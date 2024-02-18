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Jordan News النسخة المطبوعة

نتنياهو يفكر الاعتراف بدولة فلسطينية مقابل تطبيع..

إسرائيل هيوم
إسرائيل هيوم

من أرئيل كهانا  18/2/2024

يفكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتسليم بحكم الأمر الواقع بالنية الأميركية للاعتراف بدولة فلسطينية مقابل اختراق تاريخي مع السعودية.اضافة اعلان
وحسب مقترح الإطار، يعترف الأميركيون بطرف واحد بدولة فلسطينية، فيما تعارض إسرائيل وتوضح، أن اتفاقا دائما يتضمن دولة فلسطينية لا يبحث إلا بمفاوضات مباشرة. ويستهدف التسليم بالخطوة الأميركية إحداث اختراق سياسي تاريخي مع السعودية – هذا ما يقوله لـ"إسرائيل اليوم" مصدر سياسي مطلع على التفاصيل.
وكانت "واشنطن بوست" نشرت الخميس الماضي، أن إدارة بايدن تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في غضون بضعة أسابيع. وواجهت هذه الخطوة انتقادا شديدا من جانب وزراء كثيرين في الحكومة بدعوى أن إقامة دولة فلسطينية تعرض إسرائيل للخطر بعد هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر). غير أن نتنياهو عقب بتأخير وبشكل منضبط على الخطوة التي تفكر فيها واشنطن. لم يتحدث في الموضوع. وفي الليلة التي بين الخميس والجمعة الماضيين فقط نشر مكتبه ما قاله في الموضوع في جلسة الكابينت. وأول من أمس كرر نتنياهو ما قاله في إحاطة للصحفيين فقال: "إسرائيل ترفض رفضا تاما إملاءات دولية في موضوع التسوية الدائمة مع الفلسطينيين. مثل هذه التسوية لن تتحقق إلا في مفاوضات مباشرة بين الطرفين، من دون شروط مسبقة".
وأضاف نتنياهو، "ستواصل إسرائيل معارضة الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية. مثل هذا الاعتراف في أعقاب مذبحة 7 تشرين الأول (أكتوبر) يمنح جائزة هائلة (للمقاومة) لم يشهد لها مثيل ويمنع كل تسوية مستقبلية للسلام".
ويشرح مصدر سياسي، أن التأخير في رد نتنياهو، والصيغة المحدودة التي تم اختيارها يعبران عن التفاهم الذي تبلور مع الإدارة الأميركية والذي في إطاره وإن كان نتنياهو يعرب عن المعارضة للاعتراف أحادي الجانب، إلا أنه سيعرب عن موافقته على مفاوضات مع الفلسطينيين على تسوية مستقبلية ومن دون شروط مسبقة. ومن خلال هذه الصياغة، يأمل نتنياهو في أن يتمكن الأميركيون من إقناع السعوديين أن إسرائيل اجتازت شوطا مهما في المسألة الفلسطينية. ومقابل ذلك يكون استعداد الرياض لاعتراف تاريخي بإسرائيل. يشار إلى أن نتنياهو لم يقرر نهائيا بعد في هذا الاتجاه لكنه يدرسه بجدية مع الوزير رون ديرمر، الذي يقوم عنه بالمحادثات مع الأميركيين.
وعارضت إسرائيل عشرات السنين نية دول في الغرب الاعتراف من طرف واحد بدولة فلسطينية. والافتراض في القدس هو أن هذا الاعتراف يشكل جائزة للفلسطينيين ويقلل من رغبتهم في إجراء مفاوضات مع إسرائيل، وذلك لأن الأسرة الدولية على أي حال تنتزع منها تنازلات من طرف واحد. وقال مصدر سياسي: "إنه إذا أخرجت الخطوة الأميركية إلى حيز التنفيذ، فإن معناها سيكون ضربة سياسية قاسية". وقدر أن دولا غربية عديدة ستسير في أعقاب واشنطن وتعترف بدولة فلسطينية. ومع ذلك توجد أهمية كبيرة لصيغة الاعتراف إذا ما حددت ما الأراضي الإقليمية والعاصمة لتلك الدولة، والمسيطرة في مجالها الأمني وجوانب أخرى. لم يصلنا الرد على هذا الموضوع من مكتب رئيس الوزراء.

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