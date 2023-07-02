هل يمكن العودة إلى ماضي الديمقراطية؟

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بقلم: حاييم رامون 2/7/2023في هذه الأيام تجري حملة دعائية مليئة بالتحريض والتشهير ونزع الشرعية ضد النية لتقليص سريان ذريعة المعقولية بحيث ألا تسري على قرارات الحكومة وأعضائها (ومستوى منتخب آخر يحدد بالقانون). يدور الحديث عن حملة دعائية بلشفية مع تمويل غير محدود وبدعم أغلبية وسائل الإعلام الرئيسية. حملة الدعاية هذه لا تجري فقط ضد الحكومة والائتلاف بل أيضا ضد قضاة في المحكمة العليا، حاليين وسابقين، وضد كل رجل قانون يتجرأ على إنكار العقيدة الحكومية منفلتة العقال ضد دكتاتورية المحكمة العليا (حسب تعريف البروفيسور شلومو أفنري).نائب المستشار القانوني للحكومة، د. غيل ليمون حذر من أن "إلغاء واجب المعقولية بحيث لا يسري على المستوى المنتخب... هو إجراء متطرف للغاية وغير مقبول"؛ رئيس المعسكر الرسمي عضو الكنيست بيني غانتس قال: "بصورة قاطعة أن الأمر يتعلق بـ"قانون لتبييض الفساد"؛ المعهد الإسرائيلي للديمقراطية حذر من أن "الحكومة تريد قوة غير محدودة، دون أي إشراف ورقابة على القرارات المتخذة من قبلها". و"قيادة النضال" ضد الإصلاح نشر بيانات تثير الذعر ولكن ليس فيها ذرة من الحقيقة، مثل "بدون ذريعة المعقولية، يوآف كيش سيجبر أولادنا على أن يضعوا كل صباح الرداء الديني في المدرسة".إن نشر هؤلاء المتحدثين وآخرون مثلهم أكاذيب فظة بخصوص التعديل المقترح لذريعة المعقولية ما يزال بالإمكان قبوله. ولكن حقيقة أنهم يحرضون علنا وعلى رؤوس الأشهاد ضد كل قاض عبر عن موقف لا يروق لهم، يدلل على أن دعمهم للمحكمة العليا هو دعم مشروط، طالما أن هذه المؤسسة تخدم رغبتهم. وإزاء هذه الأكاذيب لمعارضي الإصلاح، فإن الحقائق تصمت. من المهم إذن الإشارة إلى أنه باستثناء تعديل ذريعة المعقولية، كل ذرائع الرقابة الإدارية الأخرى ستظل دون تغيير. لهذا فان ادعاءات مثل ادعاءات المعهد الاسرائيلي للديمقراطية، والتي بموجبها لن يكون هناك أي إشراف ورقابة على قرارات الحكومة هي تضليل وخداع.إلى جانب هذا، يجدر إظهار ماذا يقول حقا مشروع قانون الائتلاف بشأن تقليص ذريعة المعقولية: "على الرغم ما هو وارد في قانون الأساس، هذا فإن من بيديه صلاحية القضاء حسب القانون، بما في ذلك المحكمة العليا، لن يناقش ولن يصدر أمرا ضد الحكومة، ولا رئيس الحكومة او أحد من وزرائها أو أي منتخب آخر من منتخبي الجمهور مثلما سينص عليه في القانون بشأن معقولية قراراتهم". وهكذا، فإن مشروع القرار هذا هو الخطة التي اقترحها قاضي المحكمة العليا نوعم سولبرغ في القرار الذي نشره في مجلة "هشيلوح".في المقال نفسه، أوضح سولبرغ أن "النقد القضائي المرتكز على ذريعة المعقولية الجوهرية، الواسعة، الضبابية، لا يناسب النقد القضائي على القرارات التي تعكس حكما قيميا – مهنيا لمستوى سياسي منتخب. وهو يمس بالنواة الصلبة لمبدأ فصل السلطات".