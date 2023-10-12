هروب سكان غزة لسيناء يخرب العلاقات مع مصر

هآرتس

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بقلم: تسفي برئيل"أنا أقول لسكان غزة: اخرجوا من هناك الآن، لأننا سنعمل في كل مكان وبكل القوة"، هكذا حث رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، سكان غزة في تصريحه في يوم السبت. هذا البيان هز القيادة في مصر، لا سيما المخابرات المصرية. في قناة التلفاز التي هي بملكية مجموعة المتحدة، التي تمتلكها المخابرات المصرية، تم ارسال رسالة حاسمة وواضحة نسبت لـ "جهات مصرية رفيعة المستوى"، حذرت فيها من "دفع الفلسطينيين المساكين نحو الحدود المصرية وتشجيع جهات معينة على الهرب من القطاع. السيادة المصرية غير سائدة، وسلطات الاحتلال هي المسؤولة عن ايجاد معابر انسانية لانقاذ الشعب في غزة".هذا لم يكن فقط الرد على اقوال نتنياهو. فوسائل اعلام اخرى في مصر نشرت بأن توجيه مشابه لسكان غزة نشر ايضا في موقع المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي، وأنه تم حذفه بعد يوم على نشر الرد المصري. مقالات تحليلية في مصر اضافت بأن اسرائيل تنوي تفريغ غزة من السكان، وجعلهم ينتقلون الى سيناء وأن يحولوا مصر الى المسؤولة عن مصيرهم. مصر تخاف وتغضب جدا في كل مرة تطرح فيها هذه الفكرة.في القاهرة لم يهدأوا حتى بعد أن أوضحت اسرائيل بأنها لن تسمح بانتقال المدنيين من غزة الى مصر عبر معبر رفح. وقد ارفقت اسرائيل بهذا التوضيح ايضا جولتين من القصف قرب معبر رفح. حسب التقارير من مصر فانه في عمليات القصف هذه اصيب على الاقل عاملين مصريين. القصف ايضا احدث حفرة عميقة على الشارع المؤدي الى المعبر وبذلك اغلق الشارع. محافظ شمال سيناء، محمد عبد الفضيل شوشة، نشر في هذا الاسبوع بأنه أمر اجهزة الادارة في شمال سيناء بالاستعداد لاستيعاب آلاف اللاجئين من غزة. وأمر باعداد مبان عامة للسكن، ووضع المستشفيات والعيادات في حالة تأهب عال. سيارات الاسعاف تم وضعها حول رفح المصرية، وتم الغاء اجازات الموظفين العامين. لذلك، يبدو أنه رغم تحذير القاهرة لاسرائيل إلا أنهم في مصر يدركون بأنهم لن يتمكنوا من وقف آلاف الاشخاص الذين يريدون ايجاد في مصر ملجأ لهم من عمليات القصف الكثيفة التي تقوم بها اسرائيل في القطاع.مسألة المعبر الآمن تجبر اسرائيل على أن تجد في الوقت القريب حلا لنقص الادوية والغذاء والسلع الاساسية الاخرى، التي اصبحت ملحة، بالاساس التنسيق مع مصر من اجل ايجاد طريقة لعلاج الحالات الانسانية وعلاج المصابين والمرضى والذين كانوا يعتمدون على الرعاية الطبية المستمرة حتى قبل الحرب. ويحتمل أن يقتضي هذا التنسيق ادخال هيئات اجنبية مثل الصليب الاحمر ومنظمات الاغاثة الاخرى الى القطاع، مع تخوف اسرائيل من أن يحاول مقاتلون وكبار قادة حماس استغلال المعبر الانساني من اجل الخروج الى مصر.في المقابل، اسرائيل لا يمكنها تجاهل تحذير الرئيس الاميركي، جو بايدن، بأنه الى جانب دعمه غير المحدود لاسرائيل، إلا أنه أكد على أن "دول ديمقراطية مثل اسرائيل والولايات المتحدة تكون آمنة اكثر عندما تعمل حسب القانون. نحن نتمسك بقوانين الحرب، الامر المهم والامر الذي يعمل الفرق". معبر آمن للمساعدات الانسانية هو جزء لا يتجزأ من قوانين الحرب واسرائيل ملزمة بها. يضاف الى ذلك ايضا اعتبار سياسي كبير جدا يتعلق بالعلاقات بين اسرائيل ومصر، في هذه المرحلة وفي المراحل القادمة التي سيحتاجون فيها الى وساطة من اجل وقف اطلاق النار واطلاق سراح المخطوفين الاسرائيليين. رغم النفي إلا أنه بدأت اتصالات اولية تشارك فيها مصر وقطر وتركيا، ويبدو ايضا المانيا. مصدر دبلوماسي اوروبي قال للصحيفة بأن الهدف الاول هو اعداد قائمة منظمة لاسماء المخطوفين ووضعهم ومحاولة اعادة على مراحل النساء والاطفال والمصابين والمرضى. ولكن حتى الآن "لا توجد على الطاولة أي ورقة عمل يمكن البدء منها بنقاشات، ضمن امور اخرى، بسبب أنه لا توجد امكانية للحصول على معلومات موثوقة ومؤكدة من حماس"، قال المصدر الاوروبي.قضية اختبار ملحة هي توفير الكهرباء للقطاع، بعد أن أعلنت سلطة الكهرباء أمس في المدينة بأنه نفد الوقود في محطة الكهرباء المحلية، بعد أن قطعت اسرائيل تدفق الكهرباء الى القطاع. مصر وفرت كمية غير كافية من الكهرباء للقطاع في خط قديم للكهرباء، الذي تم وقف تشغيله في 2018. في حزيران الماضي جرت نقاشات بين مصر وحماس بالتنسيق مع اسرائيل على اقامة خط كهرباء جديد بين مصر والقطاع يمكن أن يوفر 100 ميغاواط. هذا الخط استهدف الاجابة على معظم احتياجات القطاع، لكن المصادقة على هذا الخط كانت مرهونة بالموافقة على كل عملية اعمار القطاع، وبصورة طبيعية فقد نزل عن الاجندة. السؤال هو هل ستسمح اسرائيل بنقل صهاريج السولار والوقود الى القطاع من مصر من اجل توفير على الاقل الاحتياجات الفورية للمستشفيات والعيادات ومضخات المياه. حتى الآن لم يتم النشر عن نية مصر لخرق الحصار الاسرائيلي، لكن الضغط المصري في داخل مصر آخذ في الازدياد، الذي اضيف اليه ايضا الخوف من أن اسرائيل يمكن أن توقف ضخ الغاز الطبيعي الذي تصدره لمصر اذا خرقت مصر الحصار.