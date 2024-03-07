الخميس 07 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هل أصبحت إسرائيل أكثر قوة وأمنا؟

هآرتس
هآرتس
بقلم: جدعون ليفي

بعد مرور 150 يوما على الحرب فانه يجب على كل اسرائيلي الاجابة باستقامة على سؤال هل وضع البلاد الآن افضل مما كان في 6 تشرين الاول 2023؟ هل هي أقوى واكثر أمنا؟ هل هي راسخة اكثر وتحصل على تعاطف اكبر ومتفاخرة اكثر بنفسها، متحدة اكثر؟ الحقيقة المدهشة هي أن جواب كل هذه الاسئلة هو "لا" قاطعة وحاسمة.اضافة اعلان
150 يوما وحشيا وصعبا لم تساعد إسرائيل أبدا ولن تساعدها في أي يوم. ليس آنيا ولا على المدى البعيد. أي هدف لم يتحقق. اسرائيل لم تحصل على أي شيء جيد من هذه الحرب ولن تحصل في المستقبل. بالذات حماس خرجت أقوى. الآلاف من مقاتليها قتلوا، لكن مكانتها كبطلة الأمة العربية ارتفعت الى عنان السماء. مع ذلك، معظم الاسرائيليين يريدون 150 يوما أخر كهذا على الاقل؛ لا توجد أي معارضة من قبل الجمهور للحرب، حتى بعد خمسة اشهر من القتل والدمار بمستوى جنوني، عزلة وكراهية دولية وسفك الدماء واضرار اقتصادية لاسرائيل.
لا يوجد أي مجال تحسن فيه وضع اسرائيل في هذه الاشهر، الاكثر سوادا في تاريخها. اسرائيل هي الآن مكان اقل أمنا مما كان قبل الحرب، مع خطر الاشتعال الاقليمي وفرض عقوبات دولية وفقدان الدعم الاميركي. هي ايضا دولة اقل ديمقراطية بكثير. فأضرار الحرب على النظام كانت اخطر بكثير من أي انقلاب نظامي. والاضرار التي تراكمت ستبقى ايضا بعد انسحاب الجيش من قطاع غزة. لا يوجد ما يمكن قوله عن المكانة الدولية. فاسرائيل لم تكن في أي يوم مجذومة بهذا الشكل. وحتى العلاقات الاوتوماتيكية مع الولايات المتحدة تدهورت الى حضيض لم نصل اليه. النزف اليومي من الجنود القتلى، حتى لو كان قليل، معظم المخطوفين لم يتم تحريرهم بعد، عشرات آلاف الاسرائيليين ما يزالون منفيين عن بيوتهم ونصف الدولة هو مكان خطير للتجول فيه. الضفة تهدد بالانفجار، والكراهية الفظيعة التي زرعناها في هذه المرة في غزة وفي الضفة الغربية وفي العالم العربي وفي كل العالم لا يمكن لأي شيء أن يغطيها.
 ايضا لا يوجد أي توقع للتحسن، عندما ترفض اسرائيل بحزم أي اقتراح لتغيير الواقع من الاساس. مع ذلك، الاسرائيليون يريدون المزيد، مثل المقامر الذي فقد امواله في الكازينو وهو على قناعة بأنه بعد جولة واحدة اخرى سيضرب الضربة المهمة.
 مع 100 ضحية فلسطيني في اليوم فان الاسرائيليين على قناعة بأن 30 ألف قتيل آخر اسرائيل ستصبح جنة عدن أو على الاقل مكان آمن. يصعب تذكر مثل هذا العمى حتى في اسرائيل. ويصعب ايضا تذكر وضع من الانغلاق الاخلاقي كهذا. ليجوعوا وليعطشوا وليختنقوا وليموتوا، حتى في اليسار وفي وسائل الاعلام يقولون ذلك. يتم جرهم وعيونهم معصوبة، لا أحد يتساءل الى أين وحتى متى. الاساس هو الاستمرار في الحرب لأن حماس تريد التوقف ونحن هنا من اجل أن نريها ما يمكننا أن نفعله.
 حساب "ما الذي جبته اسرائيل من الحرب" يجب علينا حسابه، وبعد الانتهاء يجب الاجابة بشجاعة: اذا كان الامر هكذا فهل كان من الصحيح أن نشن هذه الحرب؟ اتركوا الشعارات (المبررة) التي تقول بأن أي دولة لم تكن لتضبط نفسها ازاء الهجوم الوحشي على سكانها. يحق للدولة الدفاع عن نفسها. ماذا أردت أن نفعل؟ بالنسبة للنتيجة هل هذا كان صحيح؟ عندما بعد 150 يوما لا يمكن ايجاد أي شيء في طرف المكاسب، فقط اثمان باهظة، فانه يمكن البدء في التشكيك بجدوى هذه الحرب بالنسبة لاسرائيل.
 حتى الآن لم نقل أي كلمة عن الثمن الباهظ الذي دفعته غزة، وبدرجة أقل الثمن الذي دفعه سكان الضفة، الذين تنكل بهم الآن في ظل الحرب كما لم تنكل بهم في أي يوم.
بالتحديد اغلبية الاسرائيليين الذين لا تعنيهم كارثة الفلسطينيين، وحتى أنها تفرحهم، وهناك كثيرون كهؤلاء، يجب أن يجيبوا على سؤال: باستثناء كارثة غزة ما الذي سيكسبونه من الحرب؟ احكموا على النتائج. من هنا هذا فقط سيدهورنا. هل أنتم حقا تريدون ذلك؟ 
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
هآرتس

