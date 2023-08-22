هكذا يتراجع غانتس ولبيد وليبرمان وبينيت أمام الحريديين

هآرتس

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نحاميا شترسلرالحريديون لا يتوقفون للحظة. هم يستخدمون الآن كل قوتهم من أجل تنفيذ خطتهم الخبيثة: تحويل إسرائيل إلى دولة شريعة عنصرية، متخلفة وفقيرة وغير صهيونية، وتعيش في الظلام ومشلولة أيام السبت، والتي تضطهد النساء، وتحول الفضاء العام إلى مئه شعاريم.هم يريدون تمرير 15 قانونا مهما ستغير الوضع القائم، حيث على رأس قائمة هذه القوانين يقف قانون التجنيد، الذي يعفيهم تماما من الخدمة العسكرية. ومن أجل ألا تستطيع المحكمة العليا إصلاح عدم المساواة الصارخ هذا، فإنهم يطالبون ايضا بتمرير فقرة استقواء ضيقة، مخصصة لهذا القانون فقط.المشكلة هي أن زعماء العلمانيين في الوسط – يسار لا يردون على ذلك بحرب ضروس. بعضهم حتى يستجدي أمام الحريديين على أمل لا احتمالية له وهو أنهم ذات يوم سينضمون إلى ائتلاف برئاستهم. بني غانتس مثلا، زحف الأسبوع الحالي إلى مدرسة دينية في بني براك، حيث تحدث هناك عن أهمية تعلم التوراة. مدير المدرسة الدينية استمع بابتسام ولم يقل أي كلمة، عن أهمية تعلم الرياضيات واللغة الانجليزية والطب والحاسوب. غانتس وأصدقاؤه لا يفهمون بأن الحريديين تحولوا فعليا الى يمينيين متطرفين لا يمكنهم الانضمام إلا لليكود.في موضوع التجنيد، غانتس، لبيد، ليبرمان وبينيت، فقدوا تماما البوصلة. بدلا من الطلب من الحريديين تجنيد كامل (من سيرفض سيفقد الحق في الانتخاب) عرضوا عليهم المزيد من الاموال والافضلية بواسطة الاختراع السيئ الذي يسمى "الخدمة المدنية". يصعب فهم كيف أن الاربعة لم يفهموا أنه عندما يوجد ظلم واحد يصرخ الى عنان السماء، لا يمكن اصلاحه بمساعدة ظلم آخر كبير. هذه المظالم لا تنقص من بعضها البعض، بل تضاف الى بعضها البعض. ايضا "اخوة في السلاح"، ابطال الاحتجاج، وقعوا في هذا الشرك. هم توقفوا عن المطالبة بـ "المساواة في تحمل العبء" وانتقلوا للحديث عن "تقاسم العبء". والتقاسم هو أن العلمانيين سيواصلون الإصابة في التدريبات والموت في ساحات الحرب، في حين أن الحريديين سيقضون ساعات تحت المكيف من دون مخاطرة أو رقابة أو عقوبة وهم يقومون بخدمة مدنية مضحكة.غانتس، لبيد، ليبرمان وبينيت، يفكرون بسذاجة بأن آلاف الشباب الحريديين سيركضون الى الخدمة المدنية كي يتحولوا الى اخوة رحيمين في المستشفيات. وفحص بسيط في "هيئة الخدمة الوطنية – المدنية" (وهي هيئة قائمة منذ العام 2008)، يظهر أن "المتطوعين" الحريديين القلائل الذين وصلوا الى هناك، جاءوا من أجل تسلم راتب جيد مقابل عدم العمل. من تم وضعه في مستشفى يقضي هناك بضع ساعات في اليوم (ليس كل يوم) في اقناع المرضى بارتداء ملابس الصلاة. بعضهم يعملون كمربين في المدارس الدينية وكمعلمين لمن يحضرون حفل سن البلوغ، وكداعمين للتائبين. بعضهم يعمل كموظفين لشؤون غير مهمة في جمعيات حريدية. وكان هناك ايضا من ارسلوا الى مراكز حباد في ارجاء العالم في اطار "الخدمة الوطنية – المدنية".في اماكن عمل جدية مثل المستشفيات، ليسوا بحاجة اليهم، بل هم بحاجة الى اشخاص مهنيين ومثقفين. وحتى اذا جاءوا فهذا سيكون على حساب عاملين عاديين ستتم اقالتهم. من المخيف ايضا التفكير كم من المليارات ستضخ للحريديين عبر الخدمة المدنية. جمعيات حريدية جديدة ستظهر ووظائف خيالية ستزدهر، والشباب الحريديين ايضا لن يتركوا المدارس الدينية وسيحصلون على آلاف الشواكل في الشهر من المؤسسة. أحد المتطوعين الحريديين في الخدمة الوطنية – المدنية قال: "هذه الاموال الاسهل التي حصلت عليها في حياتي". صديق له قال: "سمعت من احد الاصدقاء بأنه اذا كنت متزوجا فستحصل على اكثر من ذلك. ولهذا ذهبت مع هذا الخيار".لكن الضرر الأكبر سيتكبده الجيش. ففي اللحظة التي سيتم فيها تطبيع التهرب من الخدمة، فإن شباب متدينين وعلمانيين، الذين سيسبب لهم عدم المساواة الجنون، سيسجلون في المدارس الدينية الحريدية – التي ستزداد وتزدهر – وهكذا سيتهربون من الخدمة في الجيش. هذا سيتحول إلى حركة جماهيرية ستعرض للخطر الخدمة الإلزامية. هل هذا ايضا لا يقلق غانتس، لبيد، ليبرمان وبينيت؟.