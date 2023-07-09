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بقلم: شلومو شميرحقيقة مهمة لا تحتل المكان المناسب لدى الكتاب، المحللين والخبراء الذين يطرحون النقد الذي يطلق في الساحة العالمية تجاه دولة إسرائيل منذ قيام الحكومة الحالية. كل نقد انطلق مؤخرا على خطوات حكومة إسرائيل من دول مركزية – لم يولد من عداء لإسرائيل ولا يرمي للمس بإسرائيل وإهانة الدولة اليهودية. أبدا لا. بالعكس. النقد على الإصلاح القضائي والادعاءات ضد السلوك المتطرف لحكومة إسرائيل، هي بالذات تعبير عن المكانة المؤثرة التي لدولة إسرائيل في الساحة العالمية.تعد إسرائيل قوة عظمى إقليمية، معقل الديمقراطية في منطقة مرشحة للاضطرابات، دولة هي قصة نجاح في مجالات الزراعة والتكنولوجيا. "بربكم، ماذا حصل للدولة التي احترمناها وقدرناها جدا؟"، هذا هو القلق الذي يسمع في الأسابيع الأخيرة في واشنطن، في الاتحاد الأوروبي، في المقر الرئيس للأمم المتحدة في نيويورك.إن سلوك رؤساء لجان الكنيست المهم، تصريحات كبار المسؤولين، الغرور والاستخفاف تجاه كل من لا يتفق معهم – هم الذين يمسون بمكانة إسرائيل في العالم، هم الذين يثيرون النقد والتنديد، هم الذين يغيظون رؤساء الدول الذين يعتبرون أصدقاء إسرائيل.إن الحقيقة أنه حتى بعد نصف سنة من منصبه لم يدع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد رسميا الى البيت الأبيض، ليست تعبيرا عن العداء لإسرائيل او دليلا على تضعضع العلاقات الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة. فلا خطر على مستقبل هذه العلاقات، الراسخة في واشنطن، في تلة الكابيتول، في البيت الأبيض، في قيادة الإدارة الاميركية، دون صلة بهوية الرئيس.غير أن نتنياهو، يعتبر هنا كرئيس وزراء نصب في قمة الحكم في إسرائيل شخصيات هي في فكرها، في سلوكها وفي تصريحاتها – تشكل النقيض التام لمن ينبغي لهم أن يقفوا على رأس قوة عظمى إقليمية، يدير ديمقراطية مستقرة ويمثل دولة مع شريط طويل من الإنجازات الهائلة في جملة من المجالات.وزراء لم توجه إليهم الدعوة لحفلة يوم الاستقلال التي أقامتها السفارة الأميركية في إسرائيل – ليس لان أميركا لا تحب إسرائيل، العكس هو الصحيح، بالذات، لأن التأييد والعطف لإسرائيل من جانب الولايات المتحدة حقيقيان جدا، متجذران جدا في الوعي الأميركي. ولهذا فلم يفكر السفير ومسؤولو السفارة في أن يدعون الى حفلة في 4 تموز (يوليو)، أناسا يرون أنهم يمسون بمكانة إسرائيل الحبيبة.