الأربعاء 02 آب 2023
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نشوة القوة

فلسطيني يرفع علم بلاده في وجه قوات الاحتلال خلال مسيرة ضد الاستيطان في بيت دجن-(وكالات)
فلسطيني يرفع علم بلاده في وجه قوات الاحتلال خلال مسيرة ضد الاستيطان في بيت دجن-(وكالات)
بقلم: البروفيسور شيكي ليفي  1/8/2023
قانون تقليص علة المعقولية هو في الظاهر إنجاز هائل للحريديين والمستوطنين: فالقانون سيسمح بتطوير المستوطنات وإعطاء امتيازات بالغة لطلاب الدين، دون تدخل محكمة العدل العليا. واذا كان الإنجاز يأتي مع كرزة شماتة باولئك اليساريين، الاشكناز والمتميزين (في أن يشعروا هم أيضا أخيرا بألم فك الارتباط!) يكون الأفضل. يحتمل ان هكذا يرى هذا معظم ناخبي درعي وسموتريتش. هذه بالتأكيد الصورة التي يحاولان رسمها لهم. غير أن التفكير بخطوة واحدة الى الامام سيبين أن إجازة قانون المعقولية، وقوانين "الإصلاح" وبخلاف مصالح المستوطنين والحريديين. لماذا؟اضافة اعلان
الازمة الحادة التي نشبت في إسرائيل منذ انكشفت مخططات الحكومة لـ "الإصلاح" اكدت الحدود بين القبائل المختلفة التي توجد لها قيم ومصالح مختلفة. حتى الازمة، نجحت القبائل كيفما اتفق في أن تعيش الواحدة مع الأخرى، الى هذا الحد او ذاك بسلام. الأغلبية الليبرالية، العمود الفقري للدولة، والذي يقيم الاقتصاد، الجيش، العلم والطب، ثارت اعصابه حين اعتقد أنه يمول طلاب دين لا يعملون ولا يخدمون في الجيش، لكنه معظم الوقت لم يفكر في هذا. كما أن من لا يفهم حقا المنفعة السياسية والأمنية التي في تعميق استيطانه، في الأيام العادية لم يكن يعنى بهذه المواضيع. حتى الانتخابات الأخيرة نجح زعماء الحريديين والمستوطنين في تحقيق مصالحهم بحذر، وفي محاولة الا يثير عداء اكثر مما ينبغي. وجاءت نشوة النصر في الانتخابات فأوقعتهم في نشوة قوة قادتهم الى سلوك ساحق وذي نزعة قوة. يخيل أحيانا ان المس بالقبيلة الليبرالية هو من ناحيتهم ليس فقط شر ضروري لاجل تحقيق أهدافهم بل هدف بحد ذاته.
النتيجة التي فاجأت الكثيرين هي الاستيقاظ الدراماتيكي للاغلبية الليبرالية التي كانت حتى اليوم غافية. عشرات الاف الأشخاص ممن لم يكونوا مشاركين سياسيا يخرجون كل أسبوع في المطر وفي الحر ويهتفون "حتى هنا". ما كان لن يكون بعد اليوم.
ان للحرب التي أعلنتها الحكومة على الأغلبية الليبرالية توجد نتيجتان محتملتان. من ناحية الحريديين والمستوطنين احدى الامكانيتين سيئة، والثانية كارهية. النتيجة السيئة هي ان تؤدي اليقظة الليبرالية الى اسقاط الحكومة، وإقامة حكومة ليبرالية تشدد ظروفهم ليس فقط بالنسبة للظروف الحالية بل وأيضا بالنسبة للظروف التي كانت قبل اعلان الحرب. اما النتيجة الكارثية فهي أن تنجح الحكومة الحالية في البقاء وتنتصر في حربها على الليبرالية. "الإصلاح" يمر، وإسرائيل تصبح دكتاتورية "مليء – مليء". من سيوافق على مواصلة الخدمة في مثل هذا الجيش؟ من سيوافق على دفع ضرائب (باللغة المغسولة يسمون هذا "تخطيط ضريبي كاسح")؟ من سيستثمر ومن سيقيم مشاريع في دولة أبرتهايد؟ كم من الوقت يمكن أن تنجو دولة إسرائيل في مجالنا القاسي دون جيش، دون اقتصاد ودون ظهر الولايات المتحدة؟ يخيل أن درعي وسموتريتش نسيا انه بدون دولة لا توجد مستوطنات ولا يوجد تلاميذ دورات أيضا. هما اعميا من أن يريا بان ليس كل ما يؤلم الليبراليين بالضرورة يحسن لمصوتيه. الأيام التالية للتاسع من آب تشكل فرصة طيبة، قد تكون الأخيرة لإعادة احتساب المسار.
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