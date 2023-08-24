هكذا أعدموا عميد بني شمسة

هآرتس

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بقلم: جدعون ليفيالفيديو مخيف. مجموعة من الشباب يعالجون مصابا ملقى على الشارع. صراخ أشخاص في الخلفية. رجل يرتدي قميص ابيض يركض نحو المصاب. سيارة اسعاف تطلق الصافرة. عندها فجأة وقع الرعب. صوت اطلاق رصاصة. رصاصة أصابت رأس الرجل الذي يرتدي القميص الابيض، الذي اطلقت عليه النار من الخلف ووقع على وجهه. عميد بن شمسة هو كهربائي (33 سنة) وأب لثلاثة اولاد أطفال، تم نقله لتلقي العلاج في حالة صعبة جدا. أول من أمس تم نقله من مستشفى رفيديا في نابلس الى المستشفى الاستشاري في رام الله، لكن وضعه الصحي ما يزال حرجا. صورته وهو يلعب مع ابنه الطفل محزنة بدرجة لا تقل عن صورة بيت شيفع نغري، التي هي ايضا أم لثلاثة اولاد والتي قتلت في نفس الوقت تقريبا قرب مستوطنة بيت حجاي. اسرائيل بكت بالطبع فقط على نغري، أما بني شمسة فقد سمعت عنه بصعوبة.بني شمسة نفذت عليه عملية اعدام. لا توجد اي طريقة اخرى لوصف اطلاق النار الاجرامي والمثير للاشمئزاز هذا. شخص اعزل ذهب لمساعدة مصاب ملقى على الشارع، وعندها يصوب قناص البندقية نحو رأسه ويطلق النار عليه من مسافة بعيدة.حان الوقت كي نأسف أنه لا توجد حتى الآن عقوبة اعدام في اسرائيل. لو أنه كانت مثل هذه العقوبة فان بني شمسة على الاقل تم اعدامه بعد اجراء محاكمة. ولكن في هذا الوقت يمكن تنفيذ الاعدام بدون محاكمة وبدون سبب، فقط مجرد هكذا، ربما من اجل اشباع غريزة اطلاق النار أو مشاعر الانتقام لدى الجنود وجنود حرس الحدود، وربما من اجل التحدث في البيت بأنهم قتلوا مخرب. وربما لأنهم عرفوا أنه بالتأكيد لن يصيبهم أي مكروه اذا اطلقوا النار على فلسطيني.اطلاق النار على شخص يحاول تقديم مساعدة لمصاب هي جريمة حرب من الدرجة الاولى. ليت الانقلاب النظامي يؤدي الى محاكمة جنود حرس الحدود، مثل هذا القناص الذي اطلق النار على رأس الكهربائي من بيتا، في الواقع سيتعرضون للتقديم للمحاكمة في لاهاي. فقط هناك توجد احتمالية لأن يدفعوا الثمن عن جرائمهم. في البلاد سيعتبر جندي حرس الحدود هذا والأصدقاء الابطال. ضحيتهم لم تعرض حياة أحد للخطر، هو لم يكن مسلح ويمكن الافتراض أنه لم يشارك في مقاومة السكان المشروعة لجنود حرس الحدود الذين اقتحموا قريتهم بيتا. هذه القرية تناضل منذ اشهر ضد سرقة اراضيها لصالح البؤرة الاستيطانية الوقحة والمجرمة افيتار.بني شمسة ليست الضحية الاولى في القرية وليس الاخيرة. هو ايضا ليس ضحية الاعدام الاولى أو الاخيرة في الفترة الاخيرة. في هذا الاسبوع كنت في اريحا لتوثيق ظروف قتل الفتى ابن الـ 16 الذي كان يركب على دراجته في مخيم عقبة جبر. ايضا هو اطلق عليه النار جنود حرس الحدود من مسافة بعيدة. هذه المرة ليس على رأسه بل على صدره. تغيير قليل في التكتيك وتم قتله. هذا ايضا كان اعدام. في الاسبوع الماضي تحدثنا عن اطلاق النار الهستيري على السيارة التي سافرة ببراءة في سبسطيا، أحد الطلاب قتل واصيب صديقه. قبل شهر كان هناك اطلاق النار الهستيري بدون سبب على سيارة مسافرة. وهذه المرة الاطلاق خلف وراءه شابين معاقين. الجندي الذي اطلق النار من مسافة بعيدة على رأس محمد التميمي (سنتين ونصف) في النبي صالح في بداية شهر حزيران (يونيو) وقتلته. ألم يكن هذا اعداما؟ عندما يطلقون وابلا من النار الحية على سيارة متوقفة تم ادخال طفل اليها قبل لحظة، ألم يقوموا بذلك باعدامه؟.في الاجواء الحالية عمليات الاعدام هذه ستزداد فقط. وسائل الاعلام تقريبا لا تنشر عنها. ولا أحد كان سينفعل حتى لو تم النشر عنها كما ينبغي، الاحتجاج يدير وجهه، الاعدام على الشوارع غير مرتبط في نظرة بالديمقراطية. عندما يكون كل شيء مغلف بغلاف مكافحة الارهاب، وعندما يكون التأطير هو أن الفلسطينيين فقط يمكن أن يكونوا مخربين، ورجال الشرطة والجيش الذين يقومون بالاعدام ليسوا وكلاء قتل لدولة ارهاب، وعندما تعتبر العمليات هي عمليات فقط عندما يقتل الفلسطينيون اليهود، فليس من الغريب أن محاولة إعدام الكهربائي من بيتا نشرت فقط تقريبا في صحيفة "هآرتس". من يعنيه اطلاق النار على رأس شخص بهذه الطريقة وكأنه لا شيء؟.