هذه هي هزيمتنا الثانية

هآرتس

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بقلم: اوري مسغافأعضاء من كيبوتس اور هنير أرادوا تعزية ايريس حاييم بعد انتهاء أيام الحداد السبعة على موت ابنها يوتم، الذي قتل هو وصديقه على يد جنود الجيش الإسرائيلي، بعد أن انقذوا انفسهما من أسر حماس. ايريس حاييم كانت تعيش في مستوطنة مسوآه، وانتقلت إلى الكيبوتس في السنة الماضية. وقد جلست سبعة أيام الحداد في موشاف شوأفاه. وللمفاجأة فقد تم استقبال الأصدقاء على مدخل البيت من قبل موظفة المجلس الاقليمي متيه يهودا، التي كانت تقوم بتحديد من الذي يمكنه الدخول. البيت وراءها كان مليئا بمعتمري القبعات. منذ 7 اكتوبر أصبحت ايريس حاييم سلاحا إستراتيجيا لليمين الاستيطاني المسيحاني.المعسكر الذي خطف الدولة كرهينة مصمم على الدفع قدما بالرسائل التالية: محظور انتقاد الحكومة؛ انتقاد جنود الجيش الإسرائيلي القديسين (خلافا لقادتهم)؛ وقف القتال؛ الجنود والمخطوفون القتلى هم تضحية نبيلة في الطريق للخلاص. هم طبق الفضة الذي ستقام عليه دولة يهودا. هذا المعسكر نتنياهو بالنسبة له هو غبي من اجل الخدمة. وهم يوضحون له دائما بأن اليوم الذي سيتجرأ فيه على وقف القتال سيكون اليوم الذي ستسقط فيه حكومته. نتنياهو لم يجتز وبحق عملية "التطرف" ("هآرتس"، افتتاحية هيئة التحرير، 27/12)، على الأقل ليس بصورة عميقة وفكرية لأنه ليست لديه أي مبادئ أو رؤية باستثناء تعزيز حكمه. في السابق امتنع عن عمليات عسكرية على ضوء المسلمة التي تقول بأن الجمهور الإسرائيلي حساس للخسائر. ولكن الخريطة تغيرت. الاستطلاعات توضح بأن القاعدة تريد الدم والنار والدخان. والأمر الفظيع هو أن وجبة القتلى اليومية يتم تقبلها كقدر مصيري حتى خارج جمهور الناخبين الذي أيد حكومة الهراءات.المخطوفون ايضا تمت التضحية بهم. بطل المعسكر المسيحاني هو العميد براك حيرام، الذي اعترف بدون أن يرمش بأنه قد أمر دبابة بتدمير بيت في بئيري، تحصن فيه مقاتلون من النخبة مع رهائن. 12 من بينهم قتلوا في هذا القصف. هذه عملية اعدام. قائد فرقة اصدر مثل هذا الامر يجب أن يذهب الى السجن.يوجد خط مباشر بين المقابلات المتواترة لايريس حاييم في وسائل الاعلام وبين مقاربة حيرام. حيرام، بالمناسبة، اجرت معه ايلانا ديان مقابلة بعد يوم السبت الاسود. وبعيون لامعة استمتع هناك بطرح فكرة احتلال غزة، وحتى أنه اوضح بأن هذا بالنسبة له ليس قصة تتعلق بالجيش الاسرائيلي على الاطلاق، بل هذا ابعد من ذلك بكثير، يتعلق بشعب اسرائيل.هذه رؤية ميتافيزيقية واصولية، الحرب كخلاص. حيرام، الذي هو من سكان تقوع، لا ينطبق عليه شعار المستوطن الذي يحمل البندقية والدب الدمية. هو من مواليد حيفا، تعلم في مدرسة عسكرية داخلية وهو أحد اعضاء التيار العام. التقرير عن مآثره نشر في "نيويورك تايمز". في وسائل الاعلام الاسرائيلية، باستثناء "هآرتس"، لا يوجد مكان للانشغال الانتقادي بالجيش، أو حتى بالتفكير والانتقاد للغرق في حرب العصابات في مستنقع غزة بدون أي أفق سياسي وتحت زعيم غير مؤهل للمنصب.في هذه الاثناء إسرائيل تتغابى. والرئيس اسحق هرتسوغ تم التقاط صورة له وهو يكتب اهداء على صاروخ قبل إطلاقه على غزة. هذه رسالة فظيعة، حتى قبل الضرر الاعلامي الذي تتسبب به هذه الصورة بمكانة إسرائيل المتدهورة في العالم.أنا خدمت كضابط في سلاح المدفعية. هذا سلاح إحصائي خلافا للسلاح الموجه والدقيق. فهو لا يميز بين المقاتلين وبين الأطفال والنساء والأشخاص غير المشاركين. ولكن هذه هي روح العصر والمكان. تسفي يحزقيلي عاد وكرر في ستوديو "اخبار 13" موقفه الذي يقول بأنه كان يجب قتل 100 ألف غزي في الضربة الأولى. وأنه لا يوجد بين الـ 2 مليون مواطن في غزة أي واحد لا توجد له صلة بحماس. هذه دعوة لابادة شعب. ويحزقيلي هو الآن المحاضر الأكثر طلبا من قبل رجال الإعلام في إسرائيل (الأجر هو 20 ألف شيكل).إن المجتمع الذي يقدس الموت والقتل الذي لا يميز يفقد تفوقه الأخلاقي وعدالة وجوده. هذه هي الهزيمة الثانية لحماس في الطريق إلى الحاقها بنا، وهي حتى اسوأ من الأولى.