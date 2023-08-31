يتعرضون للتهديد

هآرتس

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بقلم: نير حسوننائب رئيس بلدية معاليه ادوميم، الذي هو مرشح لرئاسة البلدية، يعمل على إغلاق مدرسة لتعليم السواقة تديرها امرأة عربية، إزاء طلبات من السكان لإبعاد العرب عن الفضاء العام. النضال ضد المدرسة هو جزء من حملة عنصرية لتقييد وجود العرب في معاليه ادوميم، الذي أخذ يتزايد قبل الانتخابات المحلية التي ستجرى في تشرين الأول القادم."أنا أشعر وكأنهم حصلوا على تعليمات بإغراق مدينتنا"، كتبت قبل اسبوعين شيران مرزاي، العضوة في حزب قوة يهودية في معاليه ادوميم في مجموعة على الفيس بوك باسم "نعيد الامن للمدينة"، في تطرقها لوجود العرب في الفضاء العام. "لا يمر يوم لا احصل فيه على 50 صورة لهم في المقاهي والمتنزهات والسوبرماركت. ببساطة لا يوجد مكان لم يصلوا اليه. القانون يقول بأنهم يحملون بطاقات الهوية الزرقاء مثلنا بالضبط. ولكن هل سنسمح لهذا القانون بأن يخرب مدينتنا؟".مرزاي ذهبت بعيدا واقترحت خطة عمل. "حسب رأيي"، كتبت، "يجب تسريع عملنا. جميعنا يجب أن نشعرهم بأنه من غير المريح أن يأتوا الينا. نحن مللنا. بعد اسبوعين على العملية محظور علينا التنازل والصمت. هناك الكثير من الامور التي تجعلهم يشعرون بعدم الارتياح ولا يتجاوزون القانون. فكروا بذلك".مرزاي تتنافس في المكان الثاني في قائمة قوة يهودية لمجلس بلدية معاليه ادوميم. هي الروح الحية التي تقف من وراء مجموعة الفيس بوك ومجموعات شعبية في الواتس اب، التي تشمل في عضويتها 2000 شخص من سكان معاليه ادوميم. المجموعات هي رأس الحربة في النضال العنصري من اجل ابعاد العرب عن المدينة. يمكن ايجاد صور فيها لعابري سبيل عرب بعنوان "الآن يوجدون في كتسيفت (مقهى معروف في المدينة)" و"هكذا تستمر البحيرة لتكون حديقة للكرة". و"الآن اليكم عارضة ازياء البحيرة..." مرفقة بصورة لامرأة فلسطينية ترتدي الحجاب"، التي تواجدت بحسن نية في متنزه البحيرة. في حالة اخرى نشرت صور لنساء فلسطينيات وهن يسافرن في حافلة مع تعليق "ما هذا الجمال، حتى في الحافلة لم يتركوا أي مكان للسكان".مؤخرا يتركز الصراع المناهض للعرب في معاليه ادوميم على افتتاح مدرسة لتعليم السواقة لتعليم العرب. القضية بدأت قبل شهر عندما افتتحت مواطنة اسرائيلية من سكان الشمال مدرسة لتعليم السواقة في المنطقة الصناعية في معاليه ادوميم. معظم طلابها هم من عرب شرقي القدس، والتعليم يجري في معاليه ادوميم. فتح مدرسة تعليم السواقة اثار موجة عنصرية في معاليه ادوميم. السكان اشتكوا من الاكتظاظ في الشوارع ولكنهم لم يخفوا رغبتهم في ابعاد العرب عن معاليه ادوميم.غاي يفرح، نائب رئيس البلدية والمرشح لرئاسة البلدية والذي حصل مؤخرا على دعم الليكود كتب في الفيس بوك في بداية الشهر بأنه يقلق من دخول "جهات خارجية" للعمل في مجال تعليم السواقة في المدينة. "حصلت مؤخرا على عدد غير قليل من الشكاوى من اعزاء، معلمين سياقة في المدينة احترمهم وأحبهم، يعملون هنا لكسب الرزق"، كتب يفرح، "سمعت منهم عن الخوف من دخول جهات خارجية للعمل في المدينة، وأنا اشاركهم قلقهم وأعمل على هذا الشأن"، وعد يفرح.