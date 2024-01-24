واجب أخلاقي لمواصلة الحرب

إسرائيل هيوم

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بقلم: غيرشون هكوهنزار رئيس الأركان هرتسي هليفي الحدود قبالة كيسوفيم، في مكان سقوط المقاتلين الرائعين الـ21، واجمل باقوال حق جديرة بان تخط في ذاكرة الحرب. فقد شدد قائلا "خرجنا الى حرب بدأت بمحاولة وحشية بوقف الحياة ونحن مصممون اكثر من أي وقت مضى على أن نعيد الحياة الى هنا، وبقوة اكبر".الثمن باهظ اكثر مما يحتمل. لكن كل جنود الجيش الإسرائيلي في النظامي وفي الاحتياط، مستعدون لان يحملوا كل عبء واجب مواصلة الحرب. وهم يفعلون هذا بتصميم وبطولة لم أرَ لها مثيل منذ حرب يوم الغفران. في كل المعارك الضارية في جبهة قطاع غزة وفي الشمال يد جنود الجيش هي العليا. ومع ذلك، زعماء العدو من ايران، لبنان، قطاع غزة وحتى البحر الأحمر متمسكون بجهودهم لمواصلة الحرب. خيارهم المشترك في ذلك يدل التنسيق بينهم على عمق التهديد الوجودي الذي القيت فيه دولة إسرائيل.يوم الجمعة الماضي قال نعيم القاسم، نائب امين عام حزب الله: "نستعد لهجوم قد يقع مع بداية وبلا نهاية". على حد فهمي، قصد تهديد الهجوم الإسرائيلي ووعد رجاله محذرا إسرائيل بانهم مستعدون وجاهزون للتصدي في حرب بلا نهاية. الأعداء يوحدهم وعي الايمان الإسلامي وبقوته يقسمون على مواصلة الحرب بلا نهاية.هذا جوهر التهديد الذي بتوجيه إيراني يقف امام دولة إسرائيل. هم يعرفون ان جنود الجيش الإسرائيلي يمكنهم ان ينتصروا في المعارك لكنهم ملتزمون وواثقون بقدرتهم على ان يمنعوا عن إسرائيل القدرة على جلب الحرب الى النهاية المرغوب فيها لها، بوضوح النصر والشرف.بالذات لهذا السبب فان المجتمع الإسرائيلي مطالب هذه الأيام بعظمة أخلاقية، إضافة الى العظمة العسكرية. بعدان يختبران في الحرب الوجودية التي تواجهها إسرائيل الان: بعد عسكري تتواصل فيه كل نقطة لقاء بين الجيوش، وبعد روحاني – يجد تعبيره في الحصانة الشخصية لكل واحد، وفي الحصانة القومية لنا جميعنا معا.اختبار المجتمع الإسرائيليفي حرب الاستقلال، في اليوم الذي وصلت فيه النذر الشؤم من غوش عصيون وقبل لحظة من اعلان الدولة، شرح بن غوريون حجم الاختبار ("في قتال إسرائيل"، صفحة 107): "اذا كنا سنتلقى ضربات ولا أتصور اننا لن نتلقاها، فستكون قوتنا الأخلاقية قيد الاختبار. افترض ان الشعب سينجح فيه، لكن هذا سيكون اختبارا صعبا. واذا كنا نرى الأمور كما هي، فبرأيي نحن نقف امام معركة قاسية وعلينا أن نكون مستعدين لخسائر فادحة. بما في ذلك خسارة نقاط استيطانية، خسارة اشخاص وصدمات قاسية في الجمهور. لا أزال أتذكر الخمسة والثلاثين (سقوط حظيرة هلا). في حاظرتنا توجد قوات غنية، لكن هذا ليس محصنا، هذا أحد مواضع ضعفنا".هكذا كانت الأمور في العام 1948. وضعنا اليوم، والحمدلله أفضل في الابعاد – العسكرية، الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، وفي الأشهر الثلاثة من القتال أبدا الجمهور الإسرائيلي بالفعل قوة صمود.ليس سهلا مواساة العائلات الثكلى واليتامى. في هذا سيختبر لاحقا المجتمع الإسرائيلي: في القدرة على أن يحتمل معا لسنوات طويلة أخرى واجب الدعم المتبادل، خلق المسؤولية الاهلية المشتركة.حذار علينا أن ننسى ونعود الى أجواء الانقسام، التصدي الشخصي لكل واحد مع روحه. في هذا ستختبر في الأيام القادمة قدرة دولة إسرائيل على مواصلة الوجود كبشرى للشعب اليهودي في البلاد وفي الشتات. وفي هذه الاثناء الحرب يجب ان تستمر – بحكمة، بمثابرة وبايمان بالنصر الحتمي.