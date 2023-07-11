هل توجد محاكمة في القدس؟ يوجد فساد وشر

هآرتس

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بقلم: غيدي فايسفي الأسبوع الماضي في الوقت الذي وافقت فيه هيئة القضاة تقريبا على كل اعتراضات محامي رئيس الحكومة في القاعة 315، اندفع رجال الحراسة بهستيريا إلى مدخل المحكمة المركزية في القدس وقاموا بالركض بشكل هستيري وصعدوا إلى الطابق العلوي. من شاهدهم وهم يصعدون بذعر فوق الدرج كان يمكنه الاعتقاد بأنه ربما حدث أمر استثنائي في القاعة التي كان يجلس فيها بنيامين نتنياهو وشاهد على الشاشة شاهد النيابة امنون ملتشن.لكن رجال الحراسة توقفوا في الطابق الثاني الذي حدثت فيه الدراما الأكثر بؤسا. القاضية حنه مريم لومف أعلنت في ذلك الوقت بأنها قررت تبرئة أ.، وهو جندي حرس الحدود الذي أطلق النار على اياد الحلاق، الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في شرقي القدس. قسم التحقيقات مع رجال الشرطة الذي حقق في ظروف موت الحلاق المأساوية اقتنع بأن الجندي أطلق النار على الجزء العلوي للضحية من دون أي مبرر وبإهمال، خلافا لأوامر فتح النار. القاضية رفضت استنتاجات قسم التحقيقات وقررت بأن قتل الحلاق كان "خطأ غير مقصود".هذه كانت لحظة بؤس. في قاعة أخرى كشف القضاة الثلاثة عن نفاد الصبر والتشدد تجاه المدعية على رئيس الحكومة، الأمر الذي ظهر كتناقض صارخ مع حملة التسهيلات المدوية التي يعطونها للمتهم رقم واحد ومحاميه منذ البداية وحتى اليوم. في قاعة أخرى قررت القاضية ثمن صفري لعربي مصاب بمرض التوحد، الذي هرب وهو خائف في طريق الآلام إلى غرفة القمامة، وهناك اطلقت عليه النار وظهره الى الحائط، رغم أنه لم يشكل أي خطر على حياة أحد.رجال الحراسة ركضوا إلى قاعة القاضية لومب للتأكد من أنه لن تتطور في المكان أعمال شغب بين عائلة الضحية وبين الجندي الذي أطلق النار على اياد الحلاق، والذي وصل وقد وضع على رأسه غطاء أسود حتى لا يتم تشخيصه. "توجد هنا عدالة لليهود وعدالة للعرب"، قالوا بغضب أبناء عائلة الحلاق. "ابني تحت التراب"، صرخت الأم. "يا للعار، الجميع هنا مخربون"، قال الأب وهو يبكي. هم خرجوا من المحكمة بحزن، التي أصبحت توجد في شارع صلاح الدين بعد حرب الأيام الستة، قرب المكان الذي فقد ابنهم حياته فيه.في نفس الوقت تقريبا تم إغلاق بوابة المحكمة في اطار إجراءات الحماية للشاباك، ورئيس الحكومة المبتسم والذي كان يرافقه رجال الحراسة سار نحو سيارة "الآودي" السوداء التي توقفت في موقف جانبي، والذي تمت تغطيته بشبك للتمويه. أيضا جوقة رعاياه الصغيرة والمتعصبة التي تأتي إلى الجلسات بشكل دائم، انهت نوبة حراسة اخرى مع الشعور بالارتياح.بضع دقائق في ظهيرة يوم حار أظهرت بوضوح كبير أن روح المدينة تنعكس أيضا في صورة المحكمة فيها. القدس ظهرت أحيانا مثل مدينة بقيت في الوراء، في عهد سابق، لكن عمليا هي المستقبل. زيارتها هي مثل الضغط على زر التسريع الى الأمام يما يبدو متوقعا هنا في كل مكان بعد عقد أو عقدين، في ظل التغييرات الديمغرافية والسياسية والنظامية.قبل تقرير هوية قضاته قال نتنياهو في محادثات مغلقة بأنه يفضل محاكمته في القدس، كما ينص قانون الأساس: الحكومة بخصوص رئيس حكومة متهم، على محاكمته في تل ابيب. "القضاة في القدس يذهبون إلى الكنيس"، قال. "القضاة في تل ابيب يذهبون إلى حفلات الموسيقى".حتى قبل تبرئة أ. خشي ابناء عائلة اياد الحلاق من أنه لن تتم محاكمته وأن جهاز انفاذ القانون والمحكمة سيفتحان لمطلق النار طريق للهرب. وحتى أنهم قدموا التماسا للمحكمة العليا من اجل تسريع التحقيق. في هذه الاثناء النبوءة تحققت، سواء بالنسبة للشخص الأقوى في المحيط أو بالنسبة لابناء عائلة الحلاق، الذي في حياته وفي موته كان في أدنى السلسلة الغذائية – الاجتماعية. في الماضي البعيد كان للمدينة الخالدة ادعاءات وتفاخر وقيل بأن "العدالة يتم الحكم فيها". ربما في نهاية الزمان.