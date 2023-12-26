الثلاثاء 26 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

يا نتنياهو الحرب القادمة قريبة

هآرتس
هآرتس

بقلم: اسحق بريك   26/12/2023

دولة إسرائيل قريبة من حرب إقليمية لم يكن لها مثيل منذ حرب يوم الغفران. هذه الحرب يمكن أن تقربنا كثيرا من خراب الهيكل الثالث. مؤخرا سمعنا تحذيرات وزير الدفاع يوآف غالنت ورئيس الاركان هرتسي هليفي حول احتمالية اندلاع حرب إقليمية في القريب. أيضا شعبة الاستخبارات تحذر من ذلك، وفي المقابل نسمع زعماء إيران وحزب الله يهددون بأن المسألة هي مسألة وقت الى حين شن الحرب على اسرائيل للقضاء عليها.اضافة اعلان
الحرب الاقليمية القادمة ستجري في خمس جبهات في نفس الوقت (حزب الله في لبنان؛ الميليشيات المؤيدة في سورية والجيش السوري؛ حماس والجهاد الاسلامي في قطاع غزة؛ انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية؛ وأعمال الشغب لعشرات الآلاف من العرب والبدو داخل اسرائيل). كل ذلك سيترافق باطلاق 3500 صاروخ وقذيفة وطائرات مسيرة في كل يوم على الجبهة الداخلية الاسرائيلية، التي ستحدث دمارا كبيرا وخسائر فادحة.
هذه الحرب ستكون أشد بأضعاف من حرب يوم الغفران وستجري بالأساس في الجبهة الداخلية الإسرائيلية، التي لم يتم اعدادها للحرب. خصائص الحرب الاقليمية القادمة ستكون مختلفة بشكل جوهري عن حرب يوم الغفران. فهي ستضر بشكل كبير بالتجمعات السكانية وشبكة الكهرباء والمياه والوقود، والبنية التحتية الاقتصادية والمواصلات، ومواقع الجيش الإسرائيلي ورموز السلطة وأهداف إستراتيجية اخرى.
يضاف الى كل ذلك الفوضى في إسرائيل والكراهية الكبيرة بين اليسار واليمين، الحريديين والعلمانيين، العرب واليهود، رجال الاحتياط الذين اعلنوا عن وقف التطوع ومن يخدمون في الاحتياط، يضاف الى ذلك الانقلاب النظامي الذي سيحرف الحكومة ورئيسها عن الانشغال بالمشاكل المهمة حقا، وتقطعهم تماما عن شؤون أمن الدولة ومواطنيها، ونية الحكومة سن قانون كاسح يعفي الحريديين من التجنيد. هذا سيكون القشة التي ستقصم ظهر البعير في نهاية المطاف.
بدلا من الاستعداد للحرب وانقاذ الدولة من الدمار، الجميع منشغلون بالاستقطاب الاجتماعي والكراهية. الفترة التي ستوجه فيها يد الشخص الى اخوته غير بعيدة. رأي الاغلبية من مواطني الدولة وزعمائها لا ينصب أبدا على التهديد الوجودي الذي يحلق فوق رؤوسنا وعلى أمن الدولة ومواطنيها. شعب إسرائيل والمستوى السياسي يبحرون على سفينة "التايتانيك" في مياه عاصفة في الطريق الى التصادم مع جبل الجليد.
ليس عبثا يحذر غالنت بأنه بدلا من الاستعداد للحرب الاقليمية القادمة نحن ننشغل بالخصومات والكراهية. من الجدير برئيس الحكومة الاعلان الآن عن حالة طواريء وطنية من اجل تجنيد كل الموارد الممكنة واعداد الجيش والجبهة الداخلية للحرب الاقليمية القادمة، التي ستكون الحرب الرهيبة في تاريخ شعب اسرائيل. رئيس الحكومة يجب عليه أن يعطي التعليمات بالوقف الفور للانقلاب النظامي، ويجب أن يتوقف الاحتجاج والدعم لعدم الامتثال للخدمة في الاحتياط، ويجب دعوة الجميع للعودة الى الخدمة في الجيش.
حماية النفس التي تلغي السبت هي مبدأ شرعي، ينص على امكانية انتهاك السبت لغرض انقاذ حياة الانسان. حسب هذا المبدأ يجب رفض كل الخصومات الاجتماعية – السياسية والكراهية بين اجزاء الشعب. يجب ايضا تأجيل الانشغال بالانقلاب النظامي والاحتجاج ضده من اجل أن تتوحد اجزاء الشعب تحت راية الامن الوطني والشخصي. فقط بهذه الطريقة يمكن النجاة من الفناء.
يا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، هذه هي نوبتك، وكل المسؤولية ملقاة على كاهلك، هذا اختبار حياتك كزعيم في الوقت الاقسى على الشعب. يجب عليك زمام الامور كرئيس الحكومة لكل شعب اسرائيل وأن تفعل شيء يوضح أن المصالح الوطنية هي التي تقف نصب عينيك وليس المصالح الائتلافية والشخصية.
التاريخ لن يغفر لك الى الأبد، وسيحاكمك بشدة اذا لم تقم على الفور بالاعلان عن حالة طواريء وطنية. لقد حان الوقت لأن تنشغل أنت والحكومة بالمشكلة التي تقف على رأس سلم الأولويات وهي الأمن الوطني والشخصي لمواطني إسرائيل، من أجل منع الكارثة التي تقف وراء الجدار.

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