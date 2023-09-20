يا بايدن.. تحدث بقوة

هآرتس

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بقلم: أسرة التحرير 20/9/2023سافر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الى زيارة في الولايات المتحدة، بينما على لسانه كلمات تحريض ضد حركة الاحتجاج. من اللحظة التي وطأت فيها قدمه الأرض الأميركية يوم الاثنين – لغرض "حديث" منبطح مع ايلون ماسك، أحد بؤر اللاسامية عظيمة النفوذ في العالم – اصطدم نتنياهو باحتجاج متظاهرين من أجل الديمقراطية. مع النشطاء يوجد إسرائيليون سابقون لكن أيضا العدد المتزايد من اليهود الأميركيين الذين يحطمون حظرا مقدسا على النقد العلني والصاخب ضد رئيس وزراء إسرائيلي يزور الولايات المتحدة.هؤلاء وأولئك يفهمون جيدا بان نتنياهو وشركاءه المتطرفين في الائتلاف يريدون ان يقوضوا بكل القوة الديمقراطية الليبرالية الهشة وغير المتماسكة لدولة إسرائيل: اضعاف جهاز القضاء، تسميم الخطاب العام وتعميق ضم الضفة الغربية.نتنياهو، كعادته سيحاول ممارسة ألاعيبه المعروفة على الرئيس الأميركي جو بايدن بالنسبة لمخططاته الهدامة المتعلقة بإسرائيل. قسم من الرسالة الكاذبة التي يبثها دون خجل للعالم هو أن الانقلاب النظامي يحظى بالشرعية بحكم "إرادة الشعب". غير أن معظم الإسرائيليين يعارضون التشريع الذي يحاول ائتلافه تمريره في الكنيست بقوة تعسفية مثلما هو أيضا القسم الأكبر من يهود الولايات المتحدة.قبيل السباق للانتخابات الرئاسية في 2024 سيتعين على بايدن أن يفكر بخطواته في الواقع السياسي والانتخابي. ولكن لا ينبغي للأمر أن يمنعه من أن يصطدم بنتنياهو. محظور أن يخشى ردا مضادا من جمهور الناخبين اليهود في الولايات المتحدة او أن يقلق من أنه قد يكون يقدم ذخيرة لفظية لدونالد ترامب الذي قبل بضعة أيام فقط أهان بفظاظة يهود أميركا وليس للمرة الأولى.إن علاقة بايدن الحميمة بإسرائيل تدحض الاتهام بانه يعمل بنية مبيتة. لكن محاولاته المعتدلة نسبيا لاقناع نتنياهو على هجر خطته المناهضة لليبرالية لم تنجح حتى الان؛ فقد شجعت نتنياهو فقط على التفكير في أن بوسعه أن يفعل كل ما يروق له دون أن يدفع ثمنا. محظور على بايدن ان يكتفي مرة أخرى باقوال فاترة يمكن لنتنياهو أن يشوهها لأغراض الدعاية. عليه ان يكون جليا وواضحا، على من، وفي الغرف المغلقة. عليه أن يستخدم الأدوات العديدة التي توجد بين يديه للضغط، الأدوات التي استخدمها رؤساء أميركيون في الماضي.هذه لحظة مصيرية لإسرائيل ولعلاقاتها مع الولايات المتحدة. أن من يحمون الان الديمقراطية الليبرالية في الدولتين من هجمة الحكم المطلق واثقون من أن يتخذ بايدن موقفا مبدئيا واضحا وثابتا. يا بايدن تحدث بقوة.