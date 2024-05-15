الأربعاء 15 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وعودكم الزائفة لجني أصوات الناخبين

معاريف
معاريف
بقلم: افرايم غانور  15/5/2024


نحن مصوتو الانتخابات الأخيرة في تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2022، جموع شعب ممزق، منقسم، متألم وحزين، اختبر المنافي، المحرقة، المعاناة، الاضطرابات، المصائب والحروب؛ نحن الذين وقفنا المرة تلو الأخرى في صنادق الاقتراع بعد سلسلة من الحملات الانتخابية المضنية تعبين من الوعود والآمال العابثة، وتواقين لبعض الهدوء، الأمن والسكينة بينما أنتم كنتم هنا ووعدتمونا بالربيع والزهور مع الكثير من الآمال.اضافة اعلان
صحيح أنكم لم تعدوا بحمامة مع غصن زيتون أو بالسلام، لكنكم وعدتم بأمن قومي وشخصي، وعدتم بحوكمة، بهدوء، ازدهار ونماء اقتصادي، حرص على الضعفاء، المظلومين، بلدات المحيط المظلومة. نعم، وعدتم بفجر جديد وأساسا وعدتم بالإيفاء بالوعود، مثلما قلتم: "الوعود يجب أن يوفى بها".
في يومين تليا يوم الذكرى الأكثر رعبا في تاريخ الدولة في الوقت الذي تذبل فيه الورود والأكاليل على الشواهد الحجرية الصامتة في المقابر العسكرية والنصب التذكارية، نحن نقف هنا اليوم أمامكم بعد أكثر من سبعة اشهر حرب لا نرى لها نهاية باسم مئات القتلى الذين أضيفوا في ورديتكم، إضافة إلى الأرامل واليتامى الذين انضموا إلى العائلات الثكلى وأظلم عالمهم و132 مخطوفة ومخطوفا، يذوون في مكان ما في الرمال المظلمة ويسألون بصوت عال: حتى متى"؟.
ألم تستوعبوا. ألم تفهموا؟ أليس واضحا بعد أنكم فشلتم على مدى كل طريق هذه الحكومة؟ ألستم واعين لحالة الدولة، حالة الشعب من الشمال حتى الجنوب، وبعامة في العالم؟.
حكومة، زعامة مع مسؤولية وطنية، كانت ستقف خلف إخفاءات كهذه بشجاعة جماهيرية أمام الشعب وتقول بصوت مدوٍ: "لم يعد بوسعنا"، مثلما تصرف في حينه رئيس الوزراء الراحل مناحم بيغن في حرب لبنان الأولى. انطلاقا من المسؤولية الوطنية، أنتم ملزمون بأن تتنحوا جانبا وتسمحوا لقيادة أخرى يختارها الشعب أن تقود الدولة إلى شاطئ الأمان.
يثبت الواقع الحالي بشكل واضح أن وضعنا العسكري، الدولي، الاجتماعي والاقتصادي يحتدم من يوم إلى يوم حتى الخطر الوجودي. من هنا، باسم مصوتي تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، القلقين جدا من هذا السلوك الفاشل، وانطلاقا من القلق على مستقبل الدولة نتوجه إليكم بهذا الطلب. رجاء أبدوا المسؤولية، لا تلعبوا بمصير الدولة وبمستقبلها مرة أخرى.
ضعوا المفاتيح، ادعوا للانتخابات، وارحلوا "لمحاسبة أنفسكم"،  أفحصوا جيدا أين أخطأتم وفشلتم. أغلبية الـ64 مقعدا التي منحتكم الحكم، والتي تتمسكون بها، لم تعد ذات صلة منذ زمن بعيد. لم تعد موجودة عمليا. أنتم اقلية تافهة وفقا لمعظم الاستطلاعات.
لا تبحثوا عن أسباب ومذنبين للواقع الذي خلقتموه. كارثة تشرين الأول (أكتوبر)، ليست بسبب أوسلو ولا أيضا بسبب فك الارتباط . هذا ليس رابين، ليس بيرس، ليس شارون هم الذين قادونا إلى هنا، مثلما تحاولون أن تدافعوا عن أنفسكم على تقصيركم من خلال "جهاز مزيف"، يبث بلا انقطاع قائمة هاذية من الأسباب، المذنبين والذنوب.
إنه أنتم فقط، وفقط بسببكم، بسبب حكومة فاشلة، بدلا من أن تفي بالوعود، تعنى وتنشغل بالمشاكل الحقيقية، انشغلت منذ يومها الأول بانقلاب قضائي – نظامي.
بدلا من الحرص على الدولة، الشعب، حرصتم على الزعيم، على بقاء بنيامين نتنياهو، ومع نتنياهو ضحيتم بالدولة على هذا المذبح، في ظل خلق شرخ وكراهية لم نشهد لها مثيلا، في ظل ترك أجزاء من البلاد وسكانها لمصيرهم.
في كل ساعة تمر، يرتفع هنا الثمن الدموي الذي ندفعه ويحتدم الضباب حول مصير مخطوفينا. ما الذي ينبغي له أن يحصل هنا أكثر كي تفهموا أنكم غير قادرين على أن تخرجوا الدولة من الفخ الذي أوقعتموها فيه. خذوا بالحسبان بان استمرار طريق الحكومة الفاشلة هذه، يخدم أساسا أعداءنا، الذين يستمتعون بعجزكم وتبطلكم.
لا تحاولوا كسب الوقت انطلاقا من إحساس عابث بأنكم ستنجحوا في تغيير الوضع. أنتم حقا غير قادرين. لا تدفعوا الجماهير إلى أن يخرجوا إلى الشوارع للتظاهر ضدكم والمطالبة باستقالتكم بالقوة. افعلوا هذا بأنفسكم من أجل الشعب، مستقبل الدولة ومن أجلكم أيضا. نعم، منذ اليوم.
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