الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

يبدو لي أنني أعرف أين أخطأنا

هآرتس -(الغد)
هآرتس

بقلم: ب. ميخائيل  17/10/2023

لا أحد ينفي أن دولة إسرائيل في وضع سيئ جدا. حتى لا توجد حاجة إلى التفسير والتبرير. هي مضروبة وهذا هو. الدول لا تصل إلى هذا الوضع من خلال السعي الى أن تكون مضروبة. هذا ببساطة يحدث لها، من خلال الإهمال والغطرسة والشر والغباء أو مجرد مجموعة من الأخطاء. بصفتي إسرائيلي وطني لا يكل، أنا على قناعة بأن إسرائيل قد وجدت نفسها في هذا الوضع المعطوب فقط بسبب عدد كبير بشكل خاص من الأخطاء الساذجة، لا بسبب الإهمال والغباء والخبث. والدليل على ذلك هو قائمة جزئية من الأخطاء من قائمة أطول بكثير.اضافة اعلان
- لقد أخطأنا، عندما لم نقم بدس جوارب في البوق الذي نفخ فيه الحاخام غورين في حائط المبكى في العام 1967. ما قام بنفخه في ذاك البوق في حينه ما يزال يعلق بنا حتى الآن.
- لقد أخطأنا، عندما لم نقم باجتثاث السيد لفنغر ومؤيديه من داخل فندق بارك في الخليل، قبل الاحتفال هناك برأس السنة في العام 1968، ولم نقم بنقلهم في الحافلات وإرسالهم إلى البيوت.
- لقد أخطأنا، عندما لم نقم بتبني حكمة حكمائنا، رحمهم الله، ولم نحظر مثلهم زيارة الحرم.
- لقد أخطأنا، عندما لم نقم بسن قوانين للدفاع عن الديمقراطية.
- لقد أخطأنا، عندما لم نقم بتقديم للمحاكمة أي شخص عنصري ومناهض للديمقراطية وفاشي.
- لقد اخطأنا، عندما قمنا بتأسيس مشروع استيطان خبيث، لا حاجة إليه، ومدان ومجرم.
- لقد أخطأنا، عندما وثقنا بأنه بسبب هتلر، فإنه مسموح لنا فعل كل شيء.
- لقد أخطأنا، عندما اعتقدنا أن الجيش الذي تم تشغيله مدة 55 سنة كشرطة احتلال سيبقى جيشا.
- لقد أخطأنا، عندما اعتقدنا أنه إذا قام (مقاومين) بذبح أكثر من ألف شخص بريء منا، فإنه مسموح لنا تخليص الألم بقتل بضعة آلاف من الأبرياء (نحن لا نذبح أبدا).
هذه فقط أخطاء ويوجد المزيد، الكثير من الأخطاء. ولكن فقط في الثلاثة اخطاء المتبقية تكمن الاحتمالية الوحيدة للعودة إلى العقلانية.
- لقد أخطأنا، عندما لم نقم بالتخلص في الوقت المناسب من كل المناطق التي قمنا باحتلالها خطأ في العام 1967. لقد حان الوقت لفعل ذلك وإخلاء جميع المناطق، مع اتفاق أو من دون اتفاق. ببساطة، يجب علينا الخروج. ونحن سنبلغ المستوطنين بالأسلوب المعروف: "إذا أردتم انسحبوا، واذا لم تريدوا لا تنسحبوا". وماذا بشأن القدس؟ ربما هي ستحصل أخيرا على التدويل الضروري والمدهش الذي أعدته من أجلها الأمم المتحدة في القرار حول إقامة الدولة.
- لقد أخطأنا، عندما نسينا الفصل بين الدين والدولة. وقد حان الوقت لفعل ذلك. بعض الأصابع الحكيمة في الكنيست وسينتهي نظام الأحزاب الدينية والحريدية والحريدية القومية. أيضا سينتهي نظام رعاية مشاريع الجهل والبطالة بأموال دافعي الضرائب.
- لقد أخطأنا، عندما لم نقم بسن دستور. وقد حان الوقت لفعل ذلك. كبداية يكفي اعتبار الدولة دولة ديمقراطية في جوهرها إلى جانب "الإعلام العالمي لحقوق الإنسان" الصادر عن الأمم المتحدة.
هذا هو كل ما في الأمر: الانسحاب من المناطق، وضع حاجز بين الدين والدولة وسن دستور. وعلى الفور ستفتح الطريق أمام تطبيع الدولة. ما هي درجة صعوبة ذلك؟.
إذا لم يحدث ذلك فما الذي سيحدث؟ عندها سنبقى على حالنا: دولة معطوبة وقعت في أسر جماعة من المتعصبين الدينيين والمصممين على تنفيذ ادعاء الوعد الإلهي.
هذه البئر السوداء أي احتجاج أو أي انتصار أو أي وحدة أو أي كابنت لن ينقذنا منها. ببساطة، نحن سنستمر في أن نذبح ونُذبح، نفسد ونُفسد، هكذا إلى أن يحدث التفكك المنقذ.
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