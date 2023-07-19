الخميس 20 تموز 2023
النسخة المطبوعة

هرتسوغ قد يحول الأزمة إلى فرصة

إسرائيل هيوم
إسرائيل هيوم
د. مايكل اورن
يقال ان الدبلوماسية هي فن الممكن. وعليه فحيال معضلتنا الوطنية في العلاقات المتوترة بين حكومة اسرائيل وبين الادارة الأميركية توجد امكانيات سياسية ايضا. توجد سوابق تشهد على ذلك بل حتى من الآونة الاخيرة.اضافة اعلان
في 2010، مثلا طلب الرئيس اوباما تجميدا فوريا للبناء الاسرائيلي في المناطق لعشرة اشهر. رغم تحفظات حكومة اسرائيل في حينه والصعوبة الاساسية في الاستجابة لطلب اوباما، وافق رئيس الوزراء على التجميد بشرط الا تطلب الادارة مع نهاية الاشهر العشرة تمديدا. في اليوم الذي انتهت فيه هذه الفترة خرجت الولايات المتحدة بطلب مواصلة التجميد لثلاثة اشهر اخرى على الاقل، الامر الذي وضع حكومة اسرائيل في وضع صعب جدا.
بعد مفاوضات مكثفة توصل ممثلو الحكومة ومبعوثو البيت الابيض الى حل وسط: اسرائيل توافق على اقتراح الولايات المتحدة مقابل بيع طائرات اف 35 الاولى التي تورد للجيش الاسرائيلي بثمن مخفض.
بفضل هذه المفاوضات اثبتنا بانه في الطريق الدبلوماسي يكاد يكون كل شيء ممكنا. لقد ثبت هذا المبدأ مرة اخرى في العام 2020 عند التوقيع على اتفاقات ابراهيم. فقد تعهدت حكومة اسرائيل ظاهرا، بالتنسيق مع ادارة ترامب بان بضم المنطقة ج في المناطق. هذه الخطوة كانت ستلقي بالشك على اقامة العلاقات مع دول الخليج والتي كانت في حينه على جدول الاعمال. دخل الدبلوماسيون الى الصورة واقترحوا صفقة: مقابل التنازل عن خطة الضم، تحصل اسرائيل على علاقات دبلوماسية اولى مع اتحاد الامارات، وبعد ذلك مع البحرين ولاحقا مع السودان والمغرب. أتاحت هذه الصفقة لرئيس الوزراء ان يشرح لمؤيدي الضم: "صحيح اننا قدمنا تنازلات أليمة، لكن بالمقابل حصلنا على شيء غير اللعبة من ناحية مالية واستراتيجية".
السؤالان الان هو التالي: هل يوجد مقابل يمكن لرئيس الوزراء أن يحصل عليه كي يتراجع ولو قليلا عن تحقيق الاصلاح القضائي.
في سيناريو ممكن واحد يمكن للرئيس هرتسوغ، في محادثاته الثنائية مع بايدن ان يطرح عدة امكانيات. احداها يمكن أن تكون إزالة الحاجة الى التأشيرة. والتي بشأنها تشدد موقف الادارة الأميركية بالذات في الايام الاخيرة. اقتراح ثانٍ هو تعهد أميركي بتحسين قدراتنا الاستراتيجية أمام التهديد النووي الايراني. امكانية ثالثة: استعداد البيت الأبيض للاستجابة لطلب السعوديين لقاء رزم سلاح اميركي، وبذلك يشق الطريق الى اقامة علاقات بين القدس والرياض.
الدبلوماسية هي بالفعل فن الممكن، لكن من المهم الاشارة الى أنها ليست الحل السحري لكل طريق سياسي مسدود. يحتمل أن يكون مقابل مناسب من الأميركيين، لكن من شأنه الا يكون كافيا بالنسبة لأعضاء الائتلاف من جهة ولا حتى بالنسبة للمعارضين له من جهة اخرى. ومع ذلك، توجد للرئيس هرتسوغ فرصة ذات أهمية أمنية، وأهمية أخلاقية عليا أيضا ليحاول.
إسرائيل هيوم

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