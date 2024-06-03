 
الإثنين 03 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نعم للمقترح الإسرائيلي

هآرتس
هآرتس

بقلم: أسرة التحرير   3/6/2024

 

في بيان ألقاه الرئيس الأميركي جو بايدن عشية السبت قال إن إسرائيل تقدمت بمقترح جديد لحماس يشكل "خريطة طريق لوقف نار طويل وتحرير كل المخطوفين". وحرص بايدن على أن يشدد في خطابه المره تلو الأخرى على ان هذا مقترح إسرائيلي.اضافة اعلان
سارعت حماس لان تعقب على تصريحات الرئيس الأميركي بالإيجاب، لكن في إسرائيل تعاطوا مع المقترح كمقترح أميركي وليس إسرائيليا، ينبغي الآن الرد عليه بإيجاب ام بسلب. وقد لاقى هذا تعبيره في ردود فعل رئيس الوزراء في اثناء السبت، وفي شكل تطورها وبرودها من صيغة الى صيغة، مع التوقع لمعارضة وزراء اليمين المتطرف وتهديداتهم للانسحاب من الحكومة.
هذه الدينامية الغريبة ينبغي أن تعزى لانفصام الشخصية السياسية للحكومة، والذي يوجد على مدى كل أشهر الحرب ويمنع عن إسرائيل إجراء بحث في اليوم التالي أو السعي إلى إنهاء الحرب. ليس صدفة أن نتنياهو يفضل هدفا مبسطا كـ "النصر المطلق". ليس له القوة السياسية لان يحدد أهدافا ملموسة. والنتيجة هي أن إسرائيل عالقة في حرب ليس لها قدرة سياسية على الخروج منها.
محظور التعاون مع المحاولة لابعاد الحكومة – أي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكابنت الحرب – عن المخطط الذي عرضه بايدن. فاقتراحه يمثل الموقف الإسرائيلي، ذاك الذي قيل في الغرف المغلقة ولا يتراجع أمام تهديدات اليمين المتطرف. وحسب المخطط، فان إسرائيل تعترف بضرورة وقف الحرب ومستعدة لذلك أيضا.
 المخطط الإسرائيلي الذي عرضه بايدن والذي ردت عليه حماس بالإيجاب هو الأمل الوحيد لإعادة المخطوفين وإنهاء الحرب. وشدد بايدن على أنه "محظور تفويت الفرصة ومواصلة الحرب سعيا وراء مفهوم غير محدد يتمثل بـ "النصر المطلق"".
على إسرائيل أن تستمع إلى الرئيس الأميركي، الذي هو صديق حقيقي لها واثبت ذلك من اليوم الأول بعد المذبحة في 7 أكتوبر. وإلا فانها ستبقى بلا شيء، بلا النصر على حماس، جبهة شمالية مشتعلة، اقتصاد في حالة انهيار، هبوط حر في مكانتها في العالم وأوامر من المحكمة في لاهاي. الأمر الوحيد الذي يمنع نتنياهو من "قبول" المقترح الإسرائيلي ورغبته في الحفاظ على ائتلافه وعلى حكمه. ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وبعض من المحافل المتطرفة في الليكود يفضلون استمرار الحرب ومستعدون لان يضحوا بالمخطوفين الاحياء. كما أنهم معنيون باحتلال غزة وإقامة مستوطنات يهودية هناك بل وتنفيذ ترحيل للفلسطينيين.
لم يتبق الكثير من الفرص للقيام بالأمر الصحيح ولوضع حد للكابوس الذي بدأ قبل ثمانية أشهر. لقد وضع بايدن على الطاولة فرصة كهذه. ملزمون باستغلالها. 

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
فلسطينيون يبحثون عن مفقودين جراء غارات الاحتلال على منازل بالقطاع-(وكالات)

رئيس الوزراء التالي

منذ1 ساعة
هآرتس

مقاطعة إسرائيل أصبحت قائمة ومتزايدة

منذ1 ساعة
هآرتس

إخراج بن غفير وسموتريتش من الحكومة

منذ1 ساعة
63% من المتدربين الأطفال والشباب في الطب النفسي لا يرون مستقبلهم بالمهنة

إعلام عبري: بعد 7 أكتوبر.. 60% من الأطباء النفسيين يفكرون في الاستقالة

منذ9 ساعة
1717334821696168300

ضوء بنهاية النفق

02 حزيران 2024
صفقة بايدن

صحيفة عبرية تتساءل: من المنتصر في صفقة بايدن؟

02 حزيران 2024
افكار و مواقف

معيار الدولة الناجحة (2-2)

حسني عايش |اليوم
ترجمات
1717248010664342600

حرب إسرائيل السرية على المحكمة الجنائية الدولية‏ (2-1)

ترجمات |01 حزيران 2024
اوكرانيا وحلف الناتو

استمرار حلف شمال الأطلسي متعذر من دون أميركا

ترجمات |31 أيار 2024
1717075215122408700

الانتخابات الطارئة في إيران ستؤشر على نوايا خامنئي

ترجمات |31 أيار 2024
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

ماذا تعني مذكرات جرائم الحرب لنتنياهو وقادة حماس

ترجمات |29 أيار 2024
1716925478290264600

إمبراطورية تخاف من طلابها‏

ترجمات |29 أيار 2024
بريطانيا

ما قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل - وهل يمكن وقفها؟

ترجمات |29 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
WhatsApp Image 2024-06-02 at 5.28

عبودية الترند

موبايل 01 حزيران 2024

web copy

شهداء فلسطين 31 أيار 2024

7df72e3e-1408-40fc-b913-c06cf1123645 (1) copy

كابوس الجمعة 30 أيار 2024

كابوس الجمعة

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نتنياهو 28 أيار 2024

نتنياهو
 