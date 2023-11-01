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Jordan News النسخة المطبوعة

هل نسيت إسرائيل نصائحها لأميركا عشية غزو العراق؟

هآرتس -(الغد)
هآرتس

بقلم: دان كيرتسر   1/11/2023
إسرائيل بدأت بما سماه كابنت الحرب فيها "المرحلة الثانية" في عملياتها ضد حماس، القصف المتزايد وإدخال القوات البرية الى القطاع. حتى الآن لم يتقرر ما الذي ستفعله بعد ذلك. هل سيكون هناك غزو بشكل كامل أو اقتحامات "اضرب واهرب" أو حصار طويل أو نوع من كل هذه الاساليب. لكن في القريب سيكون عليها أن تقرر ما الذي ستفعله في اليوم التالي. فهل ستحتل غزة من جديد لفترة طويلة أو أنها ستخرج منها مع أو بدون خطة للسيطرة عليها بعد الحرب.اضافة اعلان
الى حين الاختيار من بين هذه الخيارات يجدر بها أن تفحص النصيحة التي قدمها الكثير من الاسرائيليين للولايات المتحدة قبل غزو العراق في 2003، النصيحة التي لم يستمع اليها صانعو السياسة في اميركا، ونتيجة لذلك فقد لحق ضرر كبير بسياسة اميركا. في تلك الفترة كنت السفير الاميركي في اسرائيل. في صيف 2002 كان واضح للكثيرين منا أن ادارة بوش متحمسة لغزو العراق واسقاط صدام حسين. بعضنا اعتقدوا أن هذه الخطة غير منطقية، لأنه لم يكن للعراق أي دور في العمليات الحادي عشر من ايلول. ولأن عقوبات الامم المتحدة التي استمرت لاكثر من عقد عملت على تقييد بدرجة كبيرة قدرة الجيش في العراق. مع ذلك، نحن عرفنا أنه كان لصقور الحرب في واشنطن دوافع اكبر، وأنهم لن يقتنعوا بأي ادعاء ضد الغزو.
 أنا قمت بجمع كل المراسلين العسكريين في السفارة من اجل فحص كيفية التأثير على النقاشات السياسية في واشنطن. في الحقيقة نحن عرفنا أنه لا يوجد لرأينا وزن ثقيل في اوساط المحافظين الجدد، المتحمسين للغزو. ولكن عرفنا ايضا أن الخبراء في اسرائيل يمكنهم مشاركتنا في عدة افكار مهمة. رجال الاستخبارات في اسرائيل والدبلوماسيين والاكاديميين في طواقم الفكر في اسرائيل، كانت لهم تجربة كبيرة في كل ما يتعلق بالمنطقة بشكل عام، والمواجهة مع العراق بشكل خاص، بما في ذلك العلاقات التي اقاموها خلال سنوات كثيرة مع بعض تنظيمات المعارضة في العراق. طلبت من اعضاء طاقمي تركيز المواقف الاسرائيلية كي نستطيع نقلها الى واشنطن.
 أولا، فحصنا اذا كانت اسرائيل تسوق فكرة الغزو الاميركي للعراق بهدف تقليص التهديد على حدودها الشرقية. حتى قبل حرب الايام الستة، عندما كان عرض خط الساحل الاسرائيلي الضيق اقل من 16 كم، خشي الاستراتيجيون في الجيش من عملية عسكرية من الشرق، بالاساس عملية يتم تنفيذها من قبل العراق، في محاولة لتقسيم اسرائيل الى قسمين. بعد تلك الحرب هذا الخوف تلاشى بشكل كبير بسبب العمق الاستراتيجي للضفة، لكنه لم يختف كليا. بعض المحللين الاميركيين قدروا أن اهتمام المحافظين الجدد بالنظام العراقي تم تأجيجه من قبل اسرائيل، مع الاخذ في الحسبان العلاقات الوثيقة جدا بينهم وبين اليمين في اسرائيل. احد التقديرات الاولية التي ارسلت الى واشنطن من قبل طاقمي الاميركي هو أن هذه الفكرة لا توجد لها أي اهمية. صحيح أن جزءا من اليمين في اسرائيل اراد أن تقوم الولايات المتحدة بالغزو، وبعضهم كان لهم وبحق علاقات وثيقة مع اليمين الاميركي في واشنطن، لكن بشكل عام فهمنا من المحللين الاسرائيليين بأن اسرائيل لا تدفع نحو الغزو الاميركي رغم أن هزيمة العراق ستساعد في زيادة أمنها.
