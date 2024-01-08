نصف مليون غزي يتوقع أن يموتوا

هآرتس

عودة بشارات

8/1/2024



في البداية يجب علي التوضيح: بالنسبة للعنوان أعلاه أنا لا أنوي التوجه الى ضمائر القراء كي يعملوا أي شيء يتعلق بالنصف مليون غزي الذين يتوقع أن يموتوا. وأنا لا أنوي ايضا تهدئة القلوب أو ذرف الدموع. أنا لا أريد الشفقة مثل المتسولين، أو الذين يطرقون باب الاغنياء، من اجل الذين ماتوا أو الذين سيموتون. للأسف، المحيط هنا غريب ومنغلق. اضافة اعلان

أنا لا اريد من أي شخص أن يغضب. فأنا على ثقة، حسب تجربتي الصعبة، بأن أي دعوة، باستثناء التعاطف على الاغلب، سيتم الرد عليها بالنداءات الغاضبة والهجمات المضادة، سواء بقول "هم جلبوا ذلك لانفسهم" أو "لا توجد لدي أي مشاعر تجاههم"، أو بردود اسوأ. هذه القسوة في النفوس تسيطر على كثيرين هنا. أي كلمة تعاطف مع الآخر تعتبر خيانة يجب على المسؤولين عن الاخلاق اسكاتها أو حذفها. فلماذا اطلب تضييع الوقت والجهد على المكان الخطأ؟. اذا كان هناك من يندب سوء مصيره ويبكي لأن حظه كان سيئا لأنه يعيش في محيط شرق اوسطي متوحش وليس في محيط اسكندنافي في رفاهية، سأضطر الى أن الفت انتباهه الى أنه هو الذي اختار هذا الواقع لنفسه. وبتعبير أكثر دقة يمكن القول إنه من المفروض أن نبكي على مصيرنا. لماذا اختار الله اليهود كي يقومون باحتلالنا؟ لماذا لم يقم باختيار الاسكندنافيين كي يتم احتلالهم. على الاقل هؤلاء لا يدعون باسم "ارث الاجداد" و"قبور الابرار" و"تخليص الارض".

عودة الى العنوان. لماذا أكتب اذا لم تكن عندي طموحات كبيرة؟. هكذا، الحديث هنا يدور عن عادة انسانية قديمة وهي عدم كبت الألم، بل يجب الصراخ مثلما غنت المطربة اللبنانية فيروز: يا صوتي يلي طاير خبرهم علي صاير بلكي بيوعى الضمير. اذا كان الامر هكذا فإليكم النبأ الصادم. رئيسة قسم الصحة العامة في جامعة أدنبرة، البروفيسورة ديبي سردهار، التي تتابع ما يحدث في غزة، حذرت في مقال نشرته في "الغارديان" البريطانية بأنه اذا لم تحدث انعطافة دراماتيكية في غزة فان تقريبا ربع السكان هناك، نصف مليون شخص، يتوقع أن يموتوا في هذه السنة، بالأساس لأسباب صحية، لأن المنظومة الصحية في القطاع انهارت. نصف مليون شخص سيتوفى في المستقبل في غزة، مقارنة نسبية مع عدد سكان دول اخرى، هو مثل 2.5 مليون اسرائيلي و75 مليون اميركي. أي أن الـ22 ألف شخص الذين قتلوا في عمليات القصف الاولى هم، عفوا على التعبير، مبلغ تافه مقارنة بما ينتظرنا. هم مقدمة للكارثة التي بدأنا نشعر بها بشأن القطاع. لا يجب الانتظار كثيرا، لأنه في هذه الاثناء نحن نشاهد نتائج الدمار في القطاع، الذي يشبه جهنم أكثر مما يشبه أي مكان على الكرة الارضية. والروح اليهودية الهائمة التي تصل الى مكان بعيد في العالم من اجل مساعدة الشعوب التي تتعرض للكوارث الطبيعية، تختار الآن الاستراحة عندما على بعد مرمى حجر منها تحدث كارثة انسانية من اكبر الكوارث التي عرفها العالم في القرن الحالي.

رغم ذلك هناك حتى من كل هذا الحصاد المبارك لا يكفيه. شخصية رفيعة اسمها عميحاي الياهو، لا يستبعد إلقاء القنبلة النووية لتدمير غزة، مرة والى الأبد. وتسفي يحزقيلي، محلل الشؤون العربية "يكتفي" بتصفية 100 ألف فلسطيني، لكنه لا ينسى التحفظ والتأكيد على أن هذه هي البداية، الضربة الاولى فقط، التتمة آتية بالطبع. بحساب بسيط، اذا كان الـ22 ألف قتيل الاوائل مع كل هذا الدمار الذي يحيط بهم، يمكن أن يصل عددهم في النهاية الى نصف مليون قتيل حسب طموح يحزقيلي، ففي السنة القادمة سيموت 2.5 مليون شخص، هكذا نكون قد استكملنا الحصة "2.3 مليون نسمة) اضافة الى الفائدة. غزة سيتم محوها نهائيا. لن تتم رؤيتها أو سماعها. سيكون صمتا فوق هذه الهاوية. وغزة النابضة بالحياة ستكون ارضا للموتى.