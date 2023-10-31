واجبنا أن نعرض على حماس "الكل مقابل الكل"

يديعوت أحرونوت

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بقلم: شمعون شيفر 31/10/2023لشدة الأسف، لا توجد سابقة يمكن أن نتعلم منها ونعمل بموجبها في محاولة لتحرير المخطوفين في غزة.لقد دفعت إسرائيل أثمانا باهظة في الماضي لقاء جنود احتجزوا لدى منظمات مقاومة فلسطينية. رابين لم يسامح نفسه حتى يومه الأخير حين وافق على تحرير مئات الفلسطينيين. نتنياهو هو الآخر استسلم لمطالب حماس وحرر 1.027 محررا لقاء جلعاد شاليط، بعد أن بنى على مدى السنين حياة مهنية على أساس الوعود بعدم الاستسلام (للمقاومة). في حينه أيضا، مثلما هو الحال اليوم، عرفت حماس بأن الرأي العام في إسرائيل سيتجند دون أي تردد في صالح التحرير وسيرفض كل محاولة من أصحاب القرار لإبداء ضبط للنفس هدفه تخفيف الثمن لقائه.الوضع الحالي مأساوي، لكنه غير مسبوق. 238 إسرائيليا وعاملا أجنبيا اختطفوا وبدفعة واحدة أصبحوا أداة في خدمة حماس ومنحوها فرصة لأن تفحص بعمق معنى الجملة التي نستطيب جميعنا قولها "كل إسرائيلي كفيل الواحد للآخر".وعليه، فمطلوب الآن اتخاذ موقف واضح من جانب كل الإسرائيليين، بمن فيهم أعضاء الحكومة: السعي الى صفقة "الكل مقابل الكل"، كل السجناء الأمنيين مقابل كل المخطوفين. إن دور الدولة هو حماية الرفاه الأساس لمواطنيها، والمخطوفون المحتجزون في غزة هم دليل على خيانتها لهذا الدور في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وعليه، فلا يوجد هنا أي مكان للتفكير، حتى مع العلم أن مثل هذه الصفقة ستعرضنا للخطر في المستقبل؛ إذ إن الفلسطينيين سيحصلون على تشجيع لمواصلة محاولة اختطاف إسرائيليين.هدفان حددتهما الحكومة منذ بداية المعركة: في البداية القضاء على حماس وفقط بعد ذلك، بتأخير ما، تحرير المخطوفين. لكن لا يمكن أن نتصور إمكانية أن يقضي الجيش الإسرائيلي أولا على حماس وفقط عندها يتفرغ لتحرير المخطوفين. إن واجبنا الأخلاقي، التكافل المتبادل بيننا، يستوجب عقد صفقة في أقرب وقت ممكن حتى لو كان المعنى هو هدنة في المعركة.الى جانب ذلك، يجدر أيضا الإشارة الى المصاعب التي ستثور في الطريق الى الصفقة. فحماس لن تستجيب أغلب الظن للاقتراح الإسرائيلي "الكل مقابل الكل"، والذي يجب أن يأتي بصوت نتنياهو وعلنا. فرجال (المقاومة) من شأنهم أن يستخدموا المخطوفين لأجل حماية أنفسهم. إضافة الى ذلك، فإنهم سيضيفون مطالب، كأن يعود السجناء من الضفة الى بيوتهم والعرب الإسرائيليون الى بيوتهم.وعلى الرغم من ذلك، ورغم المخاوف، لا مفر. فالمهمة الأعلى والأسمى للحكومة هي تحرير كل المخطوفين. أما من يتردد فليتذكر صور المخطوفين -رضع، أطفال، آباء وأمهات، أجداد وجدات- ويحاول التفكير كيف كان سيرد لو كان هذا حصل لأقربائه.