ضحايا البيبية

منذ 49 دقيقة
معاريف

نتنياهو ليس أهلا لأي شيء

منذ 49 دقيقة
1709733790865473900

صفقة أم تصعيد

منذ23 ساعة
معظم محال مدينة القدس مغلقة بعد عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين أول (أكتوبر) الماضي-(وكالات)

في ظل الحرب.. استقبال فرحة رمضان في القدس بإحباط

05 آذار 2024
هآرتس

حماس شخصت الإحباط الأميركي من إسرائيل

05 آذار 2024
إسرائيل هيوم

بحث "العقد التالي" في قطاع غزة

05 آذار 2024
افكار و مواقف

الضفة جبهتنا الساخنة

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الانضباط المالي

سلامة الدرعاوي |اليوم

اتجاهات الأمن الغذائي في عام 2024

رعد التل |اليوم

سورية السابقة!

سميح المعايطة |اليوم

عن زيارة إربد ومشروع القينوسي

مالك العثامنة |اليوم

عدم اليقين والشركات العائلية 2

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
1709739630205767800

أسطورة "الجيش الأخلاقي" في إسرائيل

ترجمات | منذ23 ساعة
1709720555694778900

ترامب قادم والأفضل أن نكون مستعدين

ترجمات | منذ23 ساعة
رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في حديث مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي - (المصدر)

خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. لا فرصة لها في النجاح‏

ترجمات |05 آذار 2024
1709547746871132200

أهوال "7 أكتوبر" لم تحدث من فراغ.. لماذا يُمنع قول ذلك؟

ترجمات |04 آذار 2024
63d4582ffc184700195533e2

لماذا لا تنقذ الأخبار الإلكترونية الصحافة‏

ترجمات |04 آذار 2024
فلسطينيون في حي دمره القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (2-2)

ترجمات |03 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
عزائم رمضان

عزائم رمضان

استيراد البطيخ منذ23 ساعة

hajjaj copy

المجاعة في غزة 05 آذار 2024

المجاعة في غزة

أزمة البحر الأحمر 04 آذار 2024

hajjaj copy

غلاء المحروقات 03 آذار 2024

غلاء المحروقات

راتب شهر شباط 02 آذار 2024

راتب شهر شباط
 
 