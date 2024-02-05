الإثنين 05 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وجه إسرائيل البشع

هآرتس
هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

 

لم يعد تفشي الكهانية في إسرائيل سرا. فالوجه الكهاني لإسرائيل انتشر هذا الأسبوع على صفحات "وول ستريت جورنال"، التي نشرت عن وزير الأمن القومي، ايتمار بن غفير وفيه مقابلة معه.اضافة اعلان
استخدم بن غفير المنصة المحترمة التي أعطيت له كي يهدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. "نتيناهو يوجد في مفترق طرق. عليه أن يختار أي اتجاه يسير فيه"، قال وحذر، هو نفسه كفيل بأن يعارض كل صفقة تؤدي لتحرير آلاف المهاجمين لإنهاء الحرب في قطاع غزة.
ضرب بن غفير بذلك مثلا عن علاقات الاستغلال المتبادلة التي يستخدمها هو ونتنياهو لأغراض البقاء السياسي. الأول يركب على انعدام البديل السياسي الآخر، والآخر يستخدمه لأغراض التوازن حيال الضغوط السياسية التي تمارس على دولة إسرائيل.
صحيح أنه بدون بن غفير لن تكون لنتنياهو حكومة، إذ لا يوجد شخص واحد في الساحة السياسية في إسرائيل يصدق ولو كلمة واحدة تخرج من فم نتنياهو. لكن بالمقابل، بفضل بن غفير يمكن لنتنياهو أن يواصل سياسة "يداي مكبلتان" أمام المطالب الأميركية لتحقيق حل الدولتين، وبشكل عام حيال مداولات "اليوم التالي".
غير أن بن غفير لم يكتفِ باستعراض العضلات الإسرائيلية الداخلية وقرر أن يتحدى الرئيس الأميركي جو بايدن ويتزلف لدونالد ترامب. أغلب الظن على أمل أن يفوز ترامب في الانتخابات التالية للرئاسة الأميركية وإيمانا بأن يعطي إسرائيل الضوء الأخضر لتحقيق خطة الترحيل الإجرامية خاصته وخاصة رفاقه في اليهودية المتطرفة.
فقد قال بن غفير "بدلا من أن يعطينا بايدن إسنادا كاملا ينشغل بإعطاء مساعدات إنسانية ووقود لغزة، تذهب لحماس. لو كان دونالد ترامب في الحكم لكان السلوك الأميركي مغايرا تماما".
أقواله تعرض للخطر العلاقات مع الولايات المتحدة. رئيس وزراء تكون مصلحة الدولة في رأس اهتمامه كان سيطرد من الحكومة الوزير ورفاقه في خطط الترحيل والضم. الموضوع هو أن رئيس وزراء توجهه مصالح دولته ما كان منذ البداية ليعين شخص كهذا وزيرا او يقيم معه أي شراكة سياسية.
ومع أن نتنياهو نجح في إصدار رد فعل لا يقول شيئا ولا يتعهد بشيء. وحتى اسم بن غفير لم يشر إليه، خشية أن يثير عليه القاعدة لا سمح الله. بن غفير ونتنياهو، كلا منهما على حده وكلاهما معا هما خطر على مستقبل دولة إسرائيل. إن مجتمعا محبا للحياة ينبغي له أن يطالب بإبعادهما عن الميدان السياسي. إذا ما بقيا في الحكم فتواصل دولة إسرائيل التدهور ومكانتها الدولة ستتحطم.

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