نعم للمقترح الإسرائيلي

بقلم: أسرة التحرير 3/6/2024
في بيان ألقاه الرئيس الأميركي جو بايدن عشية السبت قال إن إسرائيل تقدمت بمقترح جديد لحماس يشكل "خريطة طريق لوقف نار طويل وتحرير كل المخطوفين". وحرص بايدن على أن يشدد في خطابه المره تلو الأخرى على ان هذا مقترح إسرائيلي.
سارعت حماس لان تعقب على تصريحات الرئيس الأميركي بالإيجاب، لكن في إسرائيل تعاطوا مع المقترح كمقترح أميركي وليس إسرائيليا، ينبغي الآن الرد عليه بإيجاب ام بسلب. وقد لاقى هذا تعبيره في ردود فعل رئيس الوزراء في اثناء السبت، وفي شكل تطورها وبرودها من صيغة الى صيغة، مع التوقع لمعارضة وزراء اليمين المتطرف وتهديداتهم للانسحاب من الحكومة.
هذه الدينامية الغريبة ينبغي أن تعزى لانفصام الشخصية السياسية للحكومة، والذي يوجد على مدى كل أشهر الحرب ويمنع عن إسرائيل إجراء بحث في اليوم التالي أو السعي إلى إنهاء الحرب. ليس صدفة أن نتنياهو يفضل هدفا مبسطا كـ "النصر المطلق". ليس له القوة السياسية لان يحدد أهدافا ملموسة. والنتيجة هي أن إسرائيل عالقة في حرب ليس لها قدرة سياسية على الخروج منها.
محظور التعاون مع المحاولة لابعاد الحكومة – أي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكابنت الحرب – عن المخطط الذي عرضه بايدن. فاقتراحه يمثل الموقف الإسرائيلي، ذاك الذي قيل في الغرف المغلقة ولا يتراجع أمام تهديدات اليمين المتطرف. وحسب المخطط، فان إسرائيل تعترف بضرورة وقف الحرب ومستعدة لذلك أيضا.
المخطط الإسرائيلي الذي عرضه بايدن والذي ردت عليه حماس بالإيجاب هو الأمل الوحيد لإعادة المخطوفين وإنهاء الحرب. وشدد بايدن على أنه "محظور تفويت الفرصة ومواصلة الحرب سعيا وراء مفهوم غير محدد يتمثل بـ "النصر المطلق"".
على إسرائيل أن تستمع إلى الرئيس الأميركي، الذي هو صديق حقيقي لها واثبت ذلك من اليوم الأول بعد المذبحة في 7 أكتوبر. وإلا فانها ستبقى بلا شيء، بلا النصر على حماس، جبهة شمالية مشتعلة، اقتصاد في حالة انهيار، هبوط حر في مكانتها في العالم وأوامر من المحكمة في لاهاي. الأمر الوحيد الذي يمنع نتنياهو من "قبول" المقترح الإسرائيلي ورغبته في الحفاظ على ائتلافه وعلى حكمه. ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وبعض من المحافل المتطرفة في الليكود يفضلون استمرار الحرب ومستعدون لان يضحوا بالمخطوفين الاحياء. كما أنهم معنيون باحتلال غزة وإقامة مستوطنات يهودية هناك بل وتنفيذ ترحيل للفلسطينيين.
لم يتبق الكثير من الفرص للقيام بالأمر الصحيح ولوضع حد للكابوس الذي بدأ قبل ثمانية أشهر. لقد وضع بايدن على الطاولة فرصة كهذه. ملزمون باستغلالها.