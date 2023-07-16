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هل تم وقف التضخم؟

هآرتس -(الغد)
هآرتس
 ناتي توكر  16/7/2023

مؤشر الأسعار للمستهلك في حزيران كان أقل من المتوقع، وبالفعل لم يكن هناك أي تغيير على المؤشر في حزيران (صفر %) مقارنة مع التوقعات للمؤشر، 0.2 - 0.3 %. المعنى هو أن وتيرة التضخم في الـ 12 شهرا التي انتهت في حزيران انخفضت بسرعة ووصلت إلى 4.2 % مقابل التنبؤ السابق، 4.4 %.اضافة اعلان
حسب المكتب المركزي للإحصاء فقد تم تسجيل ارتفاع بارز في الأسعار في بنود الغذاء (ارتفاع 0.6 %، والصحة (ارتفاع 0.4 %) والتعليم والثقافة والترفيه (ارتفاع 0.2 %). في المقابل انخفاضات بارزة على الأسعار سجلت في بنود الخضراوات والفواكه الطازجة (انخفاض 4.6 %)، والملابس والأحذية (انخفاض 3 %) والأثاث والأدوات المنزلية (انخفاض 0.8 %). بند أجرة الشقة يستمر في خلق الضغط على الأسعار وقد ارتفع 0.5 %. وتيرة ارتفاع أجرة الشقة لمن قاموا بتجديد العقود والمستأجرين الجدد تواصل كونها سريعة ووصلت في حزيران الى 3.9 % و9.8 % على التوالي.
أيضا أسعار الشقق سرّعت وتيرة الانخفاض. أسعار الشقق (التي ليست جزءا من المؤشر) انخفضت
0.3 % في نيسان – أيار 2023 مقابل انخفاض بلغ 0.2 % في آذار – نيسان. المعدل السنوي لأسعار الشقق انخفض طبقا للارتفاع السنوي الذي يبلغ 7.6 %.
 في تل أبيب سجل الانخفاض الأكثر حدة على الأسعار في نيسان – أيار والذي بلغ 1.1 %. في حين أن الاسعار في الجنوب استمرت في الارتفاع، 0.5 %. وفي القدس 0.3 %.
 معظم التوقعات المسبقة للاقتصاديين هي أن التضخم في إسرائيل سيواصل الضعف وأن مؤشر الأسعار لشهر حزيران سيكون 0.2 %، حسب استطلاع لمحللين أجرته شركة الأبحاث "بلومبرغ". حسب هذه التوقعات فان التضخم في اسرائيل كان يمكن أن ينخفض في حزيران الى 4.4 % مقابل معدل ارتفاع اسعار سنوي يبلغ 4.6 % في شهر أيار. مع ذلك، في بنك العمال قدروا أن التضخم سيبقى على حاله في شهر حزيران، 4.6 %.
بيانات المؤشر جاءت بعد انخفاض معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة في شهر حزيران 3 % فقط، أي أن التضخم عاد الى الهدف الاصلي، حتى لو كان ذلك بعد التغيير الذي قام به البنك الفيدرالي حيث أصبح الهدف هو 2 % بالمتوسط. في كتلة اليورو التضخم ايضا هو في نقطة منحى انخفاض، في حزيران وصل الى 5.5 % مقابل 6.1 % في شهر ايار.
إن انخفاض التضخم في شهر أيار الى 4.6 % جعل لجنة النقد في بنك اسرائيل توقف استمرار رفع سعر الفائدة، وبقرارها الاخير في هذا الاسبوع الفائدة بقيت بدون أي تغيير وبلغت 4.75 %. مع ذلك، محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور امير يارون، اوضح بأن التضخم يتوقع أن يبقى بالمعدل المرتفع الحالي لفترة طويلة، سنة تقريبا، حسب توقعات قسم الماكرو في البنك، وأن البنك يمكن أن يواصل رفع سعر الفائدة طبقا لبيانات التضخم.
الخوف الأساسي الذي يمكن أن يؤدي إلى اندفاع جديد للتضخم هو استمرار الدفع قدما بقوانين الانقلاب النظامي بشكل يؤثر على أسعار الصرف. استمرار ضعف الشيكل يمكن أن يؤثر على التضخم بسبب أسعار الاستيراد. مع ذلك، في نهاية الأسبوع انخفض الدولار مقابل الشيكل وتم بيعه بـ 3.61 شيكل للدولار.
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