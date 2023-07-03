هكذا تبدو حوكمة الحكومة

هآرتس

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بقلم: رفيف دروكربعد عاصفة تعيين اوسنات مارك، قام وزير العلوم، اوفير ايكونيس، بتعيين مدير عام في وزارته، الشخص الذي كان مدير عام الليكود. في العلوم هو غير خبير جدا. وحسب الذين كانوا معه في المقابلات هو أيضا لا يهتم بذلك. في السياسة نعم. لا يوجد للوزير أي ادعاءات ضده. وحسب ما نسمع هو أيضا غير متشوق جدا للعمل. في وزارة المواصلات لم يبق تقريبا أي شيء. ميري ريغف تسببت في ترك معظم المستوى المهني النوعي. فمدير عام سلطة المطارات ذهب الى البيت. مدير عام القطارات مستهدف. ريغف تقوم بتحويل أعمال بالمليارات للمكان الذي تسيطر عليه كما تشاء، شركة مسارات إسرائيل، هناك تعييناتها السياسية من الولاية السابقة تعمل مثل الرئيس، المدير العام غميش، ويمكن تحقيق مكاسب سياسية من الشوارع، وبعد قليل ربما أيضا من القطارات.في وزارة الإسكان لا يحدث الكثير. الوزير اسحق غولدكنوفف غير خبير جدا في الإسكان. وحسب أقوال جهات في الوزارة، فإن الوزير الحقيقي هو مساعده موتي بيفيتسك. كل ما يحدث هناك يخدم الحريديين: منحة لشراء شقة يد ثانية رخيصة، إقامة مدن جديدة للحريديين. وكل الباقي لا يهم كما يبدو غولدكنوفف ومكتبه. فهم ينشغلون بدرجة كبيرة، مثلما في وزارة الصحة، بـ"شكاوى الجمهور". بالصدفة طبعا الجمهور يأتي من اماكن معينة جدا.في وزارة الثقافة والرياضة هناك بالذات وزير يريد النجاح، لا سيما في مجال الرياضة. لكن هنا أيضا السياسة تدخل الى الصورة. في منصب المدير العام عين ميكي زوهر الشخص الذي سار معه لسنوات، كفير سويسا الذي هو شخص إيجابي بالأساس، لكن قبل تعيينه أوضح أنه جاء فقط لمدة خمسة أشهر قبل تفرغه للتنافس على رئاسة بلدية كريات غات. يمكن تصور كيف يبدو العمل في الوزارة تحت قيادة مدير عام مؤقت جدا. نائب المدير العام، ايكي كوهين، هو شخص سياسي تم إنزاله بالمظلة من مكتب رئيس الحكومة وهو يعمل بالأساس في السياسة. رئيس إدارة الرياضة قدم استقالته وتم تعيين في مكانه قائمة بالأعمال، التي وبحق الرياضة لا توجد على سلم أولوياتها، وهي مستعدة لتنفيذ أي أمر من قبل الوزير.عن مكتب رئيس الحكومة تقريبا من نافل القول زيادة الحديث. السكرتاريون الحكوميون الذين احترموا أنفسهم واحترموا عمل الحكومة لم يسمحوا بتمرير قرارات على جدول أعمال الحكومة بعد يوم الأربعاء الماضي. توجد حاجة لنشرها على الجهات ذات الصلة والرد عليها. وقد كانت استثناءات بالطبع، لكن لم يكن أي أحد مثل يوسي فوكس. قرارات تدخل أحيانا أثناء الجلسة، ولا يتم نشرها في نهاية المطاف، ولم تسبقها عملية نصف معقولة من التشاور والتوضيح.في منصب مدير عام مكتب رئيس الحكومة يوجد يوسي شيلي، وهو شخص محبوب وكل علاقة بينه وبين ما يجب فعله في هذا المنصب هو صدفي بالتأكيد. في السابق من تولى هذا المنصب كان مدير عام الدولة، وقد ترأس لجانا تتكون من مديرين عامين ودفع وروج. الآن هو يعمل بشكل حثيث في خدمة عائلة نتنياهو وطالباتها، المنزل في قيصاريا والمنزل في شارع غزة وما شابه. أيضا يجب عدم التحدث كثيرا عن رئيس طاقم بنيامين نتنياهو، تساحي برفرمان. فهو يوجد منذ عشرات السنين في محيط رئيس الحكومة، ونتنياهو لم يخطر بباله أبدا تعيينه في مثل هذه المناصب وبحق.على أي حال، العمود الفقري المهني للموظفين العامين في الدولة هم أشخاص يتركون بشكل جماعي. معظم الذين يوجد لهم بديل يذهبون. التجربة التي يمر فيها بعضهم في الاتصالات مع ايتمار بن غفير وأمثاله تصيبهم بعدم الرغبة في المهمة التي اعتقدوا أنهم تحملوا المسؤولية عنها. الحكومة وضعت على رأس جدول الأعمال مسألة الحوكمة، هكذا تظهر حوكمتها. الآن هي تفعل كل ما في استطاعتها كي لا تستطيع المحكمة العليا تمرير أي اعتراض على معقولة قراراتها وتعييناتها. عند رؤية ما يحدث في مكاتب الحكومة، ندرك لماذا الوزراء لا يريدون أن يعرف أي أحد عن كيفية اتخاذهم القرارات وما هي اعتباراتهم وأنهم لم يتجاوزوا مجال المعقولية العادي.