اضافة الى ذلك الاسرائيليون – من جميع الوان الطيف التحليلي – كانوا شركاء في درسين تم تعلمهما من تجربتهم، بحسبهما، كما اعتقدوا، هكذا يجب على واضعي السياسة في اميركا أن يتصرفوا. الدرس الأول، تلقينا التحذير العام أن لا نبقى في العراق لفترة طويلة بعد الغزو. المحللون في اسرائيل افترضوا أن الجيش الاميركي في الواقع سينتصر على الجيش العراقي، لكنهم ادعوا بشدة أن الاحتلال سيصبح اشكاليا وخطيرا على الفور تقريبا. بعد بضعة اشهر، عند سماع اقوال وزير الدفاع في حينه دونالد رامسفيلد التي بحسبها سيستقبل الشعب العراقي الاميركيين كمحررين، كرروا النصيحة بشكل اكثر شدة. العراقيون حسب قولهم سيرون الاميركيين في القريب ليس كمحررين، بل كمحتلين استعماريين.
هذا التقدير تحقق حتى أبكر مما توقع الاسرائيليون، في اعقاب قرار سيئ لادارة بوش بتفكيك جيش العراق ومنع اعضاء البعث من الخدمة في الحكومة. الولايات المتحدة تركت العراق بدون حكومة قادرة على العمل ومهدت الارض لسيطرة المعارضة عندما قامت بارسال الجنود العراقيين الى بيوتهم بدون أي احتمالية للحصول على عمل.
الدرس الثاني الذي تعلمته اسرائيل هو كان تنبؤ بشكل كامل. لقد حذرت من أن الغزو لن يؤدي الى اقامة ديمقراطية في العراق لأن التركيبة السكانية المعقدة هناك، شيعة وسنة، أكراد وقبائل، ستفشل أي نموذج للديمقراطية يتم فرضه من جهة خارجية. ايضا هذه الملاحظة تبين أنها صحيحة – الانتفاضة ضد الولايات المتحدة اندلعت بعد فترة قصيرة على الغزو. المحللون الاسرائيليون ايضا تعاملوا بشك كبير مع الزعماء من قبل انفسهم الذين ارادوا السيطرة على العراق، الذين كانت الادارة الاميركية وضعهم في الحكم، لا سيما احمد تشلبي.
 زعماء اسرائيل سيفعلون خيرا اذا تعمقوا في نصائح المحللين الاسرائيليين من تلك السنوات. أولا، تجنب البقاء في قطاع غزة لفترة طويلة. وبالتأكيد عدم فحص احتلال دائم واعادة الاستيطان. هذا لم ينجح في المرة الاولى ولن ينجح في المرة الثانية. ثانيا، لا يجدر الافتراض بأن قطع رأس حماس سيؤدي الى ازدهار ديمقراطي في غزة، خاصة اذا استمرت الظروف الاجتماعية في أن تكون قاسية كما هي الآن. اسرائيل ستحتاج الى السماح للمجتمع الاقليمي والدولي باعادة اعمار قطاع غزة، دون القيود التي فرضتها اسرائيل عليه لعشرات السنين.
    ثالثا، المشكلات الرئيسية في غزة ترتبط مباشرة بالنزاع بين اسرائيل والفلسطينيين. بعد انتهاء الحرب سيرغب الإسرائيليون في العودة الى الحياة الطبيعية في اسرع وقت، وهذا طبيعي، ولكنهم سيضطرون الى أن يسألوا أنفسهم ما الذي تشوش. 
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