 
الخميس 04 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هآرتس: نحن أمام أيام صعبة بعد اغتيال قيادي في حزب الله

أرشيفية
أرشيفية

تحدثت وسائل إعلام عبرية عن أنّ كيان الاحتلال "أمام أيام صعبة" بعد الاغتيال الذي نفّذه الاحتلال في منطقة الحوش في مدينة صور جنوبي لبنان أمس.

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وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إنّ اغتيال كبار مسؤولي حزب الله يبرز بشكلٍ متزايد "كبديل للإنجازات الاستراتيجية، أو كعلاج مهدئ" لمطلب "إسرائيل" بشن معركة "مرة واحدة وإلى الأبد" ضد لبنان.


وأكّدت الصحيفة أنّ الاغتيال "لن يُغيّر مسار استراتيجية حزب الله"، التي تعتمد على معادلة الربط بين وقف الحرب في غزّة ووقف إطلاق النار في لبنان.


كما أشارت إلى أنّه بخلاف الماضي، تشكيل القيادة العليا في حزب الله "تطور وتوسع بشكلٍ كبير منذ ذلك الحين"، وهو اليوم متعدد الطبقات، ويمكنه ملء الصفوف على الفور.


كذلك، بيّنت أنّه ليس لدى جميع الأطراف مصلحة في الانزلاق إلى حرب شاملة.


وأعلن حزب الله يوم أمس استشهاد القيادي محمد نعمة ناصر "الحاج أبو نعمة"، من مواليد عام 1965، من بلدة حداثا في جنوبي لبنان، إثر استهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة كان يستقلّها، قرب المستشفى الإيطالي في مدينة صور الجنوبية. 


وأمس، نفّذت المقاومة  4 عمليات، في  إطار الرد ‏على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفّذه الاحتلال، حيث أعلنت قصف مجاهدوها مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة "نفح" ومقر الدفاع ‏الجوي والصاروخي في ثكنة "كيلع" بمئة صاروخ كاتيوشا.


كما قصفت المقاومة، في إطار ردّها، مقر الكتيبة التابعة لسلاح ‏البر في ثكنة "كيلع"، وأيضاً مقر قيادة "اللواء 769" في ثكنة "كريات شمونة" بصواريخ ‏فلق، بالإضافة إلى استهدافها ثكنة زرعيت بصواريخ ‏بركان.‏ 


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