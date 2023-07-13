يديعوت أحرونوت

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شمعون شيفرالزيارة الأولى لرئيس وزراء اسرائيل في البيت الأبيض بعد انتصاره في الانتخابات، تشكل سواء اكمال الخيار الإسرائيلي أم الاعتراف الكامل من الإدارة الاميركية بنتائج الانتخابات. في كل زيارة كهذه، يؤكد الرئيس ورئيس الوزراء في حديث ثنائي التفاهمات والالتزامات بين الدولتين بالمسائل الأكثر حساسية المتعلقة ضمن أمور أخرى بمسألة النووي. الرئيس يقول ان أميركا تعرف ما الذي تحوزه إسرائيل، رئيس الوزراء يعد بان إسرائيل ستبقي على الغموض، لن تهدد باستخدام هذا السلاح ولا تجري تجربة عليه. مر نتنياهو بهذا الطقس مع كلينتون، أوباما وترامب، وليس بعد ذلك. الرئيس بايدن يرفض دعوته الى البيت الأبيض، ومحظور التشوش، فلا يدور الحديث هنا فقط عن كياسات دبلوماسية بل عن مس حقيقي بالمصالح الاستراتيجية لإسرائيل. حذار أن ننسى أيضا الصورة التي ساعدتنا في تثبيت مكانتنا حيال خصوم وأصدقاء آمنوا بان لنا اذنا صاغية في العاصمة الاميركية.ان الرسالة التي تأتي الى القدس في كل قناة من إدارة بايدن الى نتنياهو لا لبس فيها: الحكومة التي اقمتها مع الشركاء الذين يضمون بن غفير وسموتريتش والخطف الذي تسمح به لاجل تغيير طريقة النظام في إسرائيل ليست مقبولة علينا. نحن لن نجد فيك شريكا لاي شيء.ردود فعل بعض من وزراء الحكومة على هذه الرسائل مذهلة في وقاحتها من بن غفير الذي دعا باننا لسنا نجمة إضافية في العلم الأميركي وحتى شيكلي الذي ادعى بان الرئيس بايدن يحركه لبيد. في "نيويورك تايمز" ذكروا العصبة التي تعتقد بانه يمكن الحديث مع بايدن مثلما اعتادوا على الشتم هنا، بان إسرائيل هي الدولة التي تلقت من الولايات المتحدة 146 مليار دولار كأموال دعم من الأعلى التي أعطيت لأي دولة منذ الحرب العالمية الثانية. كان من الأفضل لنتنياهو لو أنه كان يضع هذه العصبة في مكانها.وفقا لكل المؤشرات التي تأتي من واشنطن، فان إدارة بايدن بدأت منذ الان في إعادة تقويم العلاقات معنا. فكرة إعادة التقويم هي تعريف مغسول لتخفيض مستوى العلاقات وتعليق أوجه التعاون والتهديدات بترك إسرائيل لمصيرها في المؤسسات الدولية. تذكير: الرئيس فورد وكيسنجر هددا اسحق رابين بـ "إعادة تقويم" في 1975 لانه رفض الاستجابة لاقتراحهما التوسط الى تسوية مع مصر في ظل انسحاب من أراض في سيناء. وهكذا، فان طائرات اف 15 التي اشتريت لسلاح الجو ولم تقلع وفرضت عقوبات أخرى لم تترك لدى الجانب الإسرائيلي شكا في أن الأميركيين يقصدون ذلك بجدية.لكن، ما يجري الان بين نتنياهو وبايدن لم يحصل ابدا في منظومة العلاقات المتبادلة: الخلاف هو ليس على مستقبل المناطق بل على الاعتراف في واشنطن بان نتنياهو يسمح لشركائه بتحطيم كل الأدوات التي يتشكل منها المجتمع وتجعله كيانا سليما.الرئيس هرتسوغ الذي سيزور الأسبوع القادم واشنطن سيحظى بضيافة معدة للاسرائيليين – نحن لسنا ضدكم لكن ليس لنا أي نية للمساومة مع الحكومة الحالية. هم يدعون بانهم انتخبوا ليحكموا. ولكن حسب قيمنا، سيقول بايدن لهرتسوغ، نحن نعمد الى قياس كل صديق وخصم. بكلمات أخرى، على الإسرائيليين ان يقرروا في أي دولة يريدون ان يعيشوا.