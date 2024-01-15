وإن لم تكن تلك إبادة جماعية

هآرتس

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بقلم: ايال غروسالنقاشات التي جرت في الاسبوع الماضي في محكمة العدل الدولية في لاهاي تركز حول سؤال هل اسرائيل تخرق ميثاق المنع والمعاقبة على جريمة ابادة شعب. الدعوى التي قدمتها جنوب افريقيا تعكس اعتقاد كثيرين في العالم بأن القتل الواسع للفلسطينيين في قطاع غزة وصل الى درجة ابادة شعب. الاحتكام الى ادعاء الابادة الجماعية خلافا لادعاءات اخرى يجلب معه ايضا أهمية خاصة من الصدمة الى جانب الالتزامات التي تفرضها الاتفاقية فيما يتعلق بضرورة العمل على منع ابادة شعب وحظر التحريض عليها.يوجد لمثل هذه الدعوى بالتحديد ايضا سبب اجرائي: المحكمة توجد لها صلاحية مناقشة دعاوى بين الدول فقط حسب الاتفاق بينها. في الميثاق بشأن ابادة شعب هناك بند بحسبه جميع الدول الموقعة على الميثاق توافق على صلاحية قرار حكم المحكمة. في مواثيق اخرى، مثلا ميثاق جنيف الذي يتناول حماية المدنيين اثناء الحرب والاحتلال، لا يوجد مثل هذا البند. لذلك، لا يوجد للمحكمة صلاحية حكم بشكل تلقائي بشأن حماية المدنيين في الحرب إلا اذا وافقت اسرائيل على الحكم.في اعقاب الخطاب العالمي والاجراء القضائي، ضمن ذلك بسبب مسألة صلاحية الحكم، تحول النقاش في اسرائيل وفي ارجاء العالم الى أكثر تركيزا حول مسألة الابادة الجماعية.من اجل اثبات وجود ابادة شعب مطلوب اساس وقائعي لوجود واحد من عدة افعال تم عدها في الميثاق مثل قتل اعضاء مجموعة معينة، التسبب بضرر كبير للجسم أو الروح لمن ينتمون للمجموعة، أو وضع مجموعة معينة بشكل متعمد في ظروف حياة يمكن أن تؤدي الى ابادة كل هذه المجموعة أو جزء منها، ايضا يجب اثبات أنه كان لهذه الافعال اساس نفسي من نية الابادة، بصورة كاملة أو جزئية، لمجموعة وطنية أو عرقية.ولأنه لا يوجد شك في أن اسرائيل قتلت واصابت الكثير من الفلسطينيين في القطاع وظروف الحياة هناك قاسية بشكل خاص فان النقاش يتركز في الاساس حول مسألة النية. هل اسرائيل تنوي المس بالفلسطينيين هناك لكونهم فلسطينيين، حسب ادعاء جنوب افريقيا، أو أنها فقط تريد المس برجال حماس كما تدعي.من اجل اتخاذ القرار النهائي فان الامر سيحتاج الى الكثير من الوقت؛ الآن الانتظار هو لقرار من المحكمة بشأن اوامر مؤقتة، التي من المتوقع أن تعطى خلال بضعة اسابيع. من اجل اصدار اوامر يكفي أن تقتنع المحكمة بأنه ربما قد تكون هناك حقيقة في ادعاءات جنوب افريقيا. في الخلفية توجد خلافات حول الوقائع، لكن ايضا توجد تفسيرات فيما يتعلق بمسألة كيف يجب تفسير اليوم جريمة ابادة شعب. الطاقم القانوني الاسرائيلي عرض بالصورة المناسبة ادعاءات تستند الى الوقائع وادعاءات قانونية تريد القول بأن الميثاق ليست له صلة بهذه الحالة.ولكن النقاشات المتركزة حول مسألة "ابادة شعب" – هل حدث هذا أم لا – جاءت ولها ثمن. ابادة شعب ليست الامر الوحيد المحظور في القانون الدولي. فقوانين الحرب تلزم بعدم القيام بهجمات لا تميز، أي هجمات لا تميز بين المدنيين والمقاتلين. يجب على الدول اتخاذ وسائل الحذر من اجل ضمان أنه لن يتم المس في هجماتها المدنيون. ايضا محظور مهاجمة هدف عسكري اذا كان يتوقع أن يمس الهجوم بحياة المدنيين بشكل لا يتناسب مع الفائدة المباشرة الملموسة للهجوم. خرق هذه القواعد يمكن أن يصل الى مستوى جرائم حرب حتى بدون نية خاصة، التي يصعب اثباتها، لارتكاب جريمة ابادة جماعية.مع الاخذ في الحسبان العدد الكبير جدا للمدنيين والاطفال الذين قتلوا في غزة بسبب العمليات الاسرائيلية، وحيث تشاهد احياء كاملة دمرت وقصفت، وتُسمع اقوال تفيد بأنه "لا يوجد ابرياء في غزة"، فمن الصعب عدم الاعتقاد بأن قواعد قوانين الحرب هذه لا يتم الحفاظ عليها. ايضا الرئيس الاميركي تحدث عن "القنابل التي لا تميز" التي القتها اسرائيل على قطاع غزة. الهجمات التي لا تميز بين الجنود والمدنيين هي هجمات محظورة. الهجمات المعروف مسبقا بأنها ستمس بالمدنيين بشكل غير متناسب يمكن أن تعتبر جريمة حرب. دمج العدد الكبير للمدنيين الذين قتلوا والرؤية التي تنعكس ليس فقط بتصريحات السياسيين، بل ايضا بتصريحات جنود في الميدان، مثل الجنود في الفيلم الذي عرضته جنوب افريقيا في الجلسة، الذي فيه يظهر الجنود وهم يغنون ويطلقون الشعار بأنه لا يوجد في غزة "أي شخص غير متورط" والشهادات الكثيرة بأن الهجمات اضرت بالبيوت والطواقم الطبية وغير ذلك، هذا الدمج يجب أن يقض مضاجعنا جميعا.النقاش في قضية "الابادة الجماعية، نعم أم لا"، يمكن أن يجذب كل الاهتمام. يجب عدم تفسير دفاع اسرائيل أمام هذا الادعاء، أو الرفض المحتمل له في المحكمة، بأنه يبرر كل ما تفعله اسرائيل في قطاع غزة. بعد 7 تشرين الأول (اكتوبر) اصبح صعبا جدا بالنسبة لكثير من الاسرائيليين التفكير بالتعاطف مع ما يحدث في غزة. من الطبيعي ومن الصحيح أن كثيرين يريدون تحميل حماس المسؤولية عما يحدث. ولكن بما أن الصدمة الناتجة عن احداث 7 تشرين الأول (اكتوبر) تنبع بالتحديد من المس الشديد جدا بالأبرياء، فلا ينبغي لنا اغماض العيون عن مثل هذه الاصابات الخطيرة التي لحقت ببني البشر في غزة، حتى لو كانت المحكمة لا تعتبرها ابادة جماعية.