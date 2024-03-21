الخميس 21 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هذا الوقت للحرب

إسرائيل هيوم
إسرائيل هيوم

بقلم: حنان غرينوود

 

البيت مقلوب تماما، الخزنة مخلوعة من الحائط، المجوهرات كانت ولم تعد. وعندها، بينما يفحص افراد الشرطة الضرر، توجه رجل الى أبناء العائلة المذهولين وقدم نفسه كشقيق الساطي وعرض عليهم حماية البيت بعد أن يخلوا المكان.اضافة اعلان
من الصعب ان نفهم ما الذي يمر على عقل أولئك الذين يقترحون حل الدولتين بينما بيوت الكيبوتسات في غلاف غزة ما تزال فارغة ومدمرة. المخطوفون محتجزون في ظروف قاسية في قطاع غزة وثمة من يؤمن بان هذا هو الزمن لتحريك إقامة دولة فلسطينية، ليس اقل.
حسب التقارير سيلتقي وزراء خارجية عرب اليوم بوزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن للبحث في خطة للمفاوضات على حل الدولتين. الاقتراح الحالي لا يأتي في فراغ. في أوروبا وفي الولايات المتحدة تثبت المفهوم، الذي تتصدره محافل مختلفة في إسرائيل أيضا ويقول ان نتنياهو لا يقود الا لاعتبارات البقاء السياسي. هذا المفهوم يسمح لهم بان يتجاهلوا المطالب الإسرائيلية ويضيعونها وكأنها اقوال سياسية يمكن ثنيها وكسرها عند الحاجة.
هذا المفهوم مغلوط من الأساس. في كل استطلاع للراي العام يتبين بوضوح بان الجمهور الإسرائيلي يريد حسما. بخلاف كل حرف وحملة في الماضي، لا يريد الجمهور الإسرائيلي وقف القتال، بل العكس – يطالب بتشديده. وبينما في العالم يجرون مفاوضات مع حكومة إسرائيل حول الدخول الى رفح، فان هذه ليست مسألة على الاطلاق في أوساط الإسرائيليين.
الامر صحيح أيضا بالنسبة لحل الدولتين. في العقود الأخيرة، بعد الانتفاضة الثانية التي جبت حياة اكثر من الف شخص وبالتأكيد بعد 7 أكتوبر، في قسم كبير من الجمهور الإسرائيلي يسود انعدام ثقة متطرف بالنسبة للقيادة الفلسطينية. في الواقع الحالي فان الانسان الذي يؤمن عن حق وحقيق بان مواطني إسرائيل معنيون بالسعي في هذه اللحظة الى حل الدولتين يعاني من هذيان عسير.
على زعماء العالم ان يستمعوا الى الجمهور الإسرائيلي ويفهموه. فمنذ حرب الأيام الستة لا يوجد اجماع على هذا القدر من الاتساع بالنسبة للحاجة الى نصر واضح للجيش الإسرائيلي في المعركة وفي هزيمة العدو. كون بهذه الطريقة فقط يمكننا ان نضمن بقاءنا في المنطقة. هدف الحرب في غزة ليس فقط الانتصار على حماس بل أيضا رسالة لحزب الله ولايران – بان دولة إسرائيل ستفعل كل شيء كي تدافع عن نفسها. كل شيء.
ان الازدواجية في العالم تصرخ الى السماء. أولئك الذين اشتروا وسائل قتالية من انتاج أزرق – أبيض يرفضون توفير أسلحة كهذه لها الان. تلك الدول إياها التي وقفت في بداية الحرب الى جانب إسرائيل يدير لها الظهر، رغم أن الخطر لا يزال قائما، واضحا وملموسا. الزعماء الذين اعتقدوا بانهم اصدقاؤنا الطيبون هم أولئك الذين يحاولون الان منعنا من الدفاع عن أولادنا، باسم عدالة زائفة. يوجد زمن للحرب ويوجد زمن للسلام والان هذا هو الزمن للحرب. بعد هزيمة حماس وإعادة المخطوفين سيكون ممكنا العودة للحديث عن حل بعيد المدى كهذا او ذاك. حتى وان كانت هذه في حينه مهمة شبه متعذرة كون مواطني إسرائيل تعلموا مرة أخرى على جلدتهم من هو الشريك الذي يريد العالم ان يفرضه عليهم لكن على الأقل يتم الامر بشكل مرتب ومنطقي. اما الان فدعونا ننتصر.

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