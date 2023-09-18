هكذا تحطمت آمال اقتصاد السلام

هآرتس

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بقلم: عيدن لومرماناتفاق أوسلو كان وما يزال اتفاق سياسي. ولكن خلفه وقف جبابرة لهم مصالحهم الاقتصادية الخاصة. دوف لاوتمان، ايلي هوروفيتس واصدقاؤهم في نخبة رجال الأعمال أيدوا الاتفاق واستثمروا فيه بأموالهم من أجل الدفع قدما بمشروع السلام. سبب ذلك لا يعتبر سرا. ففي أعقاب "المقاطعة العربية الكبرى" الاقتصاد الاسرائيلي عانى من العزلة الاقتصادية ومن عدم القدرة على الوصول الى السوق العالمية ورؤوس الأموال الأجنبية. في عصر العولمة وتوسيع السوق العالمية فقد احتاج كبار رجال الأعمال الاسرائيليين، لا سيما الذين لديهم نوايا لتطوير التصدير مثلما في صناعة الهايتيك التي كانت في حينه في المهد، الى اتفاق سياسي مع الفلسطينيين سيؤدي الى رفع المقاطعة ويمكن من الوصول الى اسواق جديدة واستثمارات اجنبية.لكن الطريق الى اتفاق سياسي شملت ضفدعا صعبا على الابتلاع بالنسبة لجزء من النخبة المالية: تطوير اقتصاد فلسطيني مستقل قابل للعيش، الذي اتفق طاقم الاستشارة الاقتصادي في المفاوضات السياسية على أنه شرط رئيسي للسلام. خلال سنوات الاحتلال قامت اسرائيل بشكل متعمد بقمع تطوير الصناعة الفلسطينية واستغلت السوق الفلسطينية وقوة العمل الفلسطينية المأسورة. هذه الشروط شكلت دفيئة لنمو صناعة اسرائيلية تقوم على علاقات استغلال كولونيالية، التي هي غير قادرة على مواجهة منافسة حقيقية في السوق المحلية.لذلك، رجال الصناعة في اسرائيل الذين قاموا بالإنتاج للسوق المحلية حرصوا على أن لا تتطور في المناطق الفلسطينية صناعات محلية مزدهرة، مع سياسة جمارك مستقلة، تنافس الصناعة الاسرائيلية. وإغراق السوق الاسرائيلية بمنتجات رخيصة مصدرها المناطق الفلسطينية أو دول من العالم الثالث، التي لم يكن لاسرائيل أي اتفاقات تجارية معها، سيؤدي الى فقدان الدخل والى موجة إقالات للعاملين، هكذا حذروا وحكومة اسحق رابين استمعت اليهم.لا يوجد شك بأنه قبل المفاوضات الاقتصادية في باريس استخدم رجال الصناعة في اسرائيل الضغط الشديد من اجل منع تطور منافسة فلسطينية. في الحقيقة وثائق ومحاضر جلسات ومراسلات بين رجال الصناعة والسياسيين في ارشيف الدولة غير متاحة لمعظم الجمهور. ولكن نظرة على اتفاق باريس تكفي كي تشكل الدليل والشهادة على علاقات رأس المال – السلطة.في الاتفاق فرضت اسرائيل على السلطة الفلسطينية سياسة استيراد استغلالية، التي كانت ملائمة لاحتياجات رجال الصناعة في اسرائيل. فبدلا من السماح بالاستيراد والتصدير بحرية اجبرت اسرائيل السلطة الفلسطينية على اخضاع منتجات فيها امكانية كامنة لمنافسة الصناعة الاسرائيلية على قانون الجمارك الاسرائيلي. ايضا المنتجات التي سمحت اسرائيل للسلطة الفلسطينية فيها بوضع سياسة جمرك مستقلة ورخيصة، لا سيما من مصر، كانت مقيدة بحصص لمنع وصولها الى السوق الاسرائيلية، والمثال البارز على ذلك الاسمنت الذي هو منتج رئيسي للتنمية الاقتصادية.في كانون الاول 1994 عقدت في الكنيست جلسة للجنة المتابعة تم فيها مناقشة الملحق الاقتصادي في اتفاق باريس. لحظة واحدة في محاضر الجلسة تكشف المصلحة التي دافعت عنها اسرائيل.عضو الكنيست ايلي غولدشميدت (العمل) سأل: "هل النية هي أن مستورد الاسمنت في غزة يمكنه استيراد كمية غير محدودة بنسبة جمرك متدنية؟".نائب منسق اعمال الحكومة في المناطق: "ليس غير محدودة. لقد تم وضع قيود على الاسمنت، المنتجات الاشكالية تم تقييدها".رئيس اللجنة، دادي تسوكر (ميرتس): "ما المشكلة في استيراد الاسمنت؟".عضو الكنيست دان مريدور (الليكود): "اذا اصبح استيراد الاسمنت غير محدود فهذا سيجبر المنتجين في اسرائيل على زيادة النجاعة، وهو أمر غير ممكن. يجب على الفور وقف ذلك...".هكذا، الأمل الكبير لاقتصاد السلام تحطم على صخرة المصالح الضيقة. في السنوات التالية، على الفور بعد التوقيع على اتفاق باريس، نسبة البطالة في المناطق ارتفعت ومؤشر استهلاك الفرد تحطم. من يبحث عن سبب فشل اتفاقات اوسلو يجب عليه النظر الى التشويه الاقتصادي لاتفاق باريس.اتفاق باريس فشل في السعي الى تحقيق النمو للصناعة الفلسطينية المزدهرة في الضفة وفي قطاع غزة. ورغم المصالح المتبادلة المعلنة للنخبة الاقتصادية والنخبة السياسية في الطرفين، أن العملية السلمية ستنجح، فان المركب الاساسي الذي كان يمكنه ضمان نجاحه – ازدهار اقتصادي في المناطق الفلسطينية – لم يتحقق. رجال الصناعة في اسرائيل حققوا مطلبهم، والثمن يدفعه الجمهور الاسرائيلي والجمهور الفلسطيني حتى الآن.