدوا في أحد أماكن اختباء السنوار أغراضا اخرى كان يستخدمها.أول من أمس، تبين أنه توجد في يد إسرائيل أيضا صورا تم التقاطها بكاميرا لحماس أثناء مرور السنوار في الأنفاق. في خانيونس في 10 من تشرين الأول (أكتوبر)، الأسبوع الأول للحرب، مع اثنين من أولاده. "هذه هي الفترة الأكثر قسوة بالنسبة لحماس منذ بداية الحرب"، قال مصدر في جهاز الأمن الإسرائيلي. "ايضا وضع سكان القطاع بعد أربعة أشهر من الحرب بدأ يثقل على قيادة حماس".في الأسبوع الماضي، هاجم الجيش الإسرائيلي وقتل رجال شرطة من حماس، الذين حاولوا السيطرة على شاحنات للمساعدات الإنسانية في رفح. الآن ظهرت مشكلة جديدة وهي أن موظفي الأمم المتحدة يخشون من الدخول مع الشاحنات لأنه في ظل غياب حماس، فإن عائلات الجريمة المحلية تقوم بسلب البضائع، التي لا تصل إلى السكان المحتاجين. إزاء تهديدات إسرائيل بدأ في الأسبوع الحالي، الهرب من قبل آلاف سكان رفح نحو دير البلح خوفا من الغزو الوشيك للجيش الإسرائيلي للمدينة.استمرار الجهود العسكرية تتعلق بثمن كبير من الخسائر. في بداية الأسبوع قتل خمسة جنود، قائد كتيبة احتياط وضابط وجندي وجنديان من وحدة النخبة مغلان. جنود الاحتياط قتلوا في انفجار بيت مفخخ. المقاتلان من مغلان، قتلا بصاروخ مضاد للدروع. في المقابل، حماس تتكبد في المعارك في هذه المنطقة بضع عشرات من القتلى في كل يوم. وقد بقيت حتى الآن عشرات الكيلومترات من الأنفاق في المنطقة التي لم يدمرها الجيش بعد. ولكن ما يسمى المنطقة الاستراتيجية، أي غرف القيادة والتواجد تحت الأرض، يبدو أنه تم رسمها على الخريطة في معظمها، والجيش يستعد لمواصلة تدميرها بشكل منهجي.يبدو أن تركيز الجهود هناك سيستمر لبضعة أسابيع أخرى. وفي الوقت نفسه، إسرائيل تستعد لعملية في رفح وتنثر التهديدات والتصريحات حول ذلك. الولايات المتحدة لا تحاول فرض الفيتو على العملية، بل التأكد، كما أعلن جو بايدن بشكل علني، من أن إسرائيل ستعنى بإجلاء معظم السكان من هناك من أجل حمايتهم، كما تعهدت. الإعداد لعملية بهذا الحجم، يمكن أن يستمر لفترة غير قليلة، وشهر رمضان سيبدأ بعد شهر تقريبا وسيكون من الصعب العمل بشكل مكثف في رفح جدا في العالمين العربي والإسلامي.إضافة إلى ذلك، إسرائيل تحتاج إلى تنسيق أمني وثيق مع مصر كي لا تعرض للخطر اتفاق السلام بين الدولتين. إحدى المشكلات تتعلق بالملحق الأمني في الاتفاق الذي يفرض الحظر على إدخال الدبابات إلى مناطق قرب الحدود. مصر خرقت ذلك مؤخرا، كما يبدو بمعرفة إسرائيل، خشية من تدفق اللاجئين الفلسطينيين اليائسين من القطاع نحو الأراضي المصرية. وإذا عمل الجيش الإسرائيلي في رفح، فإنه هو أيضا سيضطر إلى إدخال الدبابات قرب الحدود. في هذه الأثناء يبدو أن خطة احتلال رفح تستهدف فترة أطول (في الجيش كانوا يفضلون أولا التركيز على مخيمات اللاجئين في وسط القطاع)، وهذا استهدف بالأساس الضغط على الدول العربية، كي تقوم بإقناع حماس في البحث عن مخرج للحرب.