الإثنين 03 تموز 2023
النسخة المطبوعة

هكذا تبدو حوكمة الحكومة

هآرتس -(الغد)
هآرتس
بقلم: رفيف دروكر

بعد عاصفة تعيين اوسنات مارك، قام وزير العلوم، اوفير ايكونيس، بتعيين مدير عام في وزارته، الشخص الذي كان مدير عام الليكود. في العلوم هو غير خبير جدا. وحسب الذين كانوا معه في المقابلات هو أيضا لا يهتم بذلك. في السياسة نعم. لا يوجد للوزير أي ادعاءات ضده. وحسب ما نسمع هو أيضا غير متشوق جدا للعمل. في وزارة المواصلات لم يبق تقريبا أي شيء. ميري ريغف تسببت في ترك معظم المستوى المهني النوعي. فمدير عام سلطة المطارات ذهب الى البيت. مدير عام القطارات مستهدف. ريغف تقوم بتحويل أعمال بالمليارات للمكان الذي تسيطر عليه كما تشاء، شركة مسارات إسرائيل، هناك تعييناتها السياسية من الولاية السابقة تعمل مثل الرئيس، المدير العام غميش، ويمكن تحقيق مكاسب سياسية من الشوارع، وبعد قليل ربما أيضا من القطارات.اضافة اعلان
في وزارة الإسكان لا يحدث الكثير. الوزير اسحق غولدكنوفف غير خبير جدا في الإسكان. وحسب أقوال جهات في الوزارة، فإن الوزير الحقيقي هو مساعده موتي بيفيتسك. كل ما يحدث هناك يخدم الحريديين: منحة لشراء شقة يد ثانية رخيصة، إقامة مدن جديدة للحريديين. وكل الباقي لا يهم كما يبدو غولدكنوفف ومكتبه. فهم ينشغلون بدرجة كبيرة، مثلما في وزارة الصحة، بـ"شكاوى الجمهور". بالصدفة طبعا الجمهور يأتي من اماكن معينة جدا.
في وزارة الثقافة والرياضة هناك بالذات وزير يريد النجاح، لا سيما في مجال الرياضة. لكن هنا أيضا السياسة تدخل الى الصورة. في منصب المدير العام عين ميكي زوهر الشخص الذي سار معه لسنوات، كفير سويسا الذي هو شخص إيجابي بالأساس، لكن قبل تعيينه أوضح أنه جاء فقط لمدة خمسة أشهر قبل تفرغه للتنافس على رئاسة بلدية كريات غات. يمكن تصور كيف يبدو العمل في الوزارة تحت قيادة مدير عام مؤقت جدا. نائب المدير العام، ايكي كوهين، هو شخص سياسي تم إنزاله بالمظلة من مكتب رئيس الحكومة وهو يعمل بالأساس في السياسة. رئيس إدارة الرياضة قدم استقالته وتم تعيين في مكانه قائمة بالأعمال، التي وبحق الرياضة لا توجد على سلم أولوياتها، وهي مستعدة لتنفيذ أي أمر من قبل الوزير.
عن مكتب رئيس الحكومة تقريبا من نافل القول زيادة الحديث. السكرتاريون الحكوميون الذين احترموا أنفسهم واحترموا عمل الحكومة لم يسمحوا بتمرير قرارات على جدول أعمال الحكومة بعد يوم الأربعاء الماضي. توجد حاجة لنشرها على الجهات ذات الصلة والرد عليها. وقد كانت استثناءات بالطبع، لكن لم يكن أي أحد مثل يوسي فوكس. قرارات تدخل أحيانا أثناء الجلسة، ولا يتم نشرها في نهاية المطاف، ولم تسبقها عملية نصف معقولة من التشاور والتوضيح.
في منصب مدير عام مكتب رئيس الحكومة يوجد يوسي شيلي، وهو شخص محبوب وكل علاقة بينه وبين ما يجب فعله في هذا المنصب هو صدفي بالتأكيد. في السابق من تولى هذا المنصب كان مدير عام الدولة، وقد ترأس لجانا تتكون من مديرين عامين ودفع وروج. الآن هو يعمل بشكل حثيث في خدمة عائلة نتنياهو وطالباتها، المنزل في قيصاريا والمنزل في شارع غزة وما شابه. أيضا يجب عدم التحدث كثيرا عن رئيس طاقم بنيامين نتنياهو، تساحي برفرمان. فهو يوجد منذ عشرات السنين في محيط رئيس الحكومة، ونتنياهو لم يخطر بباله أبدا تعيينه في مثل هذه المناصب وبحق.
على أي حال، العمود الفقري المهني للموظفين العامين في الدولة هم أشخاص يتركون بشكل جماعي. معظم الذين يوجد لهم بديل يذهبون. التجربة التي يمر فيها بعضهم في الاتصالات مع ايتمار بن غفير وأمثاله تصيبهم بعدم الرغبة في المهمة التي اعتقدوا أنهم تحملوا المسؤولية عنها. الحكومة وضعت على رأس جدول الأعمال مسألة الحوكمة، هكذا تظهر حوكمتها. الآن هي تفعل كل ما في استطاعتها كي لا تستطيع المحكمة العليا تمرير أي اعتراض على معقولة قراراتها وتعييناتها. عند رؤية ما يحدث في مكاتب الحكومة، ندرك لماذا الوزراء لا يريدون أن يعرف أي أحد عن كيفية اتخاذهم القرارات وما هي اعتباراتهم وأنهم لم يتجاوزوا مجال المعقولية العادي.
هآرتس -(الغد)

الاضطهاد بدلا من مكافحة الجريمة بالوسط العربي 02 تموز 2023

شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

حزب الله يتحدى إسرائيل 02 تموز 2023

زلزال-750x430

سوريا: تسجيل 8 هزات أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية 28 حزيران 2023

دبلوماسيون أوروبيون يطلعون على هجمات المستوطنين في ترمسعيا. -(وكالات)

للمشاغبين يوجد ظهر في الحكومة 26 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
هآرتس -(الغد)

هذا خزي وعار

منذ1 ساعة
هآرتس -(الغد)

اخرجوا من عباءة حكومة التغيير

منذ1 ساعة
هآرتس

إخوة في الاحتلال؟

منذ1 ساعة
إسرائيل هيوم

التآمر في الجيش الإسرائيلي

منذ1 ساعة
واحدة من عشرات المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة-(أرشيفية)

الانقلاب الاستيطاني في الضفة

02 تموز 2023
معاريف

هل يمكن العودة إلى ماضي الديمقراطية؟

02 تموز 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

 الفراغ السياسي في الضفة الغربية

ماهر أبو طير |اليوم

تحديد يوم إجراء الانتخابات

محمود الخطاطبة |اليوم

التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن

موسى الساكت |اليوم
سلامة الدرعاوي

الطرود البريدية.. خسارة للجميع

سلامة الدرعاوي |اليوم

الدورة الاستثنائية

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

التوجيهي ... لماذا الحيرة؟

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
 