الأربعاء 01 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

يا سموتريتش، ادفع الثمن

هآرتس
هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

 

تصريحات وزير المالية وعضو الكابينت السياسي الأمني بتسلئيل سموتريتش، تستوجب إقالته الفورية من الحكومة. هكذا كانوا سيتصرفون في كل دولة سليمة النظام، فما بالك في دولة أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي ضدها أوامر تأمرها بالامتناع عن الإبادة الجماعية، بما في ذلك الأمر الذي يأمرها، أن تعالج كما ينبغي التحريض على الإبادة الجماعية.اضافة اعلان
لقد دعا الوزير سموتريتش يوم الإثنين الماضي، إلى إبادة أعداء إسرائيل. "لا يوجد أنصاف عمل. ليس لرفح، دير البلح، النصيرات – إبادة مطلقة. "امحو ذكر عملاق من تحت السماء" – مكان تحت الشمس". هكذا بشكل حاد وجلي: إبادة مطلقة. لا مكان للتأويل.
في دولة طبيعية، بعد خمس دقائق من نشر الأقوال كان رئيس الوزراء سيعقد مؤتمرا صحفيا، يقيل الوزير مكللا بالعار ويعلن على الملأ، أن هذا ليس طريقنا، وإن لا مكان في حكومة إسرائيل لأناس هذا هو فكرهم. لكن في إسرائيل نتنياهو، في ربيع الكهانية، زعيم اليمين المتطرف، يروج علنا للإبادة الجماعية ولا يوجد شخص واحد في الحكومة ينهض ليقول حتى هنا: "إما أن يكون الكهانيون الحقيرون هؤلاء أو نكون نحن".
نذكر أن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في كانون الثاني (يناير)، استندت إلى جملة تصريحات تحريضية وخطيرة لسلسلة طويلة من الشخصيات العامة في أعقاب 7 تشرين الأول (أكتوبر) – ابتداء من رئيس الدولة، عبر رئيس الوزراء، وزراء ونواب، وانتهاء بـمغنين وإعلاميين مشهورين. للاستخلاص منها ومن حقيقة أن جهاز القضاء لم يعاقب المحرضين، النية للإبادة الجماعية.
إن الوهن الذي أظهرته المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهرب ميارا، والنائب العام للدولة، عميد ايسمن لمعالجة التصريحات التحريضية هو ضمن أمور أخرى ما استخدمته جنوب أفريقيا في الالتماس ضد إسرائيل. قبل بضعة أيام من البحث في التماس جنوب أفريقيا في لاهاي، أعلنت بهرب ميارا أنها بدأت العمل ضد أقوال تحريضية من كبار المسؤولين. أقوال سموتريتش تستوجب تدخلها فورا.
في إسرائيل الفاسدة، فإنه ليس فقط شخص كسموتريتش يشعر بأنه مهدد، بل إنه يتجرأ أيضا على أن يهدد بالانسحاب من الحكومة، اذا ما وقعت إسرائيل على صفقة لتحرير المخطوفين وأرجأت العملية في رفح. هذا حصل أول من أمس، بينما كان يعرض موقف حزبه ضد الصفقة. سموتريتش لم يفوت الفرصة لمواصلة التحريض – هذه المرة ضد قائمة الموحدة - وقال: "الكل يرى اليوم العلاقات بين الموحدة وحماس، كنت في حينه مستعدا إلى أن أدفع ثمنا سياسيا، وأنا مستعد الآن أيضا، أن أدفع أثمانا عامة جسيمة كي أمنع الخطر الوجودي"، قال.
ينبغي الأمل بالفعل، في أن "يدفع سموتريتش الثمن" وينسحب من الحكومة، ومن الأفضل ساعة واحدة مبكرة. إلى أن يفعل هذا، على المستشارة القانونية أن تؤدي مهمتها وتعمل ضده. 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Untitled-1

مطرقة العدوان تدفع بالعمال الفلسطينيين إلى "المجهول".. بطالة وفقر مدقع

منذ 41 دقيقة
أسرى من الاحتلال لدى حماس-(أرشيفية)

الأسرى يدفعون الثمن

منذ 44 دقيقة
هآرتس

التعيينات في المناصب العليا وطهارة المعايير

منذ 45 دقيقة
معاريف

بلياردو شرق أوسطي

منذ 47 دقيقة
هآرتس

قلق في اليمين من استسلام مهين لـ"حماس"

منذ 48 دقيقة
هآرتس

اقتراح مصر وضع نتنياهو في ورطة

منذ23 ساعة
افكار و مواقف

نتنياهو واحتجاجات الجامعات الأميركية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا تتثاقل الاستدارة نحو الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

رؤى من المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض

رعد التل |اليوم

أخشى ألا نشهد ما ننشد.. فما يسبق الاقتراع أكثر أهمية مما يليه!

د.خليف الخوالدة |اليوم

تسخين انتخابي وحراك عشائري حزبي مشترك

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

خيار الانفراج بالنسبة لإيران

ترجمات |منذ 30 دقيقة
مرتزقون في جيش الاحتلال

تقرير يكشف كيفية اعتماد جيش الاحتلال على المرتزقة لارتكاب الجرائم في غزة

ترجمات | منذ4 ساعة
المرشد الإيراني علي خامنئي في اجتماع مع محمد عبد السلام (وسط)، المتحدث باسم الحوثيين في اليمن، 2019 - (المصدر)

إيران والحوثيون.. تحالف من دون اصطفاف

ترجمات | منذ23 ساعة
‏شرطة مكافحة الشغب الألمانية تعتقل متظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، فرانكفورت، 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (أرشيفية)

ألمانيا تدفن أدلة التواطؤ في الإبادة الجماعية.. ونيكاراغوا تفضحها‏

ترجمات | منذ23 ساعة
مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن يستخدم الفيتو ضد الاعتراف بدولة فلسطين - (أرشيفية)

‏النفاق الأميركي - مرة أخرى‏

ترجمات | منذ23 ساعة
جزء من الدمار الذي سببه الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة - (أرشيفية)

"اليوم التالي" العسير في غزة

ترجمات |29 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - تقلب الطقس

تقلب الطقس

غير مستقر 29 نيسان 2024

غير مستقر

إنفلونزا الطيور ! 28 نيسان 2024

حمزة حجاج - إنفلونزا الطيور !

حساسية! 27 نيسان 2024

حمزة حجاج - حساسية!

يوم الرحلة 26 نيسان 2024

يوم الرحلة

ضيوف الصيف 24 نيسان 2024

حمزة حجاج - ضيوف الصيف
 
 