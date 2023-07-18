يا نتنياهو.. قف

يديعوت أحرونوت

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بقلم: أمنون شعشوع 18/7/2023لست شخصا سياسيا. منذ اعلنت الحكومة عن الاصلاح القضائي آمنت بكل قلبي بان رئيس الوزراء السيد بنيامين نتنياهو، الذي لدي تقدير عميق له، سيفعل في نهاية الأمر الصواب. وقام هذا الايمان ايضا على اساس لقاءات ومحادثات طويلة مع جملة من الجهات ذات الصلة. رغم أني ما ازال اريد أن اؤمن بان هكذا سيكون، للاسف لم اعد مقتنعا بذلك.الرواية التي بموجبها يستدعي الفكر اليميني تقليص الرقابة القضائية على منتخبي الجمهور في ظل تجاهل الثمن الذي ينطوي عليه ذلك، مغلوطة بل وخطيرة. حكومة اسرائيل يمكنها أن تحقق سياستها بشكل متوازن، بالضبط مثلما فعلت حكومات عديدة قبلها، من اليمين ومن اليسار في الاطار القضائي القائم ايضا. وحتى لو كانت الحكومة الحالية تعتقد بانه توجد مواضع خلل في جهاز القضاء لدينا، فقد اثبت التاريخ اننا نجحنا في اقامة دولة مفتخرة ونجحت حكومات الماضي في تحقيق السياسة رغم أنه لم يكن في ايديها القوة التي تسعى هذه الحكومة لان تأخذها. وعليه، فان من يعرف ما يجري في اسرائيل في الاشهر الاخيرة كـ "جدال سياسي" مخطئون ومضللون.التعديلات الاخيرة التي على جدول الاعمال تزيد التخوف من أن تكون الحكومة تسعى الى حكم بلا كوابح. فالحكومة تسعى ليس فقط الى أن تقلص لدرجة الالغاء الرقابة القضائية على ما يفعله منتخبو الجمهور بل وايضا منع الرقابة القضائية على ما هم كمنتخبي الجمهور ملزمون بعمله ويمتنعون عن عمله. من المهم أن نتذكر بان منتخبي الجمهور المسيطرين اليوم يمثلون اليمين. غدا سيكونون هم ممثلو اليسار. لقد تلقت الحكومة من الاغلبية التفويض لكن هذا لا يعني انها تلقت تفويضا لتغيير وجه الامة.لاجل اجراء تغييرات جوهرية في المبادئ الاساس التي في نظام الحكم المتبع عندنا ينبغي العمل بتوافق واسع لا يميز بين يمين ويسار. اما تغييرات جوهرية، مثل التدخل في استغلالية جهاز القضاء ومدى دوره في قرارات الحكم فهي تتعلق بنا وتعود الينا كلنا، دون صلة بمواقفنا السياسية. لا ينبغي التوجه الى تشريع من هذا النوع من مكان معاد ومعاند. يجب السعي الى التوافق واذا لم يكن ممكنا التوافق فيجب وقف المسيرة.الائتلاف الحالي وعلى رأسه رئيس الوزراء تلقى المفاتيح لادارة الدولة. في عالم الاستثمارات التجارية فان مدير عام شركة تحافظ على قيمتها تتحمل المسؤولية العليا ولا يهم من او ما هو العامل في الحفاظ على القيمة. يبدو ان الاضرار الهائلة – بالامن، في الاقتصاد، في العلاقات الخارجية وفي وحدة الصف الاجتماعية، لا تردع الائتلاف ولا توقف استمرار ابادة القيمة.وعليه، في وضع الامور الحالي كل ما تبقى بيننا وبين تغيير خطير آثاره غير واضحة، هو مواطنو اسرائيل انفسهم. مواطنو اسرائيل يحملون على ظهورهم هذه الايام دوريا تاريخيا – وقف ابادة القيمة. ومحاولة تعريف المعارضين الاصلاح من بينهم المحتجين – كغير شرعيين، تستهدف منعنا من البحث في الجوهر. الاحتجاج، وله وجوه عديدة، يمثله باغلبية ساحقة مواطنون مكترثون ومحترمون للقانون، يخافون من ان يكون العقد بين المواطن والدولة يخترق. في وضع الطوارئ الذي علقنا فيه، الاحتجاج هو المخرج الاخير.ادعو رئيس الوزراء واعضاء الائتلاف – توقفوا! هذا طريق مغلوطـ، طريق حذر ان تنجحوا فيه، في صالحهم، في صالح دولة اسرائيل وشعب اسرائيل. سيدي رئيس الوزراء أوقف الانجراف! امنع الشرخ. لم يفت الاوان بعد.