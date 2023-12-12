وعود السياسيين بغزة لن تتحقق

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هآرتسبقلم: عاموس هرئيل12/12/2023في كل صباح ينشر في الصحف صور لقتلى الجيش الإسرائيلي، معظمهم من الاحتياط، وقتلوا في المعارك في قطاع غزة. تقدم العملية البرية لا يؤدي إلى تقليص حجم الخسائر، ومقاومة حماس في جزء من القطاعات ما تزال حازمة. يبدو أنه لا يمكن لحماس وقف هجمات الفرق في أي منطقة يتم تنفيذ ذلك فيها، لكن خلايا صغيرة لرجالها يجبون كل يوم من الجيش الإسرائيلي ثمنا للتقدم والسيطرة على مناطق أخرى، في شمال القطاع وجنوبه.رغم الخسائر إلا أنهم في هيئة الأركان راضون جدا عن إنجازات القتال، الذي يجري في معظمه ببطء وحذر. في كل يوم قتال منذ استئناف العملية البرية قتل عشرات من رجال حماس وأصيبت مواقع عسكرية وتم تدمير أنفاق وعثر على سلاح. أيضا أول من أمس سجل استسلام لعشرات الفلسطينيين، من بينهم أعضاء في حماس، هذه المرة في الشجاعية في شرق مدينة غزة وفي خانيونس. ولكن النقاش الحساس بدرجة معينة يجري في الاستوديوهات حول أن هزيمة حماس سابقة لاوانها. فتقاطع الأحداث – احتلال مناطق جديدة والاستسلام المتقطع والأحداث الكثيرة في جنوب القطاع بسبب مشكلات في تزويد الغذاء تعكس المشكلات المتزايدة التي تواجهها السلطة في القطاع. مع ذلك لا يوجد أي دليل مقنع عن انهيار قريب لحماس.استمرار التقدم العسكري الذي يبرز في الأساس في خان يونس، يجعل خطوات إسرائيل تركز على القتال نفسه. هذا يحدث على حساب الجهود المبذولة لاطلاق سراح المخطوفين المتبقين وعددهم 137. يبدو أن الحكومة وجهاز الأمن يتصرفون في هذا الأمر بوتيرة بطيئة رغم الحاح عائلات المخطوفين ورغم أنه معروف أن المخطوفين يموتون في الأسر. المفاوضات حول صفقة أخرى بوساطة قطر لم تنطلق حتى الآن. إسرائيل الرسمية تتمسك الآن بالادعاء الذي يقول بأنه فقط زيادة الضغط العسكري هي التي ستؤدي إلى ليونة في مواقف حماس وإطلاق سراح مخطوفين آخرين.المعارك على الأرض تعزز التقدير السائد في هيئة الأركان بأنه يمكن، على المدى البعيد، تحقيق هدف تفكيك قدرات حماس العسكرية والتنظيمية في القطاع. تحقق ذلك يتعلق بالجدول الزمني – قدرة الجيش الإسرائيلي على مواصلة الهجوم على الأرض بقوة كبيرة، وبعد ذلك تغيير طريقة العمل إلى الاقتحامات، في الوقت الذي فيه معظم القوات العسكرية تنتقل للتواجد قرب الحدود مع القطاع.لكن حتى لو تمسك الجيش الإسرائيلي بتنفيذ خططه إلا أن نقطة الضعف تتعلق بملاءمة تطلعاته مع الجمهور الذي سمع من القيادة السياسية الوعود بتدمير حماس واعادة جميع المخطوفين وإعادة إعمار بلدات الغلاف، مع إزالة التهديد الأمني عنها. هذه أهداف طموحة، ومن الآن واضح أنه لن يتم تحقيقها جميعها في الفترة الزمنية الأولية، بضعة أسابيع، التي ستوافق عليها إسرائيل بضغط من أميركا.الصعوبات الاقتصادية الآخذة في الازدياد والعبء على جنود الاحتياط والتوقعات الأميركية، كل ذلك كما يبدو سيؤثر على تقليص مدة العملية الكثيفة داخل القطاع. في هذه الحالة ستواجه الحكومة والجيش صعوبة مزدوجة. فجزء واسع من الجمهور يرى أولوية لإطلاق سراح المخطوفين، وأن أي تأخير في إعادتهم سيظهر له كفشل ذريع. من جهة أخرى، كثيرون يطلبون هزيمة حماس بشكل كامل، ويعتبرون تقليص القوات مع الوعد باستكمال المهمة في المستقبل، تملص من قبل القيادة لتحقيق الاهداف التي تم الوعد بها بانفعال كبير في بداية الحرب.بعد الكارثة الفظيعة في 7 تشرين الأول (أكتوبر) والفشل الذريع الذي لا يقل عن ذلك، الذي سمح بحدوثها، فإن كبار الضباط في الجيش اتبعوا خطا موحدا في الظهور أمام الجمهور. فقد تحملوا المسؤولية عما حدث (الأمر الذي لم يكلف رئيس الحكومة نفسه بشكل واضح عناء القيام به حتى الآن)، ووعدوا بأن يحققوا بشكل عميق في هذه الاخفاقات بعد انتهاء الحرب. البعض منهم اعطوا اشارات بأنهم ينوون تقديم استقالاتهم عند انتهاء المعارك. هل تغيير مضمون العملية في القطاع، كما يبدو شهر كانون الثاني (يناير) سيكون الوقت المناسب للبدء في التحقيقات.