الأحد 25 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وثيقة نتنياهو وصفة لتخليد النزاع

هآرتس
هآرتس
بقلم: جاكي خوري   25/2/2024

في السلطة الفلسطينية يخشون من موافقة حماس على حكومة تكنوقراط مؤقتة تكون مسؤولة عن قطاع غزة فقط. جهات رفيعة في السلطة الفلسطينية قالت مساء أمس للصحيفة بأن هذه الحكومة يمكن أن توسع القطيعة السياسية بين قطاع غزة والضفة الغربية وتقلص أي تأثير مستقبلي للسلطة في قطاع غزة. هذه الاقوال جاءت على خلفية التقارب والتنسيق بين قيادة حماس الخارج وشخصية رفيعة سابقة في فتح، محمد دحلان، الذي يعتبر الآن بؤرة من بؤر التأثير في القطاع، والذي التقى مع رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية.اضافة اعلان
الشخصية القيادية في حماس، موسى أبو مرزوق، اجرى مقابلة في الاسبوع الماضي مع قناة "الغد" في مصر والتي يمتلكها دحلان. في هذه المقابلة كرر مرزوق بأنه على استعداد لتشكيل حكومة تكنوقراط من اجل ادارة القطاع تأثير غير لمباشر لحماس على ما يحدث في القطاع. هذا الموقف سمع ايضا من جهات اخرى في حماس، وشخصيات رفيعة في رام الله قالت إنه يحصل على الدعم ايضا من بعض الدول العربية مثل مصر واتحاد الامارات. القياديان اللذان تحدثت معهما "هآرتس" أكدا على أنه تجري محادثات حول الموضوع، ولم يخفيا غضبهما من هذه العملية. حسب قولهما فإن الفصل الذي يمكن أن ينشأ بين القطاع والضفة سيخدم اهداف اسرائيل ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
 حسب اقوال مصدر رفيع فان خوف السلطة الفلسطينية يزداد لأن بعض المصادر قالت مؤخرا بأن هناك محاولة للدفع قدما بخطة ستوافق عليها حماس. في اطار هذه الخطة فان الحكومة سيقودها خبراء وموظفون لا يتماهون مع حماس فعليا، وسيحصلون على الدعم من دحلان ومن القاهرة وأبو ظبي. الخوف ينبع ايضا من العلاقات التي تتعزز بين دولة الامارات التي تعطي رعايتها لدحلان وبين مصر التي لديها اتصال مع حماس. مصر اعلنت بأن الامارات ستقوم باستثمار 35 مليار دولار في مصر، في محاولة لجلب الاستقرار لاقتصاد مصر الذي يواجه ازمة شديدة، وتفاقمت بسبب تهديد الحوثيين في البحر الاحمر. في هذا الاسبوع حذر الرئيس المصري من أن مصر خسرت 40 – 50 في المائة من مداخيل قناة السويس. وأكد على أنه قبل الازمة مع الحوثيين وصلت مداخيل مصر من القناة الى 10 مليارات دولار في السنة.
 مصدر رفيع سابق في الساحة الفلسطينية، الذي يجري الآن محادثات مع عدد من الدول، من بينها مصر وروسيا، ومع حماس ايضا، أكد للصحيفة ايضا بأنه توجد خطة لتشكيل حكومة مؤقتة في القطاع، ستعمل بالاساس على معالجة الازمة الانسانية والاجتماعية في غزة. حسب قول هذا المصدر فانهم في الساحة السياسية في السلطة يخشون من أنه حتى لو تم اعتبار هذه الخطوة مؤقتة إلا أنها ستصبح حلا بعيد المدى ينهي أي محاولة للتقدم السياسي. "في حينه اعتبر اوسلو اتفاقا مؤقتا لخمس سنوات، والآن نحن نوجد في هذه العملية منذ ثلاثين سنة"، وأوضح المصدر واضاف "هكذا، توجد في هذه العملية مخاطرة كبيرة جدا".
 في محيط الرئيس الفلسطيني محمود عباس يحاولون تجنيد جهات في الساحة العربية والدولية لمنع أي عملية يمكن أن تفصل القطاع عن الضفة الغربية في اليوم التالي للحرب، يريدون أن يكونوا مشاركين في هذه العملية. في السلطة الفلسطينية مستعدون لتشكيل حكومة جديدة واجراء اصلاحات شريطة ضمان تقدم خطة سياسية تكون فيها السلطة الفلسطينية، لا سيما م.ت.ف، هي المسؤولة عن ادارة شؤون الضفة والقطاع.
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