السبت 08 تموز 2023
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نحن على بعد ساعات من الديكتاتورية الفعلية

هآرتس -(الغد)
هآرتس
هآرتس 
 اهود باراك  - 7/7/2023

أمامنا لحظة الحقيقة. هذه هي الأزمة الأكثر خطورة في تاريخ الدولة. بعد 72 ساعة سيتم تقديم القراءة الأولى لقانون "تقليص ذريعة المعقولية". وبعد انتهاء التصويت سنجد إسرائيل على بعد ثلاث ساعات من الديكتاتورية الفعلية.اضافة اعلان
في أعقاب خطاب عامي ايشد تفجر بركانا. فقد قال: "إقالتي هي سياسية". بن غفير يطالب بالدماء والرؤوس المحطمة. والاحتجاج ازداد. المشككون الكبار وبعض الخصوم أصبحوا يدركون الآن بأن هذا الاحتجاج لن يتوقف! هذا الاحتجاج سينتصر!.
لقد تمت إزالة الأقنعة. فالواحد تلو الآخر يقف نتنياهو وشركاؤه، وهم يصممون على دهورة إسرائيل الى ديكتاتورية فاسدة وعنصرية ستعمل على تفكيك المجتمع وتعزل إسرائيل وتهدد مستقبلها، أمام حركة احتجاج المخلصين لوثيقة الاستقلال والقانون. هذه هي القوة التي أوقفت "الهجوم الخاطف" والهستيري الذي كان عشية إقالة غالنت. وهذه هي القوة التي ستوقف "السلامي البولندي" بمنشطاته، الذي حل محله الآن.
الانقلاب النظامي يستمر في السير بسرعة. فقانون "طبرية" وتأجيل انتخابات الحاخامية هما خطوتان فاسدتان تخدمان شخصا مدانا، وإقالة المفتش ايشد ومحاولة التشويش على حل نقابة المحامين بعد الهزيمة في الانتخابات، من الأمثلة على التشويشات التي تنتظرنا في المستقبل.
الحكومة تنوي إجازة القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، حتى قبل انتهاء دورة الكنيست. هذا محظور أن يحدث. بعد التشريع لن يبقى أي كابح يمنع حكومة السلب من فعل كل ما يخطر ببالها، هذا ما قالته كل من الرئيسة السابقة للمحكمة العليا دوريت بينيش والبروفيسورة سوزي نبوت. هذا سيكون نهاية فصل الديمقراطية في تاريخنا، وهو سيطيل بدرجة كبيرة الطريق أمام انتصار الاحتجاج.
توجد أمامنا حكومة فاسدة تعمل على سحق استقلالية المحكمة العليا وتغيير طريقة الحكم. وهذا أمر غير مشروع بصورة واضحة ويرفرف فوقه علم أسود. إن من حق ومن واجب كل مواطن العمل من دون استخدام العنف على وقف تدمير الحرية والمساواة وسيادة القانون. نحن ديمقراطية تدافع عن نفسها، حسب علم علوم السياسة. تدافع عن نفسها من الذين يستخدمون الأدوات التي تمنحهم إياها من أجل تدميرها من الداخل. أنا أطلب من مواطني الدولة الانضمام للنضال بروح مصممة. نحن معا سنناضل ومعا سننتصر.
يجب على الاحتجاج أن يتعزز ويزأر ويقول كفى! إسرائيل لن تصبح ديكتاتورية! من الجدير بهذا الصوت أن يسمع أيضا من فم رئيس الدولة ورؤساء المعارضة. استئناف المحادثات يخدم فقط نتنياهو وشركاءه. رفع تهديد الديكتاتورية هو أمر في متناول اليد. وحسم واضح هو أفضل من تسوية متعفنة. استئناف المحادثات الآن هو اغتيال للاحتجاج. يجب علينا، نحن المخلصين للديمقراطية، العمل حتى لو بقينا وحدنا. نحن لن نستسلم ولن نتنازل أبدا.
إن العصيان المدني غير العنيف هو مشروع وتوجد له إنجازات تاريخية. يجب على الاحتجاج أن يتوجه اليه من دون تردد أو خوف. وإذا اختار نتنياهو "إضعاف" القانون وزرع التردد فهل يجدر المحاربة ضده بكل الأدوات؟ طلبنا سيكون واضحا: لن تكون أي مصالحة أو أي محادثات عبثية قبل وقف كامل لقوانين الانقلاب وإلغائها.
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