يتضح بالتدريج أن الجواب هو ايجابي. في هيئة الاركان يقولون إنه منذ اللحظة التي ستخف فيها قوة القتال فانه سيكون هناك مجال للبدء في التحقيقات. عمليا، رئيس الاركان هرتسي هليفي صادق في السابق على اجراء عدة تحقيقات معينة تتعلق باستخلاص الدروس ذات الصلة بتحسين أداء الجيش الاسرائيلي اثناء الحرب. هذا تم في جوانب محددة لنشاطات سلاح الجو، ووحدة جمع المعلومات 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية (هناك ثارت عاصفة في الداخل حول قضية الرسائل في البريد الالكتروني والتحذيرات التي ارسلت من قبل ضابطة الصف في عشية الحرب)، والاعتبارات التي تتعلق بقضية المخطوفين.في مرحلة تالية خططوا في الجيش لدمج طواقم تحقيق داخلي كثيرة مع طواقم خارجية ستشكل من الضباط المتقاعدين، ستفحص الأحداث من وجهة نظر نظامية. من القضايا التي ستكون حاجة إلى فحصها وبأولوية كبيرة "الإسهام العسكري لاستراتيجية إدارة النزاع مع الفلسطينيين في العقد الأخير؛ أحداث 6 تشرين الأول (أكتوبر) عشية الهجوم الدموي المفاجئ لحماس؛ نظرية الدفاع عن حدود قطاع غزة؛ الرد المتأخر لهيئة الاركان وقيادة المنطقة الجنوبية على انقضاض حماس على الكيبوتسات وحفلة "نوفا"؛ أحداث رئيسية في الحرب نفسها".من المرجح أن عددا غير قليل من الضباط في هيئة الأركان سينفذون إعلانهم وسيقدمون استقالاتهم. في هذه الاثناء لا يظهر أن رئيس الأركان ينوي فرض الاستقالة السريعة على أي واحد منهم. في الخلفية يوجد توتر كبير بين من يتولون المناصب الرفيعة في القيادة السياسية والامنية. نتنياهو ووزير الدفاع تقريبا لا يتحدثان باستثناء النقاشات العملياتية. رئيس الحكومة ومحيطه، بعضهم بشكل علني وبعضهم بشكل سري، يعملون بشكل دائم في محاولة لالقاء المسؤولية عن الفشل على المستوى المهني فقط.هذا التوتر يتوقع أن ينفجر، لا سيما عندما سيتغير مضمون العملية في غزة، وإذا كانت هناك خيبة أمل في أوساط الجمهور بسبب عدم تحقيق كل أهداف الحرب. هنا هيئة الأركان سيتعين عليها التصرف بحكمة. وحتى لو لم يتحمل الجنرالات المسؤولية عن الأخطاء الفظيعة التي ساهمت في الكارثة فانه لا يجب عليهم النوم على الجدار من أجل نتنياهو والمستوى السياسي، الذين اسهامهم في الكارثة كبير. ثانيا، الاستقالة السريعة جدا، طالما أن رئيس الحكومة بقي في منصبه، ستحثه على محاولة السيطرة على عملية التعيينات والتأثير على اشغال المناصب الرفيعة التي سيتم إخلاؤها بضباط مرغوبين عليه (رغم أن غالنت يمكن أن تكون له اجندة مختلفة).العداء في مثلث نتنياهو – غالنت – الجيش الإسرائيلي لم يبدأ في 7 تشرين الأول (أكتوبر). يجب التذكر أنه قد سبقت ذلك فترة غير مسبوقة، تسعة أشهر، التي فيها هز رئيس الحكومة الدولة في محاولته تمرير قوانين الانقلاب النظامي، ولم يخجل من الاساءة لمكانة الجيش على خلفية المعارضة الجماعية لجنود الاحتياط لهذه الخطوة. عمليا، هرتسي هليفي تم تقييده مرتين. في المرة الأولى عندما تفاجأ ووجد نفسه على رأس الجيش الذي قام بتشكيله سلفه افيف كوخافي، الذي استبدله في منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي. المرة الثانية، معظم الوقت الذي مر منذ ذلك الحين كرسه رئيس الأركان الجديد لجهود الاحتواء لمواجهة الهجوم المتوحش لنتنياهو على الجيش الإسرائيلي.هناك أمر واحد أصبح واضحا بالتأكيد وهو أنه لولا تصميم هليفي على احتواء احتجاج رجال الاحتياط وعدم معاقبتهم بكل القوة (الطيارون بشكل خاص) الذين هددوا بعدم التطوع، لكان الجيش الإسرائيلي سيبدأ الحرب من نقطة اسوأ كثيرا. الصورة التي اختارها رئيس الأركان لاحتواء غضب رجال الاحتياط، علاج الاحتجاج بحذر والامتناع عن التصعيد، خففت التأثير الفوري على اداء الجيش وعلى الأجواء السائدة فيه.رجال الاحتياط المحتجون عادوا للخدمة في 7 تشرين الأول (أكتوبر) بالذات، حتى آخر واحد منهم. وعن اسهام الطواقم الجوية في أمن القوات التي تقاتل على الأرض يمكن السماع عن ذلك في كل محادثة مع جنود المشاة والمدرعات الذين يخدمون في القطاع. ولو أن هيئة الأركان جُرت إلى محاولة رئيس الحكومة تصعيد الازمة في صفوف الجيش خلال الصيف لكان الجيش الاسرائيلي سيضطر الى مواجهة الهجوم المفاجئ من نقطة انطلاق اسوأ بكثير.