الأربعاء 17 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وماذا بعد الحرب

شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

بقلم: اورلي ازولاي

 

لقد سبق أن جربنا كل شيء: قتلناهم، قصفناهم، جوعناهم، فرضنا حصارا على غزة، أصبحنا أسياد البلاد في الضفة. وهم ذبحونا، فجرونا، خطفونا بوحشية لا مثيل لها، سلبوا منا الروح. ولم يعد مهما من بدأ ومن الذكي ومن المحق، حين يكون الدم يغلي، والهوة تفغر فاها، الغريزة الأولية هي رفع قبضة أكبر، نصب فخ أكثر ذكاء، سفك دم أكثر منهم بعد أن نكون سفكنا من دمنا. لنا توجد روح وشرف، ولهم أيضا يوجد قلب، ذكريات وتاريخ. عبر مسارات الدمار وجداول الدم في غزة تعلمنا ما هي حدود القوة.اضافة اعلان
ويوجد فقط شيء واحد لم نجربه حقا: أن نسير في الاتجاه المعاكس. أن نرسم خريطة، أن ندع الشمس تشرق. وفي هذه الحالة: مهم أكثر من أي شيء آخر أن نعيد المخطوفين الى الديار. ليس في تابوت يغطيه العلم أو بعد أن يكونوا لفظوا أنفاسهم في نفق. تفككنا سيكون إذا لم نعيدهم. وحتى لو كان هذا سببا لوقف الحرب التي سارت بنا حتى الآن ونحن معذبون في الطريق الى اللامكان.
الحروب لا تحسم النزاعات. فهي تأتي للضغط على الطرف الآخر كي يصل الى تسوية سياسية تحل الخلاف، تقدم جوابا للتطلعات والمخاوف، للإرادات والأحلام. هنا وهناك كانت محاولات، مثل اتفاق أوسلو: كان محقا اسحق رابين حين قال بأنه لا يمكن العيش على الحراب، وسار شوطا طويلا كي يوقع على اتفاق مع رجال فتح. أخطأ إسحق رابين حين لم يقم في اللحظة ذاتها، في أيلول (سبتمبر) 1973 بخطوة أخرى نحو دولة فلسطينية الى جانبنا. لو لم يقتل لكان يمكن الافتراض أنه كان سينهي المهمة.
أخطأ نتنياهو عندما ضغط على ترامب لكسر الأواني حيال إيران وللخروج من الاتفاق النووي. الاتفاق إياه لم يكن كامل الأوصاف لكنه أعطى جوابا: إيران أوفت بكل التعهدات، وبدأت بتسريع البرنامج النووي فقط بعد أن كسر ترامب بتشجيع من نتنياهو وأعطاها على طبق من الذهب المبرر لمواصلة تسريع أجهزة الطرد المركزي. الاتفاق إياه، الذي وقع في 2015 كان يفترض أن يفتح مسارات دبلوماسية حيال إيران. كان يمكننا أن نقتل برقة مخزونات الكراهية والشر.
الحقيقة المرة هي أن إسرائيل لا يمكنها أن تخوض حربا بلا رعاية: بلا إرساليات بايدن العسكرية ما كان يمكن لإسرائيل أن تصمد ثلاثة أشهر من القتال. بايدن عرض على نتنياهو طلبا لطرح أفق سياسي يؤدي الى حل الدولتين، الوحيد الممكن لأجل وقف رقصة الدم وروائح الموت. أما نتنياهو فطير الرئيس الأميركي باحتقار، وكانت طرقة هاتف، ولأسابيع لم يتحدثا.
الآن، تأخذ نافذة الفرص بالانغلاق: بايدن يرى في نتنياهو زعيما ناكرا للجميل يقود دولته الى الكارثة، وذلك فقط كي يخدم نزعة بقائه السياسي. هو قلق على إسرائيل ويريد أن يخرجها من الوحل وأن يحافظ أيضا على المصلحة الأميركية في عدم الانجرار الى حرب شاملة. هذا هو الوقت لقبول التحدي الأميركي: يحتمل في الولاية التالية ألا يكون بايدن يجلس في البيت الأبيض. ترامب يصعد كالبالون. فقد فاز، أول من أمس، في الانتخابات المبكرة في ايوا. ويبدو أنه في طريقه الى الانتصار ليكون مرشح الجمهوريين. صرح أنه يكره الخاسرين وهكذا وصفنا في ذروة المعارك في غزة. كما أنه ضد تمويل الحرب.
احتماله في أن ينتصر على بايدن في هذه اللحظة ليس سيئا على الإطلاق، وعندها الويل لأميركا وللعالم ولنا. وعليه، فهذه هي الساعة. الآن. نتنياهو ما يزال يمكنه أن يترك خلفه إرثا بدم أكثر، وأعمدة دخان وشقاق بين الإخوة.

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