هنا تجدر الإشارة، إلى أنه في حديثه عن ذريعة المعقولية الجوهرية، الواسعة، والضبابية" تطرق سولبرغ لذريعة المعقولية الذي اخترعها القاضي اهرون باراك في قرار حكم "دافيه زهاف" (الأوراق الذهبية) في بداية سنوات الثمانينيات. في قرار الحكم هذا وسع باراك ذريعة انعدام المعقولية المتطرف، والتي كانت متبعة باستخدام معقول في المحكمة العليا القديمة (ووصلت إلى القضاء الإسرائيلي من القضاء البريطاني). منذ "دافيه زهاف" تحولت ذريعة المعقولية الواسعة إلى وسيلة تمكن القضاة من استبدال تقدير السلطة المنتخبة بتقديرهم الذاتي، مع المس الشديد بمبادئ ديمقراطية."القضاء هو أنا"سولبرغ هو ليس قاضي المحكمة العليا الأول الذي ينتقد ذريعة المعقولية. القاضي موشيه لنداو، والذي راقب بقلق المعقولية التي روج إليها باراك، حذر من أن مقاربته تلزم المحكمة بـ"القيام بمهام الموظف العام من جديد". وذكر أن "هذا الدور لم تتولاه هذه المحكمة في يوم من الأيام حتى الآن". رئيس المحكمة العليا آشر غرونيس أوضح انه "ليس للمحكمة أفضلية خاصة أو خبرة زائدة في موضوع انعدام المعقولية". القاضي مناحم ايالون أشار، إلى أن هذه الرؤيا بعيدة المدى بشأن معيار المعقولية والمعيار القضائي القادر تماما على فحص المعقولية، هي أمر صعب في نظري ومع كل الاحترام هي أمر غير معقول في نظري".القاضي اليكس شتاين كان أكثر فظاظة وصراحة عندما قال: "أنا أعارض استخدام عقيدة المعقولية في الإطار الذي سميته "القضاء هو أنا"، والذي في إطاره المحكمة ستضع جودة الاعتبارات التي تم دراستها من قبل السلطة لتمر بفحص القيم الأخلاقية الخاص بها. هذا التدخل في السلطة التقديرية الإدارية غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لي".سولبرغ وصل إلى استنتاج أنه ليس بالإمكان العودة إلى الماضي إلى ذريعة انعدام المعقولية الأقصى والذي استخدمتها المحكمة العليا القديمة. في مقاله أوضح سولبرغ، أنه من الوقت الذي اخترع فيه باراك ذريعة المعقولية الجوهرية، "لم يعد بالإمكان بصورة فعلية تقييد نطاقها". بالعكس، اقترح سولبرغ بعدم تقييد نطاق ذريعة المعقولية بل تقييد سريانها بواسطة خلق تمييز "بين مستوى منتخب ومستوى مهني".وزير العدل السابق عضو الكنيست ساعر، والذي يعارض معارضة شديدة المعقولية الواسعة لباراك، اقترح بالضبط الاقتراح نفسه الذي اقترحه سولبرغ والذي الآن يتم اقتراحه في مشروع القانون المقدم من الائتلاف. "في خطة ساعر لإصلاح جهاز القضاء" كتب بانه "يجب تسوية ذرائع القضاء الإداري بتشريع، بطريقة تقليص ذريعة المعقولية وتستثني تطبيقها على قرارات منتخبي الجمهور". رئيس الائتلاف، عضو الكنيست يئير لبيد، أوضح في محاضرة ألقاها قبل سبع سنوات، أنه "ليس صحيحا في نظري أن تغير المحكمة العليا نظام العالم في حين أنها تعمل حسب "اختبار الإنسان المعقول"، والذي هو تعريف ضبابي غير موضوعي تماما ولم تدرجه الكنيست في كتاب القوانين".