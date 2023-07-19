نصر الله لا يريد مواجهة كاملة

هآرتس

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البروفيسور اماتسيا برعملا يوجد في اسرائيل اليوم من يعتقد أن نصرالله يبحث عن مواجهة كاملة مع اسرائيل. فهو يقدر بانه حتى لو كان نصف سلاح الجو الاسرائيلي فقط في الأهلية الكاملة، ونصف قواتها البرية والاستخبارية فقط ستكون عملياتية فإن حربا "على الملأ" هي فكرة سيئة بالنسبة له، بالنسبة للبنان وبالنسبة لسيده في طهران. مهم لنصرالله ان يحافظ على جيوشه كي يتمكن من مواصلة التحكم بلسان مثلما هو مهم له أن يمتنع عن الاتهام بأنه جلب الدمار الى الدولة. مهم لطهران ان يحافظ على جيشه ليوم الأمر، حين تهاجم إسرائيل منشآت النووي في ايران. لكن نصرالله يحتاج حاجة ماسة لإنجازات جارية ومغطاة اعلاميا جيدا تجاه اسرائيل.بسبب الأزمة الاقتصادية العميقة التي يتهم الكثيرون بها نصرالله في الانتخابات الاخيرة في لبنان فقد ائتلافه الاغلبية البرلمانية. الآن توجد للمعارضة اغلبية متواضعة، لكن حسب الدستور اللبناني فهي لا تكفي. في لبنان للرئيس توجد صلاحيات واسعة لكنه ينتخب في البرلمان، وليس في انتخابات عامة مثلما في الولايات المتحدة. مطلوب اغلبية الثلثين في البرلمان في الجولة الاولى للرئاسة. ليس لأحد أغلبية كهذه.يخشى نصرالله من ان تنجح المعارضة في النهاية في انتخاب رئيس كما تشاء، ينجح في أن يصدر أمرا رئاسيا او حتى يوجه البرلمان لسن قانون يلزم الحزب بنزع سلاح مليشيته وفقا لقراري 1559 و 1701 لمجلس الامن. حتى الان استثني مقاتلو حزب الله لأنهم ادعوا بأنهم يحمون سيادة لبنان من اسرائيل. غير أنهم بعد أن أيدوا اتفاق الحدود البحرية مع اسرائيل فقدوا هذه الحجة. صحيح أنهم يمكنهم أن يمنعوا نزع سلاحهم من خلال استخدامه: الجيش اللبناني عديم الوسيلة امامهم لكن نهجهم ونهج السيد الايراني ذكي: مهم لهم جدا ان يظهروا كممثلي الشعب اللبناني، وبدون دعم اغلبية الجمهور وعلى الاقل البرلمان والرئيس هذا غير ممكن. وعليه فمن الحرج من ناحيتهم ان يأتوا الى وسائل الاعلام كل يوم تقريبا كي يضربوا مثلا على انهم يواصلون الدفاع عن السيادة اللبنانية. فأين تنخرط هذه الحاجة مع الشكل الذي يفهم فيه نصرالله نتنياهو واسرائيل؟يفهم نصرالله بانه اذا ما نشبت حرب واسعة، فان المعارضة في اسرائيل ستدعم الحكومة. حتى لو كان احد ما في اسرائيل سيتهم نتنياهو بانه بادر الى الحرب كي يكم افواه المحتجين على الثورة التشريعية فليس هذا هو التشجيع لاعمال حزب الله الكثيرة تجاه اسرائيل. التشجيع على الشجاعة هو الساحة الخارجية. بتقدير حزب الله اذا رد نتنياهو بحزم على المناوشات الصغيرة ولكن المغطاة اعلاميا من جانب حزب الله وتدهور الامر الى حرب سيصدق الغرب بان الحرب هي بمبادرة رئيس الوزراء كي ينهي مظاهرات المعارضة. وعليه فسيحظى نتنياهو بشجب حاد للغاية في الغرب.رغم أن اسرائيل ستتعرض لضرر هائل، بدون دعم دولي سيتعين على نتنياهو ان ينسحب فورا وان ينهي المعركة. وهكذا يمنح حزب الله نصرا مبهرا وحصانة بمواصلة المناوشات. المعنى هو ان نصرالله يفهم بانه محظور عليه ان يقدم لاسرائيل هدية في شكل عملية متطرفة جدا تبرر ردا حادا. غير أن ليس له ايضا حاجة لذلك، يكفيه طريقة القطاعي: اعمال صغيرة ومتواصلة من اجل السيادة اللبنانية تهين اسرائيل وتتخذ صورة جميلة. المشكلة هي، اولا، أن مثل هذه الاعمال يمكنها ايضا ان تخرج عن السيطرة. ثانيا، رئيس الوزراء ليس مجبولا من الفولاذ. عندما يوصي الجيش ويتوقع الجمهور ردا حازما، فان الجيش سيعمل. والى أن يوقف فان الضرر للبنان ولحزب الله سيكون هائلا ايضا. المشكلة: اضافة الى أن نصرالله في مشاكل في لبنان وأن ليس لإيران معارضة في أن يهين إسرائيل قليلا، يبدو كمن سيطر عليه مزاج السمو الروحي والأمر يشجعه على العمل.