نعم للسياسة.. لا للزعيم

يديعوت أحرونوت

اضافة اعلان

بقلم: سيفر بلوتسكر 20/3/2024نتنياهو محق في ردع على النقد عليه من جانب القيادة السياسية الأميركية والأوروبية: فاستطلاعات الرأي العام تثبت بأن الأغلبية الساحقة من سكان إسرائيل تؤيد شكل إدارة الحكومة لحرب غزة. كما أن الأغلبية الساحقة تؤيد عملية عسكرية واسعة في رفح، لا تأبه بالنقد على كثرة الضحايا المدنيين الفلسطينيين (ولا تصدق الأعداد التي تنشرها وزارة الصحة لحماس)، ملتزمة بالقضاء التام على حكم حماس مهما يكن، وتعارض، في هذه المرحلة من التاريخ على الأقل، إقامة دولة فلسطينية من "جانب واحد" على حد قول نتنياهو. إضافة إلى ذلك، فإن أغلبية الجمهور تؤمن بأن الضغط العسكري المتعاظم على قيادة حماس هو السبيل الأفضل للدفع قدما بإعادة المخطوفين وليس المرونة الزائدة في المفاوضات.لكن نتنياهو أيضا غير محق في رده: فالاستطلاعات ذاتها تثبت بأن الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين فقدوا الثقة بنتنياهو كرئيس الوزراء، ويفضلون شخصية سياسية أخرى تمسك بدفة الدولة. شعبية نتنياهو على الأرض أيضا في نظر ليكوديين متزمتين. فرفضه العنيد لاخذ المسؤولية عن سياسة المصالحة بعيدة السنين تجاه حماس (بصفته أبو الفكرة التي تقول "حماس جيدة لإسرائيل لأنها سيئة للسلطة الفلسطينية")، أداؤه العليل في كل المواضيع الداخلية التي على جدول الأعمال، بما في ذلك تأييده السياسي لميزانية سائبة ومصلحية طرحها وزير المالية سموتريتش وفي صلاته المعيبة مع المتفرغين السياسيين الحريديين. كل هذا سحق سحره ومس مسا شديدا بصورته الزعامية. منظومة اعتباراته تعد أقل فأقل رسمية وأكثر فأكثر ذاتية. وحتى للمعجبين به يبدو أن نتنياهو كبيرالسن طور العقدة الخطيرة المتمثلة بـ "أنا وبعدي الطوفان".الجمهور في إسرائيل يقول إذن في معظمه "نعم" واضحة لسياسة حكومة نتنياهو حيال قطاع غزة و "لا" واضحة لنتنياهو في رئاسة الوزراء. بهذه الـ "لا" يتمسك السياسيون الأجانب الذين يجتهدون لأن يحققوا ليس فقط هدنة طويلة في القتال في غزة – وإعادة المخطوفين – بل أيضا إقامة حكم مدني جديد في القطاع يكون قائما على أساس رجال السلطة الفلسطينية وحركة فتح. هم يحاولون، في كل تصريح علني، إطلاق سهام سامة في اتجاه نتنياهو، لاجل التلميح – بل واكثر من التلميح – سواء للحكومة أم للجمهور في البلاد: نتنياهو بالفعل كان في الماضي ذخرا لإسرائيل، لكنه الآن عبء عليهم. وكلما كان متماثلا أكثر مع أهداف الحرب ضد حماس، هكذا تمسكه برئاسة الوزراء يجعله عائقا في الطريق إلى تحقيق هذه الأهداف.مفاوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي ما كان ليتجرأ على أن يتفوه بالاتهام الذي يقترب من فرية الدم في أن إسرائيل تجوع بنية مبيتة سكان قطاع غزة، لو كان على رأس حكومة إسرائيل سياسي آخر وليس نتنياهو. السناتور اليهودي تشاك شومير ما كان ليدعو علنا إلى إسقاط حكومة إسرائيل لو لم تكن هذه حكومة نتنياهو، وهكذا دواليك وهكذا دواليك. وحتى المفاوضات على صفقة المخطوفين من شأنها أن تعاني من رفض محسوب من حماس لمنح ما يمكن أن يفسر كجائزة نصر لنتنياهو.وهنا الصعوبة: حكومة نتنياهو الحالية تعتمد على أغلبية أكثر من 75 نائبا، وباستثناء الإعلان عن انتخابات مبكرة لا سبيل لاستبدالها. الدعوات الغريبة لإسقاط نتنياهو ومحادثات الضغط المباشرة والأقل مباشرة بين الرئيس الأميريكي بايدن وبين نتنياهو هي أساسا تنفيس للغضب – فهي لن تدفع مئات آلاف الإسرائيليين للخروج إلى مظاهرات احتجاج، وبالتأكيد لن تتسبب بتمرد نواب من الائتلاف يتجرأون في خفاء قلوبهم على التشكيك بعبقرية نتنياهو في رئاسة الوزراء. الكل يسكت بانتظار المعجزة، وكأن نتنياهو سينهض في جلسة الحكومة التالية ليكرر كلمات مناحم بيغن في آب 1983 بعد سنة من نشوب حرب لبنان الأولى، "لم أعد استطيع". نتنياهو، كما يبدو، مايزال بعيدا سنوات ضوء عن فهم شخصي مشابه.