الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

نحن في حرب وجود

إسرائيل هيوم
إسرائيل هيوم
بقلم: أرئيل كهانا   10/10/2023
تسمع طائرات قتالية في السماء في معظم ساعات اليوم. الكثيرون من جيراني، أبناء 20 حتى 45 والكثيرون من أبناء عائلتي هرعوا تلبية للاستدعاء. بعضهم للجنوب وبعضهم للشمال، بعضهم للجبهة وبعضهم للجبهة الداخلية – التي هي أيضا جبهة. صديق ما بعث بثلاثة أبنائه للتجند.اضافة اعلان
الجارة قبالتي، الذي استدعي زوجها لخدمة العلم، بقيت في البيت مع خمسة أطفال صغار. معلومات جمة تأتني لا أنشرها. فلا داع لمساعدة العدو. سينتظر هذا نهاية الحرب.
وكلما مرت الساعات اتعرف على مزيد من الأسماء في قوائم القتلى. هنا ابن صديقة، هناك ابن اخت صديق، وغيره وغيره. واضح ان هذه ليست النهاية بل البداية فقط. التضحية هي وستكون عظيمة جدا.
نحن في حرب وجود إذ إننا اذا لم نعفر أنف حماس في التراب فان الرسالة ستكون دعوة لحزب الله وايران لاستكمال المهمة. نحن في حرب وجود لأننا اذا لم ننتصر، فانه حتى العرب الذين وقعوا معنا على اتفاقات سلام سيغريهم التفكير بان اليهود، مثل الصليبيين، هم حكم عابر في بلاد إسرائيل.
نحن في حرب وجود لأننا اذا لم نمح حماس عن وجه الأرض، فان جنوب البلاد سيجف وسيترك في اليوم التالي – وسيناريو كهذا لا يمكن تخيله. نحن في حرب وجود لان كل العالم – الذي حتى قبل دقيقة قدرنا جدا – يفحص اذا ما وكيف سنخرج من الازمة. فهل إسرائيل ما تزال هي حاملة الطائرات الدائمة والأفضل التي توجد لاميركا في المنطقة ام دولة تحتاج الى حاملة طائرات أميركية لاجل الدفاع عنها. نحن في حرب وجود لأننا اذا لم ننتصر فيها ففي داخل البيت ستكون الأجواء صعبة جدا.
المؤكد هو اننا عشنا في الخيال. سمحنا لانفسنا بان نتنازع على الترهاب. نسينا أهمية الوحدة. ركزنا على السباق نحو المال وجودة الحياة وليس على مجرد الحياة نفسها وكأننا لا نعيش في الشرق الأوسط القديم والاجرامي. يا لها من سخافة.
الان بدأت الصحوة، في الوعي، العسكرية والقومية على حد سواء. شعب إسرائيل موحد في الإرادة لمحو العدو. جنود الاحتياط امتثلوا بـ 150 في المائة. مدرج الإصابة للعدو ارتفع. الوزراء اتخذوا قرارات صائبة حين فرضوا الحصار على القطاع. لكن ما يزال هناك شوط طويل لقطعه. يجب العودة الى مفهوم الامن الأصلي لإسرائيل، في اخذ المبادرة، في نقل الحرب الى طرف العدو والعمل على تقصيرها.
رغم حقيقة ان الحبل الدولي طويل والشرعية لإسرائيل عظيمة، في وسائل الاعلام اليسارية العالمية يمكن منذ الان ان نسمع النقد. لا بد سيأتي زمن الأسئلة التي تطرح منذ الان، الدروس التي يجب تعلمها والدروس التي يجب استخلاصها. كل هذا سينتظر اليوم التالي وكذا أيضا إعادة بناء إقليم غرب النقب، ترمميم الجيش وإعادة الحالة الطبيعية للدولة.
نحن الان في حرب. مثل آبائنا واجدادنا الذين انقذوا شعب إسرائيل قبل 50 سنة في حرب يوم الغفران. مثل جيل مؤسسي الدولة الذي ضحى بنسبة من أبنائه في حرب الاستقلال. كل الكلمات الكبيرة التي تربينا عليها وربينا ابناءنا عليها تصبح واقعية. كل القصص عن الهجرات الأولى، التنظيمات السرية، البلماخ وعملية عنتيبة هي التراث الذي في ضوئه علينا ان نعيش الان – وعلى ما يبدو الى الابد. وهكذا سيكون. سنخنق الألم حتى انتهاء المعارك، سنعمل بصمت مكبوت الفقدان وسنخرج الى معركة وحشية كي ننتصر إذ لا توجد لنا بلاد أخرى. 
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