بعد اسبوعين توجه يفرح الى ادارة المجمع التجاري "دي سيتي" وطلب منه العمل على اغلاق المدرسة. "هآرتس" علمت أنه بعد توجه يفرح حاولت ادارة المنشأة الغاء الاتفاق مع مدرسة السواقة ولكن بدون نجاح. المدرسة ما تزال تعمل. مع ذلك، معلمون عرب للسياقة قالوا بأن رجال الحراسة التابعين لبلدية معاليه ادوميم والذين يوجدون على مدخل المدينة يقومون بايقافهم وتصويرهم ويطلبون منهم ومن الطلاب عرض بطاقات الهوية في كل مرة.في نفس الوقت تزداد ايضا الحملة العامة لابعاد طلاب السواقة العرب عن معاليه ادوميم. بيانات ادانة نشرت ضد معلمي السواقة الذين يعلمون العرب.وردا على ذلك قرر بعض معلمي السواقة تغطية الجزء الامامي من السيارة بعلم اسرائيل، من اجل الاعلان بأنهم لا يعلمون العرب. اضافة الى ذلك مؤخرا يبدو أن مرزاي لا تكتفي بهذه النشاطات. فقد بدأت بالتهديد في مجموعات الواتس اب بأنها ستكشف عن معلمي السواقة الذين ما يزالوا يعلمون العرب. "البيان القادم موجه اليكم، يا معلمي السواقة في مدينتنا. أنتم الذين قمتم بتعليق علم اسرائيل على سياراتكم. هذا الامر بالتأكيد اثار مشاعرنا، لكن فوق العلم ووراء المقود تجلس امرأة ترتدي الحجاب وتدمر كل ما فعلناه"، كتبت. في المجموعات نشرت صور لطالبة ترتدي الحجاب وهي تتعلم السواقة في المدينة. أول من أمس ارسلت مرزاي تهديدات: قريبا سنبدأ بنشر اسماء معلمي السواقة الذين يجلبون العيزرية وشرقي القدس الى مدينتنا. من يهتم بالمال أكثر من مدينتنا سنضر به في المكان الاكثر ايلاما. معلمو السواقة الذين يتعهدون بعدم تعليم العرب السواقة في مدينتنا ادعوهم لارسال بيان لي وهم سيحصلون على دعاية بالمجان في مجموعتنا في الفيس بوك والواتس اب".مؤخرا يبدو أن العنصرية الصارخة تجاوزت حدود الشبكات الاجتماعية ووصلت الى الشوارع في المدينة. معلم سياقة عربي يعلم في معاليه ادوميم قال دون ذكر اسمه بأنه مؤخرا طارده شباب بسيارة وشتموه في عدة مناسبات. في حادثة اخرى، كما قال، قطع سائق دراجة كهربائية الطريق امام سيارة تعليم السواقة، وفي حادثة اخرى القيت السجائر المشتعلة الى داخل السيارة التي كان يعلم فيها السواقة لطالب عربي. في المجموعات تسمع ايضا دعوات لمقاطعة مصالح تجارية اخرى تشغل العرب مثل نوادي اللياقة البدنية. "مؤخرا وصلني العدد الكبير من الشكاوى بأن هناك صاحبة استوديو تمر بعملية أسلمة بطيئة... في السابق تسببنا بالغاء عضوية اشخاص في الاستوديو.من مكتب غاي يفرح جاء: "حتى دخول الاصلاح الى خصخصة امتحانات السواقة تقدم طلاب معنيون باستصدار رخصة امتحان السواقة في مدينة سكنهم. ونتيجة لذلك فقد تقدم الطلاب لدروس السواقة في نفس المدينة التي من المتوقع تقديم الامتحان فيها. وعند دخول التعديل الى حيز التنفيذ تم الغاء هذا القيد وبدأ الكثير من الطلاب في الذهاب الى مدن صغيرة سجلت في نسبة نجاح اعلى – بهدف تحسين احتمالية النجاح في امتحان السواقة. هذا الواقع خلق في معاليه ادوميم زيادة كبيرة على عدد معلمي السواقة والسيارات الكثيرة التي اضرت بنسيج المواصلات في المدينة، وخلقت مكاره مواصلات لسكان المدينة وزادت بشكل كبير نسبة عدد الطلاب على حساب الطلاب في المدينة. الواقع الذي فيه مدارس جديدة تفتح في المدينة وتثقل على البنى التحتية وعلى شرايين الحركة هو أمر غير محتمل. أنا أنوي العمل في القريب مع أعضاء الكنيست من أجل إصلاح أوامر المواصلات بحيث يعود الوضع الى سابق عهده قبل دخول التعديل الى حيز التنفيذ".من مرزاي ومن بلدية معاليه ادوميم لم يأت أي رد. وإدارة مجمع "دي سيتي" لم يرد على أسئلة "هآرتس".