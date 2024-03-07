هل أصبحت إسرائيل أكثر قوة وأمنا؟

هآرتس

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بقلم: جدعون ليفيبعد مرور 150 يوما على الحرب فانه يجب على كل اسرائيلي الاجابة باستقامة على سؤال هل وضع البلاد الآن افضل مما كان في 6 تشرين الاول 2023؟ هل هي أقوى واكثر أمنا؟ هل هي راسخة اكثر وتحصل على تعاطف اكبر ومتفاخرة اكثر بنفسها، متحدة اكثر؟ الحقيقة المدهشة هي أن جواب كل هذه الاسئلة هو "لا" قاطعة وحاسمة.150 يوما وحشيا وصعبا لم تساعد إسرائيل أبدا ولن تساعدها في أي يوم. ليس آنيا ولا على المدى البعيد. أي هدف لم يتحقق. اسرائيل لم تحصل على أي شيء جيد من هذه الحرب ولن تحصل في المستقبل. بالذات حماس خرجت أقوى. الآلاف من مقاتليها قتلوا، لكن مكانتها كبطلة الأمة العربية ارتفعت الى عنان السماء. مع ذلك، معظم الاسرائيليين يريدون 150 يوما أخر كهذا على الاقل؛ لا توجد أي معارضة من قبل الجمهور للحرب، حتى بعد خمسة اشهر من القتل والدمار بمستوى جنوني، عزلة وكراهية دولية وسفك الدماء واضرار اقتصادية لاسرائيل.لا يوجد أي مجال تحسن فيه وضع اسرائيل في هذه الاشهر، الاكثر سوادا في تاريخها. اسرائيل هي الآن مكان اقل أمنا مما كان قبل الحرب، مع خطر الاشتعال الاقليمي وفرض عقوبات دولية وفقدان الدعم الاميركي. هي ايضا دولة اقل ديمقراطية بكثير. فأضرار الحرب على النظام كانت اخطر بكثير من أي انقلاب نظامي. والاضرار التي تراكمت ستبقى ايضا بعد انسحاب الجيش من قطاع غزة. لا يوجد ما يمكن قوله عن المكانة الدولية. فاسرائيل لم تكن في أي يوم مجذومة بهذا الشكل. وحتى العلاقات الاوتوماتيكية مع الولايات المتحدة تدهورت الى حضيض لم نصل اليه. النزف اليومي من الجنود القتلى، حتى لو كان قليل، معظم المخطوفين لم يتم تحريرهم بعد، عشرات آلاف الاسرائيليين ما يزالون منفيين عن بيوتهم ونصف الدولة هو مكان خطير للتجول فيه. الضفة تهدد بالانفجار، والكراهية الفظيعة التي زرعناها في هذه المرة في غزة وفي الضفة الغربية وفي العالم العربي وفي كل العالم لا يمكن لأي شيء أن يغطيها.ايضا لا يوجد أي توقع للتحسن، عندما ترفض اسرائيل بحزم أي اقتراح لتغيير الواقع من الاساس. مع ذلك، الاسرائيليون يريدون المزيد، مثل المقامر الذي فقد امواله في الكازينو وهو على قناعة بأنه بعد جولة واحدة اخرى سيضرب الضربة المهمة.مع 100 ضحية فلسطيني في اليوم فان الاسرائيليين على قناعة بأن 30 ألف قتيل آخر اسرائيل ستصبح جنة عدن أو على الاقل مكان آمن. يصعب تذكر مثل هذا العمى حتى في اسرائيل. ويصعب ايضا تذكر وضع من الانغلاق الاخلاقي كهذا. ليجوعوا وليعطشوا وليختنقوا وليموتوا، حتى في اليسار وفي وسائل الاعلام يقولون ذلك. يتم جرهم وعيونهم معصوبة، لا أحد يتساءل الى أين وحتى متى. الاساس هو الاستمرار في الحرب لأن حماس تريد التوقف ونحن هنا من اجل أن نريها ما يمكننا أن نفعله.حساب "ما الذي جبته اسرائيل من الحرب" يجب علينا حسابه، وبعد الانتهاء يجب الاجابة بشجاعة: اذا كان الامر هكذا فهل كان من الصحيح أن نشن هذه الحرب؟ اتركوا الشعارات (المبررة) التي تقول بأن أي دولة لم تكن لتضبط نفسها ازاء الهجوم الوحشي على سكانها. يحق للدولة الدفاع عن نفسها. ماذا أردت أن نفعل؟ بالنسبة للنتيجة هل هذا كان صحيح؟ عندما بعد 150 يوما لا يمكن ايجاد أي شيء في طرف المكاسب، فقط اثمان باهظة، فانه يمكن البدء في التشكيك بجدوى هذه الحرب بالنسبة لاسرائيل.حتى الآن لم نقل أي كلمة عن الثمن الباهظ الذي دفعته غزة، وبدرجة أقل الثمن الذي دفعه سكان الضفة، الذين تنكل بهم الآن في ظل الحرب كما لم تنكل بهم في أي يوم.بالتحديد اغلبية الاسرائيليين الذين لا تعنيهم كارثة الفلسطينيين، وحتى أنها تفرحهم، وهناك كثيرون كهؤلاء، يجب أن يجيبوا على سؤال: باستثناء كارثة غزة ما الذي سيكسبونه من الحرب؟ احكموا على النتائج. من هنا هذا فقط سيدهورنا. هل أنتم حقا تريدون ذلك؟