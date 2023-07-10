نصرالله يتحدى إسرائيل

يديعوت أحرونوت

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بقلم: يوسي يهوشععندما علل مسؤولو شعبة الاستخبارات تقويم الوضع السنوي وبموجبه ازداد الاحتمال للحرب، أحصوا ثلاثة أسباب أساسية: الأول هو ما يعد في نظر ايران وحزب الله كضعف أميركي في المنطقة وانخفاض واضح في مستوى التدخل؛ الثاني هو الأزمة بين واشنطن والقدس مع التشديد على العلاقات المهزوزة بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. والثالث هو الشرخ الداخلي الخطير في المجتمع الإسرائيلي، الذي ادخل الجيش الإسرائيلي أيضا الى الدوامة.في الأيام الأخيرة نرى كيف تصاعد الوضع في البندين 2 و 3 بشكل بدأ يذكر بالمزاج قبل محاولة تنحية وزير الدفاع. في الجانب الأميركي ينبغي النظر بقلق الى المقابلة الشاذة التي منحها الرئيس بايدن لـ"السي.ان.ان" والتي قال فيها ان حكومة إسرائيل الحالية هي الأكثر تطرفا التي يتذكرها (وكما هو معروف، فهو لم يولد امس) وتفادى السؤال هل سيدعو نتنياهو للزيارة قريبا. من المهم أن نفهم: زيارة رئيس وزراء إسرائيل في البيت الأبيض هي مسألة مكانة وفرصة صورة وهي حتى ليست اطلاعا لنا على آخر تطورات الاعفاء من التأشيرة.توجد مواضيع استراتيجية وثقيلة الوزن على جدول الاعمال، والضغينة بين الزعيمين تؤثر مباشرة على الامن القومي.في بند الازمة الداخلية نحن نرى استيقاظا متجددا للاحتجاج وهذا الأسبوع بدأ فقط: في اليومين القريبين من المتوقع مظاهرات بارزة والى جانبها تسمع منذ الآن نداءات متجددة لعدم الامتثال لخدمة الاحتياط. صحيح حتى هذه اللحظة لا توجد في الجيش الإسرائيلي تقارير عن عدم امتثال حقيقي، بل عن نداءات في وسائل الاعلام فقط. ومع ذلك، فقد وجد رئيس الأركان من الصواب ان يقول اقوالا واضحة وهامة سواء عن التوتر الأمني ام عن النداءات للرفض: هذه الأيام تلزمنا بان نركز على مهمة الامن ورص الصفوف الداعم لها، بحيث نكون مستعدين لكل تحدي وفي كل ساحة. ليس لنا الحق في الواقع الحالي الا نمتثل لكل تحد ومهمة". مشكوك أن يكون في كل الشرق الأوسط شخص أكثر سعادة من هذه التطورات من امين عام حزب الله حسن نصرالله الذي اصبح الرجل رقم 2 في سلم درجات محور الشر، بعد الزعيم الأعلى لإيران علي خامينئي. يوم الأربعاء سيلقي نصرالله خطابا خاصا بمناسبة الذكرى الـ 17 لبدء حرب لبنان الثانية، وهناك كالمعتاد سيتحدى إسرائيل ويتبجح ضدها. غير أنه في الزمن الأخير لا يكتفي حقا بالخطابات: هذه السنة غير كل انتشاره في خط الاشتباك مع إسرائيل، لدرجة وضع ينظر فيه رؤساء السلطات في الشمال بعيون تعبة كيف يتواجد مقاتلو حزب الله مرة أخرى على مسافة لمسة عنهم، الأقرب منذ 2006.زعماء عموميون مثل موشيه دافيدوفتش من ماتيه اشير، أفيحاي شتيرن من كريات شمونه ودافيد ازولاي من مطلة يصرخون في هذا الموضوع منذ زمن بعيد لكن لا يوجد حقا من ينصت لهم. في هذه الاثناء يخرق حزب الله المرة تلو الأخرى التفاهمات الدولية بل وينغص مؤخرا حياة سكان مطلة بضجيج التفجيرات وتسويغ العيون باشعة الليزر. ما هو اخطر من ذلك هو الجرأة المتزايدة في النشاطات المحلية التي تدل على تآكل في الردع الإسرائيلي. من التسلل الى استحكم غلديولا، عبر اطلاق الصاروخ المضاد للدروع على مركبة عسكرية إسرائيلية قرب افيفيم وحتى التسلل المقلق جدا للمخرب الذي وصل الى مفترق مجدو.وبالطبع، يوجد أيضا نصب الخيام في الأراضي الإسرائيلية. هذه الحالة تترافق أيضا وقرار اشكالي جدا بعدم اخلاء الخيمة على الفور. ما كان ينبغي له أن ينتهي بالحد الأقصى في مستوى قائد المنطقة الشمالية تدحرج الى القيادة السياسية، أي الى وزير الدفاع ورئيس الوزراء وامتد لاشهر. لماذا؟ ولماذا لا يصدر نتنياهو وغالنت تعليمات فورية لاخلائها (بما في ذلك توبيخ للجيش في أنه لم يفعل هذا حتى الآن) لا توجد لهذه الأسئلة أجوبة جيدة. والآن تعقدت القصة أكثر فأكثر: حتى لو كان الصاروخ المضاد للدروع اطلقته جهة ليست حزب الله فلا احتمال الا يكون نصرالله اعطى الضوء الأخضر. وقد أوضح حزب الله منذ يوم الخميس بأنه يطالب إسرائيل بإلغاء "الضم" لقرية الغجر، بما في ذلك الغاء إمكانية ادخال إسرائيليين بجموعهم الى القرية التي أصبحت موقع جذب سياحي. تهديد حزب الله هو أنه اذا كانت إسرائيل "تخرق" التفاهمات في الغجر، فمن حق حزب الله أيضا ان يفعل هذا في هار دوف وفي جبهات أخرى. اطلاق الصاروخ المضاد للدروع هو إشارة من المنظمة: انتم تعيدون الحاجز في الغجر ونحن نسحب الخيام. بشكل طبيعي وواجب إسرائيل تعارض وسيكون هذا خضوعا فاخرا اذا تغير هذا الموقف. وعليه فالمداولات في هذه اللحظة تعنى بمسألة متى وكيف تخلى الخيام: هل نواصل الاتصالات الدبلوماسية ام نتجه الى الاخلاء بالقوة ونخاطر بالمواجهة. في قيادة الجيش تنطلق المزيد فالمزيد من الأصوات وليس كتلك التي هي مستعدة لان تحتوي استفزازات في الماضي وتقول انه لا مفر من مواجهة محدودة في ضوء عموم التطورات في الحدود؛ واذا لم تتطور المواجهة إياها حول الخيمة فستكون فرصة أخرى لحزب الله كي ينفذ عملا استفزازيا سينجح أيضا.الاستنتاج، من ناحية تلك المحافل هو ان المبادرة يجب أن تكون في الجانب الإسرائيلي ويكون هدفها إعادة الخط على الأقل الى ايام 2006 وتنظيفه قدر الإمكان من قوات حزب الله. كهذه، في زمن الحرب، ستتحدى جدا الدفاع عن البلدات الملاصقة للجدار من نار رشقات ثقيلة تتسلل اليها. مهما يكن من أمر، فعندما يكون الشمال يسخن بهذا القدر، فإن كل عود ثقاب يكون ملكا.