الإثنين 05 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هآرتس: غانتس يحاول تجنيد أعضاء "كنيست" ضد نتنياهو

رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير "الأمن الإسرائيلي" الأسبق بيني غانتس
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير "الأمن الإسرائيلي" الأسبق بيني غانتس

كشف الإعلام العبري أن موفدين من قِبل عضو كابينت الحرب ووزير الأمن السابق، بيني غانتس، حاولوا تجنيد وزراء وأعضاء "كنيست" في حزب "الليكود" لإسقاط رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وتغيير تركيبة حكومته، خلال دورة "الكنيست" الحالية. 

اضافة اعلان

 

 وتابع الإعلام العبري أن الموفدين اقترحوا مرشحين مختلفين من حزب "الليكود" لمنصب رئيس الحكومة، ولم يطلبوا تعيين غانتس في المنصب، موضحاً أن الفكرة الأساسية التي حملها الموفد هي "تعيين مرشح متفق عليه لفترة محددة دون المنافسة لاحقاً على رئاسة حزب الليكود".


وفي محيط غانتس، اختاروا "عدم التعليق" على هذا الأمر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. 


ويُشار إلى أنّ غانتس هو حالياً أحد أبرز قادة المعارضة الإسرائيلية، التي تشكلت منذ تشكّل الحكومة الحالية أواخر العام 2022، والتي سيطر عليها اليمين المتطرّف. كما أن غانتس هو أيضاً أحد أعضاء حكومة الطوارئ و"كابينيت" الحرب في ظل العدوان على قطاع غزة. 


وعلى خلفية الحرب على غزة والإخفاق في تحقيق الأهداف، نشأت الصراعات والخلافات الداخلية بين المسؤولين الإسرائيليين، ولا سيما بين غانتس ونتنياهو، وقد برزت هذه الخلافات في الإعلام الإسرائيلي، الذي يرجّح أنّ يكون الأوّل من أبرز المرشحين لخلافة نتنياهو في الحكم.


ويخلتف نتنياهو وغانتس في المواقف بشأن الحرب وملفاتها، إذ يعتقد نتنياهو أن "الضغط العسكري على حماس في غزة" هو الذي سيؤدي إلى صفقة تبادل أسرى، بينما يعارض غانتس هذا النهج، ودعا إلى "دراسة صيغ جديدة يمكن أن تشجع حماس على الخطوة"، وفق صحيفة "هآرتس". 


بدورها، أظهرت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية أن غالانت وغانتس وآيزنكوت، ومعهم المستويين الأمني والعسكري الإسرائيليين يعتقدون أنه على نتنياهو تقديم مخطط سياسي للمساعدة في تحقيق أهداف الحرب، بينما يمتنع نتنياهو، عن اتخاذ هذا القرار مبرراً ذلك بحجج مختلفة. -قسم الترجمة عن العبرية (الميادين) 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وزوجته سارة

بخضم الحرب.. نتنياهو ينشغل بتجديد حوض السباحة في منزله

30 كانون الثاني 2024
رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي السابق إيهود باراك

حتى لا تغرق إسرائيل بوحل غزة.. باراك يدعو نتنياهو للاستقالة

23 كانون الثاني 2024
نتنياهو

إعلام عبري عن نتنياهو: "كذاب ابن كذاب" وحكومته تقودها رغبات صبيانية

21 كانون الثاني 2024
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو

"سيّد الإخفاقات".. "هآرتس" تنتقد نتنياهو عشية 100 يوم من الحرب على غزة

13 كانون الثاني 2024
اقرأ أيضا
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

ليس بالقوة وحدها

منذ17 ساعة
هآرتس

بايدن مل هو الآخر

منذ17 ساعة
هآرتس

بايدن مد حبل نجاة لنتنياهو وهو ما يزال يرفض

منذ17 ساعة
واحدة من صور الفظاعة المرتكبة من قبل الاحتلال بحق الأطفال في قطاع غزة-(وكالات)

11.500 طفل قتلوا في غزة

منذ17 ساعة
ألماس (صاروخ مضاد للدروع)

هآرتس: صاروخ "ألماس" مستنسخ من غنائم إسرائيلية سقطت بيد حزب الله

03 شباط 2024
عناصر من حماس

تحذير.. صفقة في خطر عال

02 شباط 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ملفان خطيران في هذا التوقيت

ماهر أبو طير |اليوم

أحزاب وقوائم وتحالفات

جهاد المنسي |اليوم

فلسطين وحقوق الإنسان على أجندة المجتمع المدني في جنيف

نضال منصور |اليوم

التغطية على الجوهر!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

السابع من شباط

سميح المعايطة |اليوم

أسئلة بيرنز وإجاباته بين مقال وكتاب

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
لم تشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعًا رغم أزمة الشرق الأوسط - (أرشيفية)

لماذا لا تشهد أسعار النفط ارتفاعا

ترجمات | منذ17 ساعة
سفينة تابعة للبحرية الأميركية تطلق صواريخ توماهوك على اليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون، 12 كانون الثاني (يناير) – (المصدر)

حرب بايدن على اليمن‏

ترجمات | منذ17 ساعة
‏رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا يتضامن مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)‏

‏هدية جنوب أفريقيا للعالم‏

ترجمات | منذ17 ساعة
عملية طوفان الاقصى

"حماس" قبل وبعد "7 أكتوبر" ‏

ترجمات |03 شباط 2024
1706883708736141500

هل يجوز الحديث عن إبادة جماعية في غزة؟

ترجمات |02 شباط 2024
محكمة العدل الدولية

"الغد" تنشر الترجمة الكاملة لقرار "العدل الدولية"

ترجمات |31 كانون الثاني 2024
 
 