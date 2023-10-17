الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وهم إسقاط حكم حماس

هآرتس -(الغد)
هآرتس
بقلم: يغيل ليفي  17/10/2023

أنا أريد تجنيد العلوم السياسية من أجل المساهمة في النقاش حول هدف سياسة إسرائيل في غزة. مع الأخذ في الحسبان أن الهدف العلني هو: "تحطيم وتصفية حماس"، حسب إعلان رئيس الحكومة، فإنه يجب تسمية عملية إسرائيل بالاسم الواضح وهو "تغيير النظام في غزة".اضافة اعلان
قطاع غزة هو دولة بكل المعايير، حتى لو لم يعترف بها كذلك واستقلالها محدود. هذه الدولة يتم حكمها منذ 15 سنة على يد حماس، التي تستند إلى بنية أساسية سياسية متطورة. يوجد لحماس ذراع عسكري، بما في ذلك القوات التي نفذت الجرائم ضد إسرائيل. ولكن أيضا يوجد لها ذراع سياسي يعمل كقيادة سياسية.
تسمية حماس بـ"داعش" هي إخضاع خاطئ لتحليل الوضع السياسي لمحاكمة قيمية. مساهمة إسرائيل في الفشل في تثبيت دولة غزة وتخفيف تطرفها، سنبقيه لتحليل آخر. الآن إسرائيل تريد إسقاط نظام حماس من خلال العملية العسكرية، التي من شبه المؤكد أنها ستقتضي احتلال جزء من القطاع.
من الصعب فهم هذه الغطرسة، حيث إن جميع المحاولات في العالم في العقدين الأخيرين لفرض تغيير النظام من الخارج، مثلا في العراق وفي أفغانستان وفي ليبيا، فشلت فشلا ذريعا، حتى أنها أدت إلى حروب أهلية. هذا ما يتبين من تحليل عشرات الحالات التي تأثر التفاؤل بالقيام بها من نجاح محاولة كهذه في ألمانيا وفي اليابان بعد الحرب العالمية الثانية.
في الحقيقة، خلافا لهذه الحالات، إسرائيل لا تريد إقامة ديمقراطية في غزة، بل فقط نظام بديل يمتنع عن مهاجمتها. ولكن حتى الآن هذا يعتبر تغييرا للنظام، الذي سيفشل في ظل غياب مركز قوة بديلة. حيث إن فتح هزمت سياسيا في القطاع قبل 15 سنة، ومحاولتها ترميم قوتها عن طريق عمليات المصالحة مع حماس تم إفشالها من قبل إسرائيل.
تغيير النظام سيفشل بشكل خاص في أعقاب الانقسام الداخلي في غزة، الذي من شأنه أن يتصاعد إلى تفكك السلطة في غزة وإلى حرب أهلية، لن تجد فيها أي جهة لها مصلحة أو قدرة على كبح استخدام القوة ضد إسرائيل. كل ذلك في واقع أزمة اقتصادية شديدة، تضعف القدرة على إقامة مؤسسات دولة قوية.
التفكير في أن السلطة الفلسطينية يمكنها تحمل المسؤولية في غزة لا يستند إلى أرض صلبة، حيث إن السلطة أضعفت جدا على يد إسرائيل. سلطة فتح في الضفة الغربية يمكن أن تنهار مثلما انهارت في القطاع، عندما انسحبت إسرائيل في العام 2005 ويجب عدم الاعتماد عليها.
نتيجة محتملة لاحتلال القطاع، يمكن أن تكون تفاقما واضحا للخطر على أمن إسرائيل، إلا إذا وقف الجيش الإسرائيلي بين المليشيات الفلسطينية والمواطنين الإسرائيليين، وسينزف لسنين. لا توجد حاجة إلى الذهاب بعيدا الى الدول الغربية العظمى من أجل القلق من وهم تغيير النظام. إسرائيل فشلت كلما حاولت هندسة الأنظمة العربية، ودائما ساء وضعها – من "الصفقة النتنة" في مصر في الخمسينيات ومرورا بـ"روابط القرى" في الضفة الغربية و"نظام جديد" في لبنان في الثمانينيات، وانتهاء بمحاولة تشكيل السلطة الفلسطينية كذراع أمنية طويلة لإسرائيل في عهد أوسلو.
لذلك، فإن الاستنتاج المطلوب ليس فقط التفكير بـ"اليوم التالي"، بل يجب من الآن وضع أهداف متواضعة أكثر للعملية البرية، التي من الأفضل تجنبها أصلا.
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