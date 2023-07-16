يا غالنت.. انطق

هآرتس

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بقلم: أسرة التحرير 16/7/2023قبل ثلاثة أشهر ونصف أبدى يوآف غالنت شجاعة نادرة. وقف جماهيريا ضد رفاقه في الحكومة، ورئيسها، ودعا إلى وقف الانقلاب النظامي. "بحكم منصبي كوزير الدفاع لدولة إسرائيل، أقول هنا... الصدع المتسع في المجتمع يتسلل إلى أجسام الأمن. هذا خطأ واضح وملموس لأمن الدولة، ملزمون بوقف استمرار التشريع". في الغداة أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن النية لإقالته.رغم الزمن القصير الذي مر منذئذ، يبدو أن غالنت نسي ان حركة الاحتجاج هي التي أبقته في منصب وزير الدفاع. فلولا عشرات الآلاف الذين خرجوا إلى الشوارع احتجاجا على إقالته وأوضحوا بأن الجمهور لن يسقط على تصفية سياسية لوزير كل خطيئته تلخصت في قول الحقيقة حول الخطر الأمني الذي ينطوي عليه استمرار الانقلاب النظامي. كان غالنت سيسجل في التاريخ ضحيته الأولى.رغم أن الائتلاف لم يهجر خطته لتقويض المبنى الديمقراطي لإسرائيل وبدل فقط الإستراتيجية من وابل تشريعي إلى انقلاب بطريقة الشرائح - على المعقولية أولا – فإن غالنت يتصرف وكأن التهديد زال والخطر انقضى. نتنياهو وشركاؤه يعملون على إلغاء علة المعقولية لكن غالنت ينشغل في محاولة قمع مظاهر الرفض في أوساط رجال الاحتياط بدلا من كبح استمرار الانقلاب.فهل التهديد الأمني الذي ينطوي عليه الدفع قدما بالانقلاب النظامي انقضى؟ مفهوم أن لا. الأمر الوحيد الذي نفد هو شجاعة غالنت. فقد سار وزير الدفاع بشكل مطلق مع خط الائتلاف الذي يتنكر للخطر الكامن في إلغاء علة المعقولية. يتصرف غالنت وكأنه يؤمن أنه بخلاف موجة التشريع السابقة، فإن إلغاء علة المعقولية ليس مثابة علم اسود يلوح فوق التشريع. هذه كذبة خطيرة وغالنت هو الغبي الاستعمالي الذي اختير لتبييضها.الحقيقة معاكسة تماما. الخطر لم ينقضِ بل تعاظم. الحكومة تواصل الدفع قدما بالانقلاب وفي رد على ذلك يتعاظم احتجاج الطيارين. إذا واصلت الحكومة مهاجمة الديمقراطية، ومزيد فمزيد من الطيارين ومساعديهم يرفضون الامتثال للاحتياط لأجل الدفاع عن الديمقراطية من الساعين لشرها، فإن الدولة ستبقى مع سلاح جو غير مؤهل.عن حق أعلنت قيادة الاحتجاج عن يوم الثلاثاء كـ "يوم مقاومة وطني"، احتجاجا على نية الائتلاف طرح قانون إلغاء علة المعقولية للتصويت في الكنيست هذا الأسبوع بالقراءة الثانية والثالثة.يا غالنت سبق أن نحيت في إطار جنون الانقلاب النظامي. الاحتجاج فقط هو الذي أعادك إلى المنصب. لم يتغير شيء منذئذ. الطيارون ليسوا العدو، الانقلاب هو التهديد الذي يجب القتال ضده. بدلا من الجبن، من الأفضل لك أن تقف مرة أخرى أمام نتنياهو وتقول الحقيقة. لا تخف، عشرات آلاف الإسرائيليينسيقفون خلفك.