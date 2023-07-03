هذا خزي وعار

هآرتس

اضافة اعلان

بقلم: روغل الفرفي المقال الذي نشرته بعنوان "لقد حان موعد الاحتجاج غير المهذب" ("هآرتس"، 29/7) طرحت رئيسة الاحتجاج شكما بارسلر رؤيتها للمرحلة المقبلة من النضال ضد الانقلاب النظامي. وفي الافتتاحية أطلقت وابلا من الهراءات. حسب قولها: "دولة إسرائيل تقف أمام التهديد الوجودي الأكثر خطورة منذ إقامتها". المحاولة المتكررة التي تحدث في هذه الأثناء من أجل الدفع قدما بالانقلاب النظامي تهدد بمحو فعلي لأسس الحرية والعدالة والسلام، التي تقوم عليها وثيقة الاستقلال حسب رؤية أنبياء إسرائيل"، و"ستؤدي إلى التدمير المطلق لدولة إسرائيل التي اعتبرها المؤسسون بعينيهم، ومعها تدمير حلم الصهيونية بالكامل".يجب على بارسلر أن تعرف بأن حلم الصهيونية تدمر منذ زمن. وبصعوبة بقي ما يمكن تدميره. 56 سنة من الاحتلال والابرتهايد اهتمت بذلك. ويجب عليها أن تعرف أيضا بأنه، "إذا نجح الاحتجاج والانقلاب النظامي تم إلغاؤه بالكامل، فإن حلم الصهيونية سيبقى مدمرا. لا يوجد حلم للصهيونية مع الاحتلال والابرتهايد. توجد دولة ثنائية القومية ليس فيها أي مكان للحرية والعدل والسلام، سواء حسب وثيقة الاستقلال أو حسب أي معيار دولي. وبدلا من تسمية الاحتجاج الذي تقترحه بارسلر "غير مهذب" من الأفضل تسميته "غير شامل". بارسلر هي عالمة تكثر من اقتباس العلم. وهي تعرف أنه في ظل غياب الشمولية فإن الحلم سينهار.قصر نظر بارسلر، يمثل قصر نظر الأغلبية الساحقة في حركة الاحتجاج، مثلما تم التعبير عن ذلك في المظاهرة الأخيرة التي هاجم فيها أعضاء من حركة "أخوة في السلاح" المتظاهرين ضد الاحتلال. هؤلاء هم غير ليبراليين متنورين حقيقيين، رؤيتهم معيبة من ناحية أخلاقية، لأنه لا توجد ديمقراطية مع الاحتلال وبارسلر وأصدقاؤها لا يدركون ذلك. ولكن فشلهم بعيد المدى يتجاوز حدود الأخلاق. ايضا من ناحية عملية، فإنهم ببساطة على خطأ. فلا يمكن التحدث عن إنقاذ الديمقراطية في إسرائيل دون الفهم أن الانقلاب النظامي مرتبط بشكل وثيق بتعميق الاحتلال والابرتهايد والضم، وذلك لسبب بسيط، وهو أنه طالما أن هناك احتلالا وابرتهايدا فان الديمقراطية، ستكون بالأساس لليهود، الأمر الذي يعني التناقض اللفظي. فهذه ليست ديمقراطية حسب أي معيار دولي مقبول.إذا كان قادة الاحتجاج، يقلقون من تدمير العلاقات مع الولايات المتحدة فهم لا يمكنهم السماح لانفسهم، من ناحية استراتيجية، بتجاهل ما يحدث في المناطق. بارسلر ذكرت في مقالها في ملاحظة هامشية المذابح الأخيرة. فقط تلك المذابح. ولكن الجريمة التي ترتكبها دولة إسرائيل ضد حقوق الإنسان الأساسية وضد مبادئ الديمقراطية ووثيقة الاستقلال، أعمق بكثير من هذه المذابح. وحول ذلك هي لا تقول أي كلمة.حتى إذا تمت هزيمة من يروجون للانقلاب النظامي، فإن إسرائيل لن تكون ديمقراطية وليبرالية متنورة، بل ستكون دولة ابرتهايد. وهي لن تكون دولة صهيونية حسب حلم وثيقة الاستقلال، بل ستكون دولة مسيحانية بدون أغلبية يهودية، تسيطر على الفلسطينيين المحرومين من الحقوق. هذه حقيقة بسيطة ستقود في نهاية المطاف إلى غياب القيم المشتركة مع الولايات المتحدة والمس بالهايتيك والبورصة والاقتصاد ومكانة إسرائيل الدولية. لا يوجد لبارسلر، و"أخوة في السلاح" أي حق في التفاخر بالتنور. فهم يشجعون سياسة مثل سياسة جنوب أفريقيا في سبعينيات القرن الماضي، ويدفعون نحو تدمير الصهيونية والديمقراطية. هذا ببساطة غير شامل، يا شكما. فمن ناحية أخلاقية وعملية وفكرية هذا عار، عار، عار.