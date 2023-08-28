يا أربيل أعد للأطفال أمهم

هآرتس

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بقلم: أسرة التحريرأم لـ 12 طفلا، منهم 3 قاصرون، تخرج إلى العمل في الصباح ولا تعود إلى بيتها – تطرد إلى قطاع غزة وتفصل عن أبنائها في إجراء عاجل. هذه هي قصة إغزية قرعان، من مواليد غزة، تعيش في إسرائيل منذ 30 سنة، تزوجت من مواطن إسرائيلي ولها أبناء إسرائيليون.في السنوات الأخيرة، لم تجدد قرعان إذن إقامتها في إسرائيل بعد أن تركها زوجها. عندما أمسك بها شرطي في فحص اعتيادي ورأى أن ليس لديها إذن لم يتردد. بلا التشاور مع محام، بلا استماع، بلا الحديث مع أبنائها، على الفور نزعت منهم ومن حياتها هنا ونقلت الى حاجز ايرز. أبناؤها الصغار وبينهم طفلة ابنة 7 أعوام ، بقوا الآن بلا والد. "هي لا يمكنها أن تنام من دون أمها، كانت مرتبطة بها جدا وفجأة ذات يوم اختفت أمها"، روى لـ"هآرتس" ابن اغزية الكبير عن شقيقته الصغيرة.إن انعدام الإنسانية، المنطق والرحمة الأساسية في هذه القصة تبرز من كل زاوية. الشرطة، مكتب التنسيق، الجيش أو وزارة الداخلية – أي من هذه الجهات المشاركة في القضية لم توقف الجندي. كما أن الأجسام المسؤولة عن رفاه القاصرين الإسرائيليين، لم توقف فصل الأم عن أبنائها – وعن احتمال الضرر النفسي الذي ينطوي عليه ذلك لا حاجة لاستطراد الحديث.هذه القصة الخاصة، هي نتاج سياسة وحشية تجاه الفلسطينيين بعامة والفلسطينيين سكان غزة بخاصة. عندما دخلت اغزية إسرائيل وتزوجت من إسرائيلي، كان ما يزال ممكنا البدء بإجراء "لم شمل" العائلات – أي إعطاء مكانة ما تسمح للفلسطينيين من الضفة بالإقامة في إسرائيل بحكم زواجهم من مواطنات الدولة.لكن منذ الانتفاضة الثانية، لم يعد الأمر ممكنا للغزيين ولسكان الضفة. عائلات تمزقت بين غزة وإسرائيل حكمها ألا تلتقي بعد ذلك برعاية سياسة إسرائيل التي لا تسمح حتى لأقرباء العائلة من الدرجة الأولى أن يلتقوا، إلا إذا كانت حالة وفاة، مرض عضال أو جنازة. هكذا لا يرى أبناء العائلة بعضهم البعض على مدى حياة كاملة، ويفصلون بحاجز رغم أن المسافة الجغرافية بينهم هي بضعة كيلومترات بالإجمال، مسافة سفر في أقصى الأحوال.ينبغي الأمل، في أن تنتهي قصة اغزية بشكل آخر. الأمر المناسب هو أن يتدخل وزير الداخلية موشيه أربيل في صالح أبنائها. يوضع هنا على الكفة مصير حياة أبنائها، مواطنون إسرائيليون بكل المعاني، ولا يوجد أي شك في أن مصلحتهم هي أن تكون أمهم إلى جانبهم. كل قرار آخر سيكون بمثابة وحشية وانعدام إنسانية.